Украина постоянно угрожает России ракетным ударом. Но если киевские власти решатся на этот шаг, «Иловайский котел» покажется для Вооруженных сил Украины легким насморком. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В эфире телеканала «Прямой» выступил украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда. По его словам, киевские власти должны сменить политику по отношению к России. В качестве конкретных мер военного решения он предложил взорвать Керченский мост и «устроить новый Перл-Харбор» Военно-морскому флоту России.

«Кроме того, желаем мы того или нет, Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров», — считает Свереда.

Стоит заметить, что это уже не первое амбициозное заявление, сделанное украинскими экспертами и военными по поводу России и Крыма. Так, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов утверждал, что крылатые ракеты Р-360 комплекса «Нептун» якобы могут за несколько минут «уничтожить» российские корабли в Черном и Азовском морях, а также Крымский мост. А вот военный эксперт Михаил Жирохов заявлял, что украинские ракеты могут дотянуться до российских кораблей в Новороссийске.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей оценил призывы украинской стороны ударить по России. По его словам, «Иловайский котел» покажется для Киева легким насморком, если она рискнет ударить по РФ.

«Я сегодня узнал, что Украина грозит устроить России «Перл-Харбор». Хочу напомнить, что японцы, конечно, устроили авианалет на флот США, но потом плохо закончили. Если Киев действительно захочет это сделать, применив, в том числе, и недоделанную систему «Нептун», то ничем хорошим это для Украины не закончится. Россия не будет наносить ядерные удары по Херсону и Николаеву, как в свое время американцы сделали с Хиросимой и Нагасаки. «Иловайский котел» покажется Украине легким насморком, если она рискнет ударить по РФ », — заявил Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что, комментируя высказывание украинской стороны о необходимости устроить «Перл-Харбор» для России, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил: любые военные действия в отношении России закончатся для Киева «крушением».