Экономист Гринберг: Байден не будет ласков с Россией, ее нефтью и газом

Научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг не ожидает стремительного восстановления российской экономики в ближайшие годы, поскольку на нее будут оказывать влияние санкционный режим и планы Европы отказаться от использования углеводородов. Ранее США ввели санкции против Минобороны РФ.

«Никакого особого восстановления экономики не предвидится. Наоборот, транспорт будет использоваться меньше, и как следствие будет слабый спрос на нефть. А для нас это очень важно», — заявил Руслан Гринберг в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Экономика России. Перспективы роста».

По словам экономиста, в краткосрочном плане ожидаемы всплески цен на нефть, поскольку на предложение нефти могут сказываться геополитические факторы.

«Однако в долгосрочном плане не все так хорошо, поскольку Европа намерена отказаться не только от нефти, но и от газа», — пояснил он.

По мнению эксперта, Европа действительно может осуществить энергопереход с углеводородов на другие источники энергии.

«Климатическая нейтральность для европейцев реальная задача, и они все будут делать для того, чтобы ее достичь. Это будет не быстро, но они всегда это делают так — медленно, но верно. Как, кстати, и с санкциями, которые только-только начинают ощущаться», — отметил Руслан Гринберг.

Экономист уверен, рано или поздно Европа откажется от экспорта российских энергоресурсов. В связи с этим, считает он, перед Россией стоит задача изменения структуры экономики.

«Для нас это очень важно. В прошлом году у нас было экспортных доходов $420 млрд, из них 63% пришлось на нефть и нефтепродукты и природный газ. Это серьезное число. Конечно, за одну ночь сокращения не произойдет, все-таки доля российской нефти в потреблении Европы достигает 30%, и они не случайно борются за «Северный поток — 2». И если мы не будет диверсифицировать наши экспортные доходы, то это повлияет на усиление курсовой волатильности, робкое инвестирование плюс санкции, и как следствие не будет роста экономики», — прогнозирует Руслан Гринберг.

ФАН также сообщал, что «Северный поток — 2» может столкнуться с новыми американскими санкциями. Кроме этого, эксперт не исключает сюрпризов со стороны геополитики.

«Несмотря на то, что Байден более предсказуемый товарищ, это не значит, что он будет ласковый по отношению к нам. Это маловероятно», — отметил экономист.

Ранее сообщалось, что Байден сломает стену экс-президента США Дональда Трампа и откроет границу для мигрантов.