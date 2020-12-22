Камиль Ларин о фильме «Обратная связь»: Мы хотели приблизиться к советской классике

Москва, 22 декабря. Один из основателей комического театра «Квартет И», заслуженный артист РФ Камиль Ларин в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о выходе нового фильма «Обратная связь», премьера которого состоялась 17 декабря. Актер вспомнил «Иронию Судьбы» Эльдара Рязанова и поделился планами на Новый год.

«Хотелось передать атмосферу советского времени»

— Камиль Шамильевич, несмотря на то, что фильм новогодний, в нем много грусти. Герои выясняют отношения, тревожатся, плачут. Почему была выбрана именно такая тональность?

— Это нормальная тональность тех персонажей, которых мы изображаем. То, что мы переживаем, то мы и произносим. Если вы обратили внимание на другие наши картины, мы взрослели вместе с ними.

Но важно отметить, что после фильма «Громкая связь» [приквел «Обратной связи», ремейк итальянского фильма «Идеальные незнакомцы»] мы выступили в качестве совершенно других персонажей. Мы — не привычные Камиль, Леша, Слава и Саша, а исполнители других ролей.

Нам не хотелось упрощать новогоднюю историю на каком-нибудь дурашливом сюжете: кто-то напился или опоздал. Хотелось вскрыть что-то любопытное в характерах, в духе наших разговоров.

— В фильме вы демонстрируете все атрибуты российской новогодней традиции: герои смотрят советскую классику, едят мандарины и бутерброды с икрой. Вдохновляли ли вас советские комедии, в частности «Ирония судьбы»?

— Конечно. Естественно, у нас ностальгия по тому времени, когда мы отмечали новые свои года, — а это советское время. Соответственно, все эти оливье, елочные игрушки и, конечно же, фильм «Ирония судьбы» — неотъемлемые атрибуты того времени.

Нам хотелось передать атмосферу того времени, и также вместе с режиссером Алексеем Нужным мы хотели хоть чуть-чуть приблизиться к вечной советской классике, на которую все готовы молиться. Хотя сюжет комедии Рязанова абсолютно простой. Московский человек, напившись, приезжает в Ленинград и разбивает семью. И все это называется «про любовь» (смеется).

Тем не менее, этот фильм находит невероятный отголосок в сердцах всех людей. И мы хотели придумать такую историю, чтобы не просто глупо веселиться и прыгать вокруг елочки, но еще что-то интересное обсуждать и вскрывать. Но в результате получился все равно праздник.

— Было ли сложно отойти от истории «Идеальных незнакомцев», канонов персонажей и сделать собственное уникальное продолжение?

— Нет, сложно не было, так как мы уже заявили этих персонажей в «Громкой связи».

Тут произошло следующее. Не мы примеряли персонажей, а уже они требовали от нас продолжения истории, как бы странно это ни звучало. Мы просто не могли отказать им. С огромным удовольствием захотелось писать продолжение.

Мы очень надеемся, что наши западные коллеги-режиссеры тоже захотят снять продолжение своих «Идеальных незнакомцев».

«Хотелось бы, чтобы зрители поучаствовали рублем»

— В ноябре ваш коллега по «Квартету» Александр Демидов подверг сомнению успех фильма из-за коронавирусных ограничений. Как вы оцениваете результат первых дней проката?

— Естественно, Александр правильно подверг успех фильма сомнению. Мы же знаем, что стопроцентной заполняемости залов сейчас нет. Нашим целевым зрителям — от 30 лет и больше, некоторые из них просто беспокоятся за свое здоровье, не ходят в общественные места, то есть в кинотеатры.

Пока сборы не очень большие. Мы вышли вместе с «Реальными пацанами» — они тоже замечательные ребята. Насколько я понимаю по трейлеру и обсуждениям, у них хороший фильм. Пока мы немножечко их опережаем, но, тем не менее, первый уикенд показал, что хотелось бы зрителей побольше.

Но я думаю, что на окупаемость мы выйдем. Фильм «доберет», что называется. Когда наш «День выборов» вышел, нас вообще никто не знал. А фильм стал народным, потому что его потом и по телевидению показывали, и диски вышли, и народ смотрел его везде.

Конечно, хотелось бы, как и любым бизнесменам или творцам, чтобы зрители посмотрели новый фильм и поучаствовали своим рублем. Это даст нам возможность и дальше снимать картины, так как мы существуем без государственной поддержки.

— А как проходит ваше празднование Нового года? Напоминает ли оно то, что показано в фильме?

— Я надеюсь, что таких разборок, как в фильме, не будет. Сегодня у нас будет какая-то вечеринка, встреча «Нового года старых друзей». Мы встретимся, пообсуждаем, порадуемся хорошему и проводим старый год. А в сам Новый год, я надеюсь, мы встретимся в большой компании уже переболевших, с антителами. С детьми, в компании, в каком-нибудь загородном доме.

Всех — с наступающим Новым годом! Пусть все плохое уйдет, а хорошее придет.