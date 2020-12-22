Шаляпин рассказал, как в Счетная палата решит вопрос недоплаты бюджетникам

Санкт-Петербург, 22 декабря. Экс-председатель Контрольно-счётной палаты (КСП) Санкт-Петербурга, экономист Герман Шаляпин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН рассказал, какие меры предпримет Счетная палата России для решения вопроса недоплаты бюджетникам.

В ходе проверки реализации «майских указов» президента Счетная палата Российской Федерации обнаружила большую недоплату заработной палаты младшего медицинского персона. Зарплаты не индексировались, а прибавки, если они все-таки появились, были сделаны за счет сокращения персонала. Всего аудиторы проверили 12 категорий работников бюджетной сферы и всюду были выявлены недоплаты за труд.

«Здесь необходимо жесткое решение председателя Правительства. Президент четко дал команду на этот счет [майский указ]. Ни один регион не должен задерживать подобные выплаты, потому что сегодня — это святое. Поддержание жизни и здоровья медиков в системе здравоохранения будет исполнятся», — заявил экс-председатель КСП.

По словам эксперта, Счетная палата Санкт-Петербурга уже обратила внимание на данную проблему.

«В Петербурге Счетная палата уже запланировала проверку именно этого поручения президента. Думаю, что здесь не будет провала, потому что за этим стоят соответствующие средства федерального бюджета. Однако, возможно, в данном вопросе придется задействовать городской бюджет, а я бы сказал, что он уже худой», — отметил экономист.

Герман Шаляпин также рассказал, какие меры предпримет Счетная палата для устранения проблемы недоплаты зарплаты бюджетникам.

«Счетная палата России, прежде всего, направляет череду проверок с рекомендациями, которые содержат указания нарушений исполнительных органов власти. Если в ходе проверки появятся серьезные нарушения, которые должны повлечь уголовное наказание, то материал будет направлен в правоохранительные органы. Я надеюсь, что сегодня дело до этого не дойдет», — подытожил экс-председатель КСП.

Отметим, Владимир Путин обещал повысить зарплату медикам. Одна из основных задач «майских указов» 2012 года — поднять зарплаты бюджетников до 200% от средней по региону. Срок выполнения — до конца 2018 года. Однако задача не была выполнена полностью, что и показала проверка Счетной палаты, проводившаяся по итогам 2018 и 2019 годов.

Как выясняется, самая неудовлетворительная ситуация с выполнением указа выявлена в 2020 году — снова в медицинской сфере.