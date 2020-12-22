Делягин: Россия должна выйти из ВТО и делать то, что нужно стране

Экономист, политик и публицист Михаил Делягин считает, что Россия совершила ошибку, вступив в ВТО, потому что это сильно подорвало отечественную экономику. Своим мнением на этот счет он поделился в в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» на тему «Экономика России. Перспективы роста».

«Во-первых, ВТО де-факто не существует, потому что при Трампе США блокировали работу самого главного органа, который занимается торговыми спорами. Так что сейчас мы можем нарушать любые правила ВТО, нас просто некому будет наказывать. Это российские либералы, которые нами управляют, делают вид, что ВТО существует», — заявил Михаил Делягин.

По мнению эксперта, экономический спад в России вызван по столько санкционным режимом, сколько именно вступлением в ВТО.

«В определенном смысле и Крым вызван присоединением России к ВТО. Когда российское государство, либеральное по своему духу, засунуло России в ВТО на кабальных колониальных условиях в 2012 году, то после этого у нас по щелчку инвестиционный рост сменился спадом. И оказалось, что Украина, которая могла развиваться за счет нашего умеренного восстановительного прогресса, лишилась источников прогресса. И если до этого экономический рост Украины составлял 4-5%, то после присоединения России к ВТО у них стал нулевой экономический рост. Они прожили так 2013-й год и после этого не выдержали, потому что системы типа Украины неустойчивы: они либо вверх, либо вниз. И воссоединение России с Крымом есть результат украинской катастрофы, а украинская катастрофа — это результат засовывания России в ВТО с сугубо экономической точки зрения», — пояснил Михаил Делягин.

По мнению политика, единственный смысл ВТО заключается в том, что с его помощью транснациональные корпорации вскрывают национальные экономики.