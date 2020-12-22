В Махачкале власти больше 10 лет не могут завершить ремонт улицы

Махачкала, 22 декабря. Власти Махачкалы нарушили данное ими в прошлом году обещание реконструировать дорогу в поселке Новый Кяхулай, рассказали ФАН местные жители. После обращений в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Дагестане улицу включили в план ремонта на 2021 год.

Асфальт на улице Абдуллаева в Новом Кяхулае начали укладывать еще в 2008 году. Однако, как сообщает ОНФ, работы тогда не были завершены, и участок примерно в 250 метров до сих пор остается незаасфальтированным.

«В 2008 году улица была покрыта асфальтом частично, остальная часть осталась нетронутой. При малейшем дожде здесь образовывались огромные лужи, преодолеть которые было тяжело не только детям, но и взрослым», — говорится в сообщении народного фронта.

Жильцы улицы Абдуллаева обратились к активистам организации еще в прошлом году, после чего на место выехали представители ОНФ и махачкалинской администрации. По словам члена регионального исполкома ОНФ в Дагестане Рабадана Таилова, в декабре 2019 года власти города заверили, что включили реконструкцию улицы на 2020 год. Однако никаких работ в текущем году проведено не было.

«За прошедший год администрация города не исполнила ни одного своего обещания. Поэтому мы будем вынуждены держать этот вопрос на контроле, будем выезжать на место, требовать информацию от администрации города, на каком этапе находятся работы», — рассказал ФАН Таилов.

Местный житель Шихабудин Амирханов отметил, что обращения в самые разные инстанции не приносят пока никакого результата. Жильцам улицы даже пришлось собственными силами засыпать дорогу щебнем, признался он агентству.

«Мы обращались в народный фронт, мы обращались во все инстанции, но результата нет, не делают этот участок, ничего не сделано. Мы сами засыпали улицу щебнем и утрамбовали», — рассказал Амирханов.

В мэрии Махачкалы заверили, что улица Абдуллаева включена в план работ на 2021 год, которые будут проходить по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам специалиста управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ризвана Магомаева, уже начата проектировка.

«Данная улица нами включена на 2021 год в национальную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По данной улице сейчас ведутся работы по разработке проектно-сметной документации. По мере их завершения, объявим аукцион, определим подрядную организацию», — сообщил журналистам Магомаев.

В то же время, в региональном ОНФ отметили, что в конце прошлого года улицу Абдуллаева также включали в план ремонта на будущий год, однако затем исключили из программы.

«Мы надеемся, что это окончательный список и, как это было в прежние годы, проблемная улица не будет из него исключена», — сказал Таилов.

Как ранее сообщала пресс-служба махачкалинской администрации, в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе проведен ремонт на 85 дорогах и улицах на общую сумму 680 миллионов рублей. За два года благоустроено 145 улиц общей протяженностью 120 километров.

Ранее ФАН публиковал интервью бывшего руководителя Службы автодорог Крыма Александра Нефедова, в котором он рассказывал о реализации нацпроекта на территории полуострова.