Плотников объяснил, почему на Украине дискриминируется русский язык

Санкт-Петербург, 22 декабря. Почему русский язык дискриминируется на Украине, рассказал народный депутат V и VI созывов Верховной рады Украины Алексей Плотников в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Русский язык дискриминируется на Украине, как и венгерский, румынский и все остальные языки. С этой точки зрения насильственная борьба с иными языками существует. То, что у нас с 16 января начинают вводиться штрафы за использование иного языка в сфере обслуживания, — это ненормальный шаг, потому что здесь должны быть более естественные стимулы для употребления государственного языка. Не должно быть штрафов», — заявил он.

Ранее сообщалось, что закон предусматривает употребление исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Норма об обязательном использовании украинского в сфере обслуживания вступит в силу 16 января 2021 года.

Политик также рассказал, как менялось отношение к русскому языку при смене власти.

«При Януковиче был закон Кивалова — Колесниченко «Об основах государственной языковой политики». Тогда все было в порядке с русским языком. Это был первый закон, который отменила власть Порошенко», — отметил эксперт.

Плотников объяснил, почему Петр Порошенко и Владимир Зеленский занимаются дискриминацией русского языка.

«Это происходит не с точки зрения европейских ценностей. Здесь в какой-то мере срабатывает пропагандистский лозунг Порошенко «Армия, язык и вера». Все, что с этим связано, предполагало определенную дискриминацию тех, кто думал иначе. При Зеленском ситуация не исправилась. Это можно списать на его личные качества. Поэтому все происходит не из-за того, что президент Украины является приверженцем западно-украинских ценностей», — пояснил политик.

Отметим, ранее на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подписанный Петром Порошенко, занимавшим пост главы государства. В апреле 2019 года победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о государственном языке на предмет соответствия конституции страны.