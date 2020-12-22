Режиссер «Перевала Дятлова» объяснил успех сериала

Москва, 22 декабря. Режиссер Валерий Федорович прокомментировал ФАН победу «Перевала Дятлова» как лучшего российского сериала по мнению критиков. Опрос экспертов проводился на сайте «Кино-театр.ру». Восьмисерийный сериал Валерия Федоровича и продюсера Евгения Никишова был объявлен лучшим проектом 2020 года. В тройку лидеров также вошли «Чики» кинорежиссера Эдуарда Оганесяна и «Псих» режиссера Федора Бондарчука.

Собеседник ФАН заявил, что популярность сериала связана с честным и уважительным отношением к истории экспедиции научного деятеля Игоря Дятлова.

«Мы старались максимально честно отнестись к этой истории. Не спекулировать на теме, а сделать ее, с одной стороны, подробной, а с другой стороны, с уважением к тем «дятловцам», тем ребятам, которые в 1959 году поднялись на гору и трагически погибли», — подчеркнул Федорович.

При этом режиссер не смог однозначно определить, в чем заключается секрет успеха проекта.

«Трудно отвечать о том, в чем заключается секрет успеха, — сказал Федорович. — Это могут сделать зрители. Но знаете, есть такая мудрость: «Делай, что должно, и будь, что будет».

Федорович подчеркнул, что задумка сериала строится на двух сюжетных линиях, каждая из которых преследовала свои цели.

«Одна линия: 1, 3, 5, 7 серии — это расследование, там есть следователь из Москвы, которого играет Петр Федоров. Он перебирает все самые популярные версии: от инопланетян до манси, — уточнил режиссер. — А с другой стороны, во 2, 4, 6 и 8 сериях события максимально подробно восстановлены по дневникам, в том числе поход студентов. Там мы действительно старались быть точны. Мы использовали все имеющиеся на данный момент факты».

Кинематографист также прокомментировал покупку прав на дистрибуцию сериала немецкой компанией Beta Film — одним из лидеров прокатного рынка. По его мнению, сериал может стать успешным и за рубежом.

«Beta Film показала сериал покупателям с разных континентов, и, по их словам, есть все шансы, что «Перевал Дятлова» будет продан в максимальное количество стран, — заявил Федорович. — Но пока об этом рано говорить: надо, чтобы состоялись сделки».

Ранее эксперты подвергли сомнению достоверность событий сериала «Перевал Дятлова» и не согласились с поведением некоторых персонажей.