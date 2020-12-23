Предновогодняя депрессия: почему возникает и как с ней справиться

Перед Новым годом у большинства людей появляется праздничное настроение, желание доделать оставшиеся дела в старом году и порадовать близких. Однако у некоторых приближение Нового года вызывает обратную реакцию — уныние, плохое настроение, тревогу. Это состояние иногда определяют как предновогоднюю депрессию. Психолог Людмила Суздальцева рассказала ФАН, из-за чего появляется новогодняя депрессия и как с ней справиться.

Причины предновогодней депрессии

По словам специалиста, вопрос о существовании такого феномена не стоит. Каждый сам для себя определяет, есть ли у него новогодняя депрессия или нет.

«Если человек говорит, что у него новогодняя депрессия, то кто лучше него знает, что с ним? Можно только верить», — отметила психолог.

Суздальцева назвала основные причины появления расстройства перед Новым годом. Психолог объяснила, что вызывать депрессию может не только окончание года, всеобщая радость, но и темное время года.

«Когда рядом все радуются, ажиотаж по поводу праздника, то у некоторых активизируется чувство одиночества. Людям в этот период сложнее убежать от него. Также традиционно к Новому году мы подводим итоги и строим планы. Человек задумывается: что я сделал в этом году, что потерял, что приобрел. Более того, сейчас самое темное время года. Физиология на нас, конечно, влияет. Это может быть не предновогодняя депрессия, а негативное влияние темного дня», — объяснила психолог.

Как справиться с депрессией

Суздальцева дала совет, как избежать предновогодней депрессии. Специалист обратила внимание, что для начала нужно понять ее природу.

«Депрессия — это зачастую непрожитое горе. Когда человек не дает себе прожить горе, подавляет в себе это чувство, то это выскакивает депрессией. Нужно попробовать почувствовать, что вы приобрели и потеряли в этом году, порадоваться и погоревать, подвести итог. Это довольно сложно сделать самостоятельно, но нужно пробовать», — заключила психолог.

Стоит отметить, что депрессия может возникать не только до праздников, но и после. Психиатр-нарколог Борис Менделевич дал рекомендации, как избежать постновогодней депрессии, которая может возникнуть после длинных каникул. По словам специалиста, постновогодняя депрессия — довольно распространенное явление.