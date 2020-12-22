Барецкий заявил, что будет вести шоу «Дом-3» с участием грудных детей и их матерей

Продолжение легендарного телепроекта «Дом-2» должно продвигать семейные ценности, а не быть образцом падения нравов, как это было раньше. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.

Ранее стало известно, что тревожный сигнал об окончательном закрытии «Дома-2» оказался ложным — шоу просто переедет на другой телеканал с ТНТ. Возможны также и перспективы создания отдельного канала, на котором круглые сутки в режиме онлайн будут транслировать жизнь «клевых ребят».

Однако Барецкий убежден, что прежний формат шоу больше неинтересен публике – в нынешнем виде его будет смотреть только «ядерная аудитория», которой уже «сильно за 30».

«Именно поэтому руководство проекта обратилось ко мне с просьбой вести его обновленную версию под названием «Дом-3», — заявил писатель. — Ну, и поскольку в государственной политике у нас сейчас делается упор на демографию, нами было принято решение новое шоу делать с участием молодых семей с только что родившимися детьми. У нас никто уже не будет целенаправленно искать любовь — мы покажем зрителю полноценный «союз троих»: папа, мама, ребенок. Двое плюс один — вот и получается «Дом-3».

Кроме того, добавил режиссер, будет допускаться и даже приветствоваться участие в проекте беременных женщин, которые должны будут родить прямо во время съемок.

«Разумеется, будет много завязанных на детях разборок: все эти пеленки, сопли, вопли, болезни вроде желтух и краснух будут показаны на экране под моим чутким руководством, — пообещал собеседник ФАН. — Жить эти семьи будут в такой казарме с общей кухней и ванной, в которой все будут стирать свои вещи (ах, да, стиральной машины мы предоставить не сможем). Жести будет очень много: все эти мамочки будут драться и хлестать друг друга пеленками, тырить памперсы и биться за возможность пользоваться туалетом».

Несмотря на то, что в проекте будут участвовать состоявшиеся семьи, Барецкий обещает своим зрителям регулярную смену партнеров между участниками: ведь жить люди будут, по сути, в одном помещении, оформленном по образцу «ковидных больниц» с тонкими фанерными перегородками между импровизированными комнатами. В таких условиях, предупреждает режиссер, участникам очень легко будет перепутать свои помещения и «залезть в постель к чужой жене».

«В итоге мужики будут ходить и бить друг другу морды, — предвкушает писатель. — Ну и измены, соответственно, тоже будут, куда без них! У одного жена брюнетка, у другого — блондинка, и каждый из них хочет вкусить плодов из чужого сада. Всякого свингерства и мордобоя на этой почве будет очень много — возможны даже незапланированные беременности жен от чужих мужей! И все это в прямом эфире — без порнухи, конечно же».

Барецкий признал, что проект вряд ли удастся запустить на федеральном канале (разве что на ТВ-3, с которым ведутся переговоры), а потому все надежды возлагаются на спутниковое вещание.

«Я думаю, что «семейный» формат – это то, что действительно зайдет широкой публике, — надеется писатель. — Потому что от старого «Дома-2» молодежь уже отвернулась: согласно статистике, его смотрели только люди «из глубинки» и стареющие домохозяйки. Ситуацию даже Бузова не спасала, вы понимаете?».

Собеседник ФАН также поделился с нами своими планами на Новый год: по его словам, он будет отмечать его на кладбище, где уже стоит специально наряженная елка.