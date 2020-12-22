Маркетолог заявил о нарастающем желании родителей дарить детям книги на Новый год

Известный российский маркетолог Николас Коро заявил ФАН, что все больше родителей в стране выбирают книгу, и не электронную, в виде подарка детям на Новый год.

Главный куратор Исследовательского центра брендменеджмента и брендтехнологий, член совета Гильдии маркетологов в эксклюзивном интервью назвал лидеров детских предпочтений в преддверии наступающего 2021 года.

«Золотая середина меня радует невероятно»

— Николас, какие нынче самые популярные подарки для детей?

— Это очень интересный вопрос! Дело в том, что мы впервые видим мощный «крест несоответствия» готовности взрослых покупать и ожиданий детей. У тех на первом месте — по-прежнему коммуникационные гаджеты: видеоигры, телефоны, смартфоны-айфоны… Они в лидерах. У родителей же эти товары опустились на последнее место в первой десятке касательно готовности купить. А на ведущие места выдвинулись некие, назовем их так, продуктовые наборы.

— Тут, наверное, следует говорить не только о детях?

— Кстати, да! В нынешнем году у взрослых тоже имеется готовность с радостью принять или, как мы видим, подарить соленья, варенья, копчения. Которые, честно говоря, не особо проявлялись в первой десятке в течение последних лет десяти. Но в этом году — да!

И, конечно, невероятно радует, что многие осенью что-то все-таки заготовили, и им есть, что дарить, — с учетом того, что это с радостью будут принимать.

Но когда мы говорим о так называемых «проднаборах» для детей, то есть со сладостями или какими-то экзотическими фруктами, то у родителей это часто попадает чуть ли не в первую тройку. А у детей они где-то после седьмого места в ожиданиях.

— Тогда спрошу так: есть ли что-то такое, что в итоге уравновесило на этот раз взрослых и детей?

— Тут главное то, что дети не хотят в текущем году получать в подарок кукол, и я связываю это с тем, что они столько уже времени сидят дома, что вдоволь наигрались. Взрослые же, все-таки, как не самый дорогой вариант эффектно выглядящего подарка, выносят куклы в первую пятерку. Дети же, наоборот, опускают вниз.

А вот золотая середина между готовностью подарить и готовностью принять лично меня радует просто невероятно! Я вижу, что уже пятый год подряд этот тренд нарастает. Речь идет о… книгах!

— Надеюсь, что о настоящих, не электронных?

— Да, о самых настоящих, полиграфических, бумажных. Книги сказок, волшебные книги, приключенческие книги… С учетом того, что отечественная полиграфия великолепно справляется с этой задачей, появилось огромное количество и очень дорогих, и совсем недорогих, но весьма эффектно выглядящих книг. И это, повторюсь, безумно радует.

Кроме того, хотелось бы коснуться еще одной интересной темы. Детям такое, конечно, не подаришь, но в свете нынешних событий — крайне важная история…

«Придумано в СССР, сделано в России»

— Под событиями имеете в виду, наверное, пандемию новой коронавирусной инфекции?

— Ее самую. Может быть, это в какой-то мере подарок в плане исторической справедливости. Обратите внимание: когда мы говорим об антисептиках и санитайзерах, то впервые называем еще и такие продукты, как «анолитайзеры», — это анолитовая группа продуктов.

Но дело в том, что во времена СССР анолитовые установки были в каждой больнице, в каждом инфекционном отделении. Каждая советская больница могла автономно справиться практически с любой вспышкой любой инфекции благодаря как раз таким собственным приборам. Это было нормой эпидемиологической безопасности в Советском Союзе. Это десятилетиями спасало нас и от холеры, и от чумы, и от вспышек всевозможных заболеваний, «из степей к нам приходящих», что подтвердит любой эпидемиолог.

— Что было потом?

— Затем, с Перестройкой, мы вообще забыли про это и стали пользоваться либо спиртовыми, либо хлористыми обеззараживающими средствами. Это влияние, конечно, импортных разработок. И вот в 2020 году, впервые за долгие годы, к огромной радости медиков, — потому что они до сих пор считают, что это лучшее, что было придумано, — анолит вернулся, как и анолитовое производство. И он уже идет под слоганом «Придумано в СССР, сделано в России».

Но, конечно, это уже не просто какая-то там «солеварка», которая стояла в больницах. Сейчас это суперинновационные продукты, потому что современный анолит — это уже установки холодной плазмы, то есть просто прям космос! И он вернулся к нам в виде анолитового тумана, через который мы входим в магазины. Анолитовые пушки даже целые стадионы могут обрабатывать!

Поэтому невероятно приятно, что эта отечественная разработка вернулась. И то, что анолит входит нынче в подарочные наборы, — вызывает некое ощущение исторической справедливости.

Ранее Николас Коро рассказал, какие новогодние подарки являются самыми лучшими и самыми худшими.