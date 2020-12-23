В условиях пандемии слаборазвитый малый бизнес поменял полярность и стал «плюсом»



Пандемийный 2020 год подходит к концу и уже можно подвести некоторые его итоги. На днях агентство Bloomberg опубликовало рейтинг, в котором поставило Россию на второе место по экономическим перспективам. При составлении рейтинга учитывался ряд экономических показателей: инвестиционная привлекательность, рост ВВП, долг страны, валютные резервы. Но как выглядит ситуация изнутри? Отличается ли она от рейтинга? Достойно ли Россия прошла испытание коронавирусом? Смогут ли нашей стране добавить хлопот новые санкции? И почему «минусы» российской экономики вдруг поменяли полярность и стали «плюсами». Эти вопросы обсудили политики, экономисты и депутаты в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Пандемия: как минусы оказались плюсами

По словам председателя Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, хотя пандемия нанесла удар по всем странам мира, российская экономика «провалилась не так сильно, как ожидалось». Минусы российской экономики в новых условиях превратились в плюсы, поскольку наиболее пострадавшие сферы: услуги и малый бизнес – в нашей стране не очень сильно развиты.

«Сфера услуг не играет большой роли для формирования нашего ВВП, в отличие от западных стран, где она составляет существенную долю», — уверенно заявил он.

При этом Аксаков напомнил, что фактор пандемии пока еще не преодолен и он по-прежнему будет оказывать влияние на экономику всего мира. Поэтому относительно судьбы отечественной валюты, политик высказал менее обнадеживающие мысли. По его мнению, с одной стороны, свой негативный отпечаток на курс рубля накладывают пандемия, санкции и антироссийская риторика США, которая отпугивает инвесторов. С другой, фундаментальные факторы – цена на нефть и состояние экономики нашей страны, указывают на укрепление национальной валюты и уравновешивают негатив. Но даже если рубль и будет укрепляться, ему вряд ли удастся преодолеть падение, которое случилось в этом году, считает Аксаков.

Экс-председатель Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, экономист Герман Шаляпин тоже отметил, что Россия достойно встретила пандемию.

«Коронавирус охватил все страны мира. И все страны мира несут экономические потери. Они очень серьезны и для РФ. Но мне кажется, наши власти нашли подход, чтобы не зарубить и не уничтожить экономику страны в этих условия. Думаю, что хорошим опытом стал первый месяц локдауна, который был весной. Поэтому с мая мы научились координировать ограничения с сохранением жизней граждан и поддержкой отдельных секторов экономики. Сразу восстановили работу крупных предприятий, но явно пострадал малый и средний бизнес», — рассказал экономист.

И хотя в целом поддаваться панике не стоит, он с сожалением отметил, что впервые бюджет в Петербурге был принят с огромным дефицитом. Долг Санкт-Петербурга составил 295 млрд рублей, а это значит, что проекты, которые город собирался реализовать, находятся под угрозой.

Еще одной ложкой дегтя стала информация о том, что Счетная палата выявила недоплаты бюджетникам почти в половине регионов страны. Председатель Комитета по финансовому рынку убежден, что это серьезный повод для детального разбора ситуации.

«Выводы сделаны по тому, как регионы выполняли свою миссию. И я допускаю что многие регионы просто не смогли выполнить свои обязательства перед людьми в связи с тем, что сократились доходы, которые поступают в местные бюджеты. А трансфер, который они получали от федеральных властей, оказался недостаточным. Я думаю, что это повод для серьезного анализа, чтобы впредь таких ситуаций не возникало», — пояснил он.

Аксаков считает, что из-за этого не будут приниматься какие-то персональные административные решения потому, что столь большое количество регионов-должников говорит о системной проблеме, которую надо как можно скорее устранить.

Инвестиции: в чем проблема?

Пандемия коронавируса стала одним из решающих факторов для российских и зарубежных инвесторов: выросли риски и часть проектов была просто заморожена. Но Анатолий Аксаков уверен, что это не критично.

«Промышленность живет неплохо, инвестиции подсократились, но теперь федеральные ресурсы направляются в различные инвестиционные проекты. Бизнес тоже начинает пересматривать свои инвестиционные программы. Поэтому, я думаю, прогноз, который заложило правительство относительно роста ВВП на 3,3%, сбудется», — обнадеживающе высказался экономист.

