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Режиссер «Перевала Дятлова» объяснил успех сериала

Режиссер «Перевала Дятлова» объяснил успех сериала

Москва, 22 декабря. Режиссер Валерий Федорович прокомментировал ФАН победу «Перевала Дятлова» как лучшего российского сериала по мнению критиков. Опрос экспертов проводился на сайте «Кино-театр.ру». Восьмисерийный сериал Валерия Федоровича и продюсера Евгения Никишова был объявлен лучшим проектом 2020 года. В тройку лидеров также вошли «Чики» кинорежиссера Эдуарда Оганесяна и «Псих» режиссера Федора Бондарчука.

Собеседник ФАН заявил, что популярность сериала связана с честным и уважительным отношением к истории экспедиции научного деятеля Игоря Дятлова.

«Мы старались максимально честно отнестись к этой истории. Не спекулировать на теме, а сделать ее, с одной стороны, подробной, а с другой стороны, с уважением к тем «дятловцам», тем ребятам, которые в 1959 году поднялись на гору и трагически погибли», — подчеркнул Федорович.

При этом режиссер не смог однозначно определить, в чем заключается секрет успеха проекта.

«Трудно отвечать о том, в чем заключается секрет успеха, — сказал Федорович. — Это могут сделать зрители. Но знаете, есть такая мудрость: «Делай, что должно, и будь, что будет».

Режиссер «Перевала Дятлова» объяснил успех сериала

Федорович подчеркнул, что задумка сериала строится на двух сюжетных линиях, каждая из которых преследовала свои цели.

«Одна линия: 1, 3, 5, 7 серии — это расследование, там есть следователь из Москвы, которого играет Петр Федоров. Он перебирает все самые популярные версии: от инопланетян до манси, — уточнил режиссер. — А с другой стороны, во 2, 4, 6 и 8 сериях события максимально подробно восстановлены по дневникам, в том числе поход студентов. Там мы действительно старались быть точны. Мы использовали все имеющиеся на данный момент факты».

Кинематографист также прокомментировал покупку прав на дистрибуцию сериала немецкой компанией Beta Film — одним из лидеров прокатного рынка. По его мнению, сериал может стать успешным и за рубежом.

«Beta Film показала сериал покупателям с разных континентов, и, по их словам, есть все шансы, что «Перевал Дятлова» будет продан в максимальное количество стран, — заявил Федорович. — Но пока об этом рано говорить: надо, чтобы состоялись сделки».

Ранее эксперты подвергли сомнению достоверность событий сериала «Перевал Дятлова» и не согласились с поведением некоторых персонажей.

Источник: Федеральное агентство новостей
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