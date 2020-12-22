Делягин назвал причины спада мировой экономики 

Санкт-Петербург, 22 декабря. Советский и российский экономист, доктор экономических наук Михаил Делягин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН рассказал, почему начался мировой «процесс деградации» экономики, и как Китай смог возобновить экономический рост.

«После уничтожения СССР мир находится в процессе деградации. Более того, если у страны нет суверенитета, то она полноценно развиваться не может, за исключением Сингапура и Эстонии, потому что это крошечные государства. Значимые государства, не имея суверенитета, развиваться не могут», — заявил Михаил Делягин.

Доктор экономических наук также рассказал более точно об экономической ситуации Западной Европы.

«Западная Европа развивалась, как форпост против СССР. Когда СССР не стало, потребность в развитии Западной Европы отпала, страны стали деградировать. Хотя и сегодня Германия по объему товарного экспорта вполне сопоставима с США, имея при этом население в четыре раза меньше. Именно поэтому американцы пытаются все переделать», — сообщил экономист.

Наряду с этим эксперт назвал причины высокого роста развития Китая.

«Развитие Китая вызвано одним-единственным обстоятельством — Китай обладает полноценным суверенитетом. То есть китайское государство старается действовать в интересах китайского народа. У государства главная задача — развитие Китая. Даже США находится под внешним управлением воздействия глобальных финансовых и информационных установок, а также других групп капитала», — подчеркнул Михаил Делягин.

По мнению специалиста, именно поэтому развитие Америки является частью разного рода глобальных проектов. Однако на саму Америку глобальным финансовым группам «в высокой степени наплевать». Экономист отметил, что в этом отношении народ России абсолютно идентичен народу Америки, «просто в России уровень разрушений выше». Доктор экономических наук еще раз подчеркнул, что за развитием Китая стоит фактор полноценно суверенного государства.