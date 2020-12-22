На Кавказе решили возродить истребленного в регионе переднеазиатского леопарда

Пару переднеазиатских леопардов доставили из Стокгольма в Москву в минувшее воскресенье, 20 декабря. Восьмилетний самец Филоу и девятилетняя самка Шива прибыли из шведского зоопарка Nordens Ark. После месячного карантина животные направятся в Сочи, в Центр восстановления леопарда на Кавказе ― там надеются, что потомство заморской пары поможет возродить популяцию исчезающего в России переднеазиатского леопарда. В обмен на хищников из России в следующем году отправится четырехлетняя самка Багира.

По словам директора WWF России Дмитрия Горшкова, трансфер готовился более двух лет. Благодаря обмену животными между странами формируются неродственные пары и при выпуске увеличиваются шансы рождения котят в дикой природе. Всемирный фонд дикой природы (WWF) оказал финансовую поддержку перелета леопардов.

Из-за коронавирусных ограничений путь в Москву диким кошкам выпал непростой, с остановкой в Дубае. Но, как утверждают экологи, трансфер был отлажен, животные находились в комфортных условиях, за ними постоянно наблюдал ветеринар.

В Швецию леопарды попали из немецких зоопарков в 2014 году, после чего создали пару и через два года дали первых котят. В 2019 году самка родила еще потомство.

В Центре восстановления Филоу и Шива станут третьей парой. Здесь на них возлагают большие надежды, так как пока большинство из рожденных и выпущенных на волю леопардов погибали или исчезали бесследно. В Сочинском центре сейчас живут 12 леопардов.

«Многие животные, которых выпускали, достаточно быстро погибали, — говорит ФАН эксперт по сохранению редких видов животных Елена Жаркова. ― Реабилитация животных — очень сложный процесс. У кошачьих важную роль играет мама, с которой они находятся до 2-3 лет. Мать их учит охотиться, бояться, передает опыт выживания. Нужно понимать, что у нас животные из зоопарка. В центрах их учат охотиться, выпускают им косуль и пр., но дикая природа — это другое».

Специалист по крупным кошкам Виктор Лукаревский высказывает ФАН мнение о том, что причиной гибели переднеазиатских леопардов в Кавказском заповеднике мог стать громоздкий ошейник, который животным надевают перед выпуском в дикую природу. Недавно ФАН рассказывал о погибшей в Сочи самке леопарда Ладе, которая родилась и выросла в Центре восстановления леопарда на Кавказе.

Эксперт не согласен с методикой слежения за животными и считает, что первые недели хищников нужно сопровождать фактически, чтобы видеть, могут ли они охотиться, насколько адаптированы.

Елена Жаркова считает, что хищникам сложно выживать из-за неприспособленной среды обитания.

«Есть успешный опыт на Дальнем Востоке, где в дикую природу выпускали тигров. За всю историю там случилась всего одна серьезная конфликтная ситуация. Но, если на Дальнем Востоке тигры еще оставались, то на Кавказе переднеазиатских леопардов уже нет вообще», — говорит Жаркова.

По ее словам, среда обитания исчерпала себя и оказалась не приспособленной для выживания этих хищников:

«В Центре пытаются возродить популяцию с нуля, и сейчас нужно понимать, насколько среда готова к тому, чтобы такие крупные хищники могли в ней жить. Нужно восстанавливать ареал, чтобы он стал более пригодным, либо прийти к выводу, что переднеазиатских леопардов нужно выпускать в другом месте».

Раньше переднеазиатский леопард обитал практически на всем горном Кавказе. С конца XIX века животных начали массово истреблять и сегодня на российском Кавказе этих хищников не осталось. По мнению ученых, единственный способ вернуть леопарда на Кавказ — реинтродукция, восстановление исчезнувшего вида. Это долгая и сложная работа, которая включает в себя не только выращивание и обучение животных жизни в дикой природе, но и подготовку территории для выпуска, увеличение численности копытных для их питания и охрану от браконьеров. С 2009 года эту работу ведет Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда на территории Сочинского национального парка.