Топ-10 самых лучших событий 2020 года

Вот и подходит к концу 2020 год. Безусловно, он был не из легких и даже послужил поводом для появления серии мемов в Интернете. Однако за пандемией и вереницей других выпавших испытаний можно упустить из виду и по-настоящему хорошие вещи. Мы решили напомнить о самых крутых событиях в мире за прошедшие 12 месяцев.

Работа через Интернет

Что ни говори, а до пандемии работа из дома хоть и была широко распространена, но все же воспринималась большинством людей, как нечто странное. Все изменила пандемия. Теперь многие знают, что такое работа на удаленке. Кроме того, стало развиваться и законодательное регулирование этого формата.

Время для любимых занятий

В этом году многим людям по всему миру довелось провести немало времени дома. А это значит, что появилась возможность заняться всеми теми делами, которые обычно откладывали в долгий ящик. Например, популярным способом занять себя стал ремонт. Кто-то же смог прочитать книги, которыми давно заинтересовался. Словом, каждый нашел что-то по душе.

Онлайн-визиты на выставки, спектакли и концерты

По всем миру проводились акции в сфере культуры для людей, вынужденных много времени находиться дома. Среди тех, кому одного только хобби оказалось недостаточно, стало популярным посещать в онлайн-формате знаменитые музеи по всему миру. Различные коллективы, от театральных до цирковых, вели трансляции своих выступлений.

Встречи с кумирами

Звезды также не остались в стороне. Народные любимцы проводили трансляции для своих поклонников. Среди них, например, исполнительница Pink. Разумеется, почитатели творчества не остались равнодушны к этой идее. Зрители получали удовольствие и от исполнения песен, и от простого общения с артистами.

Новый успех компании SpaceX

Илон Маск сделал еще один шаг к амбициозной цели по колонизации Марса. Впервые человек был отправлен в космос на ракете компании SpaceX. Кроме того, по утверждению специалистов, создание возвращаемой ступени ракеты позволяет не только удешевить космические запуски, но и позаботиться об окружающей среде.

Человеческая роговица изготовлена на 3D-принтере

Экспериментальная методика была разработана учеными Ньюкаслского университета. Она призвана помочь миллионам людей, которые нуждаются в трансплантации роговицы. Команда ученых во главе с профессором по тканевой инженерии создали биочернила для создания роговицы глаза человека.

Отмена авиаперелетов

Казалось бы, как можно отнести такое событие в разряд позитивных. Одни не могли попасть домой, другие лишись долгожданного отпуска. Однако, вне всяких сомнений, вам будет приятно узнать, что благодаря отмене авиарейсов из-за пандемии всего за один месяц выбросы углерода в атмосферу по всему миру снизились на 28 млн тонн.

Природа получила передышку

Вряд ли найдется человек, который не слышал новость о том, что за время карантина каналы Венеции настолько очистились от ила, что туда вернулись лебеди. Подобные истории можно было услышать из многих уголков мира. А причиной этому стало снижение потока туристов, выбрасываемого мусора и использования общественного транспорта.

Личная гигиена

Сами люди тоже не отставали в тренде на чистоту. Пандемия ввела моду на использование средств личной гигиены. Теперь уже даже представить трудно, к примеру, поход в магазин без медицинской маски. Да и регулярная дезинфекция помещений кафе, магазинов и других общественных мест сегодня тоже никого уже не удивит.

Вирус убивает рак

В 2020 году редко бывали хорошие сообщения со соловом «вирус». Впрочем, эта новость как раз из таких. Ученые из Австралии создали вирус на основе коровьей оспы, способный убивать клетки злокачественных образований. Отмечается, что данное средство может применяться также и для лечения людей, страдающих сразу несколькими видами такого заболевания.