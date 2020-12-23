Президент Трамп уверен в скором доказательстве своей победы на выборах

Мировые и американские СМИ снова проигнорировали важное публичное заявление американского президента Дональда Трампа. Американский лидер объявил, что у него есть доказательства фальсификаций на выборах и он оспорит итоги голосования. Подробнее – в материале ФАН.

Глава Белого дома дал интервью влиятельной консервативной радиостанции WABC, где сосредоточился на том, что свидетельства фальсификаций на американских президентских выборах собраны и его команда в ближайшее время сможет эффективно оспорить итоги голосования.

«Мы все ближе и ближе. И я надеюсь, вы дадите всем знать, что мы на самом деле очень близки [к доказательству победы на выборах]», — заявил Трамп WABC.

Далее президент обрушился с критикой на всю систему западных медиа.

«Фальшивые новости об этом не расскажут. Они не хотят об этом говорить. Они пытаются подавить эту информацию. У нас вообще нет свободы прессы, — подчеркнул Трамп. — Ужасная вещь произошла в нашей стране. Мы должны вернуть свободу прессы. Я даже больше не называю наши новости фальшивыми новостями. Я называю их продажными новостями».

Одновременно с Трампом его главный адвокат Рудольф Джулиани обратился к администрациям наиболее спорных округов в колеблющихся штатах с призывом допустить независимых экспертов до проверки машин для голосования и подсчета голосов компании Dominion Voting Systems.

«По какой причине вы не хотите, чтобы люди взглянули на ваши машины для голосования, ведь они не являются частными? — спросил Джулиани. – Они не содержат никакой неразглашаемой или тайной информации. Это публичная информация. Единственная причина, по которой вы сопротивляетесь нашему расследованию заключается в том, что вы знаете, что сделали что-то нечестное».

Вчера Трамп провел встречу с членами Конгресса США, которые намерены 6 января 2021 года оспорить результаты президентских выборов во время голосования по утверждению Джо Байдена президентом. На настоящий момент по меньшей мере два сенатора (Рэнд Пол и Томми Тубервиль) и, как минимум, 15 членов Палаты представителей США выразили готовность поднять вопрос о незаконности победы Байдена и массовых фальсификациях на президентских выборах. Однако для непризнания голосования выборщиков со стороны Конгресса США Трампу понадобиться нечто большее, чем поддержка нескольких лояльных ему конгрессменов.

Президент США уже призвал многочисленных сторонников по всей стране приехать в Вашингтон 6 января 2021 года – в день, когда в стенах американского Капитолия состоится голосование по утверждению результатов президентских выборов и признанию Джо Байдена главой государства.

«Это будет безумный день!» — пообещал Трамп.

Похоже, что глава государства уверен, что к этому сроку ему удастся произвести коренной перелом в представлениях Конгресса, судебной системы и американского народа о том, кто на самом деле победил на ноябрьских президентских выборах.

Торговый советник Трампа и бывший член Демократической партии США Питер Наварро напрямую обвинил демократов в заранее спланированном сговоре против президента.

«Скоординированная стратегия демократов в шести ключевых штатах (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Висконсин) заключалась в наполнении избирательных урн почтовыми бюллетенями, что часто нарушало закон, — заявил Наварро. – Это не что иное, как «политика кастета. Они увидели здесь лазейку: использовать в качестве повода вирус, подаренный китайской коммунистической партией, для того, чтобы затопить страну бюллетеням для заочного голосования».

Громкие обвинения в связях высокопоставленных демократов с Китаем стали в последнее время одной из главных тем в американских консервативных медиа. Не исключено, что именно «китайское вмешательство» в выборы станет поводом к введению чрезвычайного положения в США для пересмотра итогов голосования.