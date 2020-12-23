Депутаты ответили Урганту на предложение принять участников «Дома-2» в Госдуму

Депутаты Госдумы РФ Виталий Милонов и Сергей Вострецов прокомментировали предложение телеведущего Ивана Урганта принять участников «Дома-2» на государственную службу после закрытия проекта на телеканале ТНТ.

Так, шоумен даже намекнул, что «домочадцы» могли бы пригодиться в комитете по вопросам религии, так как за время трансляций реалити шоу хорошо научились разжигать костры.

В свою очередь Милонов предложил канал, в программу которого, как ему кажется, идеально вписался бы «Дом-2».

«Я слышал, что проект ищет новое место для трансляций. Может их пристроить на канал Animal Planets или на каком-то канале ужасов?» — не без доли сарказма отметил политик.

Кроме того, он серьезно взглянул на возможность экс-участников проекта попасть в Госдуму РФ и выразил свое опасения на этот счет.

«Чтобы попасть в комитет, нужно быть депутатом. Сложно представить, что люди, которые писать без ошибок не умеют, смогли бы убедить избирателей за них проголосовать. Было бы печально, если бы эти люди стали членами комитета, это значило бы что российское общество готово видеть вот таких «кроликов» своими представителями в Госдуме. Дело хорошее, но нет», — подытожил Виталий Милонов.

Общественный и политический деятель Сергей Вострецов считает закрытие телестройки решением правильным. Кроме того, он абсолютно убежден, «никакой потери для страны с закрытием проекта не произошло».

«Это какое-то полное оболванивание аудитории. Совершенно не понятно, какие ценности этот «Дом-2» нес», — говорит общественник.

Кроме того, Вострецов совершенно не оценил и шутку Урганта о религии, назвав ее неуместной.

«Не надо трогать религию. И вообще упоминать о ней, потому что, не дай бог, костры религиозные где-то вспыхнут, а мы знаем, и история не раз показывала, что религиозные конфликты очень серьезны. Поэтому шутить в этом направлении не самое уместное», — объяснил политик.

Ранее телеканал ТНТ официально заявил, что прекращает в своем эфире трансляцию реалити шоу «Дом-2». Эта новость крайне обрадовала пользователей Сети. Однако гендиректор проекта Александр Расторгуев заявил, что радоваться пока рано.