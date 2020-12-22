Россия, чтобы выжить, должна построить современную магистраль от Китая до Европы

Санкт-Петербург, 22 декабря. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников в эфире Медиагруппы «Патриот» заявил, что главной проблемой российской экономики является отсутствие четких планов развития.

«Проблема нашей экономики заключается в том, что сами по себе цели, то есть те результаты, которые мы хотим достигнуть, слишком расплывчаты и неопределенны. Например, мало кто будет спорить с тем, что для использования географических преимуществ России требуется создание современной логистики и соответствующих инфраструктурных инвестиционных проектов. На этом понимании все и останавливается. А дальше идет спор: нужен ли нам мост на Сахалин, который экономически не оправдан или нам нужно строить высокоскоростные магистрали из Пекина и чуть ли не из Сингапура до Лондона, в том числе на Аляску и в Америку. Но такие проекты, к сожалению, не интересны для определенных групп людей», — заявил Сергей Калашников в эфире на тему «Экономика России. Перспективы роста».

По словам эксперта, отсутствие обоснованных планов приводит к тому, что перспективные экономические проекты перехватываются другими странами и России остается сожалеть об упущенных возможностях. Как это произошло в случае с транспортным коридором с Востока на Запад, инициативу в строительстве которого перехватил Китай с проектом «Шелковый путь».