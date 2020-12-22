Ирина Антоненко: Под Новый год люблю украшать все комнаты, туалет и ванную

Известная российская актриса Ирина Антоненко призналась ФАН, что где бы она ни была, всегда у нее на Новый год присутствуют елка, мишура и «дождик». Победительница конкурса «Мисс Россия-2010» в эксклюзивном интервью рассказала о личных праздничных традициях — что касается как антуража, так и стола.

— Ирина, вы, как известно, живете в Соединенных Штатах. Удается ли там создать такую же новогоднюю атмосферу, что и на Родине?

— Если говорить об Америке, то у меня здесь вообще будет, получается, уже второй Новый год. Но место совсем не важно — где бы я ни находилась, в любой стране, — всегда, безусловно, стоит елка и стопроцентно мишура и «дождики». Я стараюсь все украшать.

Но это обязательно должно быть со вкусом. Как бы — минимализм, но как бы и много всего в том плане, что я не умею «сделать» только одну елку (смеется). Мне надо как-то украсить эту комнату, потом эту, эту, а затем надо что-то повесить в коридоре, а еще и на дверь, а потом что-то и в туалете, да и в ванной как-то скучновато — туда надо тоже что-нибудь прилепить!

— Это уже не минимализм, а какой-то максимализм!

— Да, и в итоге получается, что у меня вся квартира в каких-нибудь гирляндах. Самое любимое у меня — гирлянды, которые светятся. Есть очень красивые на окна, или их можно просто развесить по всем помещениям. Еще есть очень много разных интересных цветов, которые светятся.

А еще есть гирлянды, которые как бы с мишурой совмещенные, — вот это вообще номер один для меня!

— Что насчет елки? Живая или искусственная?

— Здесь, в Америке, люди чаще всего покупают живую. Искусственные не очень-то пользуются спросом, потому что имеются новогодние базары, где выбрать елку — это целый процесс, и для этого выделяется отдельный день, особенно теми, у кого есть дети. Они все вместе едут, долго-долго выбирают себе елку и потом везут ее домой украшать.

В России же у меня всегда были только искусственные елки. У моих друзей стояли натуральные, но потом собирать по ковру все эти иголки никому не хочется (смеется).

— Что у вас всегда присутствует на новогоднем столе?

— С Россией все понятно — все наши традиционные салаты. А здесь, что интересно, да, «селедки под шубой», увы, нет. Но, во-первых, в США очень много магазинов. Во-вторых, не меньше и русских ресторанчиков. Даже вот буквально вчера в Майами мы пошли своей компанией через дорогу, и там была русская кафешка. Мы заказали борщ, сало, вареники. И там работают все русские, потому что они знают, как это готовить. Поэтому, в принципе, тут как дома, только погода другая (смеется).

В Штатах на Новый год мне тоже нравится покупать мандарины, обязательно готовить оливье, накрывать на стол соленые огурчики, черный хлебушек, бутерброды со шпротами — все это я очень-очень сильно люблю. Поэтому вся эта еда обязательно должна быть не только на новогоднем столе, но и на каких-нибудь днях рождения или праздниках, да или вообще просто так, если это самый обычный ужин дома!

Можно сделать, например, тематический ужин. Например, сегодня итальянская кухня, а завтра русская. Здесь можно купить все! Даже «Доширак», вот я вам честно скажу. Здесь есть все! Поэтому, да, иногда я балую себя такими вкусностями. Не «Дошираком», конечно же (смеется).

Ирина Антоненко также рассказала, что ради карьеры в кинематографе отказалась от предложения уехать в Париж и стать там моделью. Еще она призналась, какие в Америке существует сложности с вручением родным и близким подарков на Новый год.