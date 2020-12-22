Топ-10 страшных событий 2020 года: COVID-19, катастрофа Boeing, BLM, война в Карабахе

Уходящий 2020 високосный год прошел под знаком пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19, которая охватила весь мир, унеся жизни почти двух миллионов человек. Слова локдаун и коронавирус стали символами 2020-го, но пандемия — не единственное трагическое событие, которым будет памятен уходящий год. В нашей подборке топ-10 самых страшных событий 2020 года по версии ФАН.

Пожары в Австралии

В конце декабря 2019 года в Австралии вспыхнули страшные лесные пожары, которые продолжились и в начале 2020-го, став самыми разрушительными в истории континента.

Пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась в декабре 2019 года в китайской Ухани. 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку чрезвычайной ситуацией, 11 марта — пандемией. Бедствие охватило все страны, заболели почти 77,5 миллиона человек; почти 1,7 млн заболевших скончались.

Убийство Сулеймани

3 января иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ был отдан лично президентом США Дональдом Трампом, что едва не привело к войне между Соединенными Штатами и Ираном.

Катастрофа украинского Boeing-737 под Тегераном

8 января иранская система ПВО сбила под Тегераном украинский Boeing 737-800, приняв гражданский самолет за американскую ракету. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. Власти Ирана признали вину в инциденте и согласились выплатить все необходимые компенсации. Авиакатастрофа стала крупнейшей по числу погибших за всю историю украинской авиации.

«Черный понедельник» для нефти и рубля

9 марта, после развала сделки ОПЕК+, цена нефти марки Brent опустилась ниже 32 долларов за баррель, что стало рекордом со времен войны в Персидском заливе. Курс доллара превысил 75 рублей, евро — 85 рублей. Вслед за нефтью и рублем рухнули мировые фондовые рынки.

Протесты в США после гибели Джорджа Флойда

В конце мая США охватили массовые протесты, которые вспыхнули как реакция на гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, убитого белым полицейским. Протесты быстро распространились по всей стране, сопровождаясь вспышками насилия и мародерством. Сформировавшееся на волне протестов антирасистское движение Black Lives Matter (BLM) стало крупнейшим в американской истории, в его акциях по всей стране приняли участие более 60 миллионов человек.

Экологическая катастрофа в Норильске

29 мая на территории норильской ТЭЦ произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Это привело к попаданию более 20 тонн дизельного топлива в почву и воду. Утечка топлива в Норильске стала крупнейшей за всю историю экологической катастрофой в российской Арктике.

Кризис в Белоруссии

9 августа после президентских выборов в Белоруссии, на которых был переизбран Александр Лукашенко, в стране начался затяжной кризис, провоцируемый и подпитываемый из-за рубежа.

Война в Карабахе

27 сентября началась война в Нагорном Карабахе, которая длилась более месяца и стала самым кровавым конфликтом с 1994 года. В ходе войны с обеих сторон погибли более шести тысяч человек, Азербайджан занял часть территории, которую контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская Республика.

Землетрясение в Турции

30 октября на западе Турции произошло землетрясение магнитудой от 6,6 до 6,9. Эпицентр находился в Эгейском море недалеко от Измира. Число погибших превысило 100 человек.