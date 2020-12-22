Эксперты увидели лазейку в проекте Минпромторга о квотах на экспорт леса-кругляка

Новый проект постановления Минпромторга о выделении квот на вырубку и экспорт необработанного леса выгоден, прежде всего, нелегальным лесорубам. Об этом ФАН заявили в ОНФ. В свою очередь, российские переработчики древесины назвали инициативу ведомства губительной для сферы.

«Зеленый свет» для нелегальных лесорубов

Согласно документу, проект Минпромторга отменяет все принятые до этого нормативные акты ведомства, пояснил ФАН эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Андрей Нагибин.

«Мы уже понимаем, что «черному» и «серому» бизнесу лесорубов наступает конец. Но вот этим документом дается возможность перед самым Новым годом продлить аренду участков леса: не вновь разыгрывать их на аукционе, а просто продлить на несколько десятков лет право вырубать деревья. В регионах есть компании, которые лоббируют сейчас продление аренды леса до 49 лет», — считает эксперт.

Проект постановления не только предусматривает выделение квоты на вырубку, но и разрешает экспорт 7 млн кубометров необработанного, так называемого круглого леса. Сосна, ель, даурская лиственница будут вырубаться в дальневосточной тайге. В проекте документа указано, что две трети от заявленной квоты уйдут на азиатский рынок.

По мнению Нагибина, в Минпромторге могли бы и точнее указать адрес конечного получателя: это наш восточный сосед Китай.

«Фактически этим проектом постановления с 1 января создается лазейка, чтобы часть необработанного леса — 7 млн кубометров — вывезти за рубеж, прежде всего в КНР, — утверждает эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.

Лесорубы в Сибири и на Дальнем Востоке уже давно просчитали экономическую выгоду для своего бизнеса. Прибыль от миллиона рублей, вложенного в вырубку и экспорт необработанной древесины, гораздо выше, чем если тот же миллион потратить на строительство лесоперерабатывающего цеха, считает координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк.

«Плата за природные ресурсы, коим тоже является лес, в России очень низка. Поэтому, если вы вывозите минимально обработанную древесину, то несете минимальные затраты. А вот если из «кругляка» вы начинаете делать мебель, да даже простые ящики, — нужно уже вложить дополнительные средства и понести серьезные затраты, что становится не очень выгодно бизнесу», — рассуждает Игорь Шкрадюк.

«Минпромторг не слышит переработчиков»

В сентябре, выступая на совещании, посвященном вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, президент России Владимир Путин поручил запретить вывозить из страны необработанный лес. Распоряжение должно вступить в силу 1 января 2022 года.

По мнению руководителя калининградского деревообрабатывающего предприятия «Лесобалт» Александра Орехова, запрет на вывоз «кругляка» было необходимо ввести уже со следующего года.

«Есть примеры, когда те же самые китайцы, вырубающие лес на Дальнем Востоке, за месяц строят пилорамы и распиливают стволы деревьев на доски, которые уже можно вывозить. Надо развивать свою, отечественную лесоперерабатывающую промышленность, ту самую — глубокой переработки древесины», — утверждает предприниматель.

С двумя миллиардами рублей экспортной выручки в год «Лесобалт» еще совсем недавно считался одним из лидеров лесоперерабатывающей отрасли не только Калининградской области, но и всей России. Теперь экономический показатель предприятия упал в пять раз — до 400 млн руб. — и продолжает снижаться.

Орехов отметил, что компания своими силами способна продержаться еще около года, но без господдержки завод по глубокой переработке лесоматериалов будет вынужден закрыться.

«Наш высокотехнологичный завод для работы не может найти даже 150 тыс. кубов круглого леса для переработки, — делится проблемами руководитель «Лесобалта». — Я писал письма местным чиновникам, федеральным, даже в правительство — везде получал ответ такой, который говорил, что они даже не вчитывались в мои просьбы. Мы находимся на грани выживания, хотя конкурентов у нас в России нет».

По словам Орехова, новый проект Минпромторга, разрешающий экспорт леса, также свидетельствует о том, что просьбы российских переработчиков древесины в ведомстве не услышали.

«Китайскую Народную Республику, как потребителя нашего леса, давно уже надо было «закрыть». Для российских переработчиков леса это как та самая черная дыра, куда уходит все наше сырье», — считает руководитель предприятия.

Федеральное агентство новостей направило запрос в Минпромторг о целесообразности отмены предыдущих нормативных актов, связанных с распределением квот на вырубку и экспорт необработанной древесины. На момент выхода публикации ответ на запрос получен не был.