К его словам член Совета Федерации Сергей Калашников добавил, что любые инвестиции, которые взаимно обогащают друг друга и являются комплексными: хоть частные, хоть государственные – это хорошо. Россия стремится к такому подходу, но это не всегда получается, отметил сенатор.

«Проблема нашей экономики в том, что сами цели очень расплывчаты и неопределенны. Например, для проектов нам надо выгодно использовать географическое положение страны. А дальше идет спор: строить нам мост на Сахалин, который не оправдан, или делать высокоскоростные магистрали от Пекина до Лондона, через всю страну, чтобы привлечь бизнес и инвесторов», — объяснил политик.

Ответ на первый взгляд очевиден – надо вкладывать в развитие экономики и привлечение инвесторов. Но, по мнению Калашникова, этого не происходит из-за того, что такие проекты не очень интересны определенной группе людей.

«Если бы мы построили высокоскоростную магистраль от наших западных границ до восточных, то у тех же китайцев не появилось бы желание тащить ее аналог через весь Казахстан и Каспий. Мы не делаем то, что должны», — заключил он.

При этом Калашников раскритиковал предложение изъять доходы от нефтегазовой отрасли из бюджета и направить их на развитие экономики. По его словам, бюджет — это инструмент, который надо «затачивать и калибровать». Поэтому вопрос стоит иначе — как при помощи бюджета достичь поставленных задач. Денег в российской экономике немало, убежден сенатор, но возникают проблемы с инвестированием. Различные мега-проекты либо не доходят до конца, либо развиваются медленно.

Санкции: и снова здравствуйте!

Минторг США ввел санкции против еще сорока пяти российских компаний. В документах обозначено, что этим организациям присвоен статус «конечной продукции для военных». Под раздачу попали «Казанский вертолетный завод», «Рособоронэкспорт», «Оборонпром», «Ростех», «Гражданские самолеты Сухого», «Иркут», «МиГ», «Туполев», РКЦ «Прогресс», «Каменск-Уральский металлургический завод», НПО «Сплав», НПО «Высокоточные системы», судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» и другие предприятия. Также американцы внесли в этот список российские ведомства: Администрация президента России, Министерство обороны, Служба внешней разведки, Специальный летный отряд «Россия», судмедцентр главного управления МВД по Нижегородской области. Сергей Калашников считает, что санкции всегда преследуют исключительно политические цели. Он привел в пример санкции против «Северного потока – 2».

«Надо четко разделять, где коммерческая конкуренция, а где политическая игра. «Северный поток – 2» мы воспринимаем, как конкурента американскому сжиженному природному газу. Но по факту это борьба Росси и США за влияние в Европе. Когда на кону стоит вопрос геополитического влияния, то, если удается получить частную выгоду – хорошо, но если ее нет, то влияние в регионе все окупает», — объяснил он.

Россия находится под прессингом санкций с 2014 года. По убеждению Анатолия Аксакова, введение новых вариантов «наказаний» наша страна переживет спокойно, к этому явлению уже привыкли. И даже если США решатся на более серьезные меры, будь то даже отключение РФ от международной системы межбанковских переводов SWIFT, то хуже сделают только себе.

«Теоретически все возможно. Но с моей точки зрения для самого Байдена и экономики США — это будет самоубийство. С одной стороны, считается, что российская экономика мала и не оказывает существенного влияния на мировую экономическую систему. Но при этом мы одни из самых главных поставщиков экспортных товаров на европейский рынок и рынок Китая. Поэтому мы являемся политически весомым игроком, который начинает оказывать и экономическое влияние. Если Россию отключат от SWIFT или от долларовых расчетов, то это серьезно повлияет на всю мировую финансовую систему. Наши партнеры сразу начнут перестраивать свои системы расчетов и передачи финансовых сообщений. Это может вызвать определенный драматизм, но экономический интерес быстро возьмет верх и просто появятся новые формы финансовых взаимоотношений», — объяснил финансист.

Он также добавил, что такие санкции приведут к ограничению влияния доллара и американской финансовой системы на мировые экономические процессы.