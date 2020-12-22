Эксперты предсказали «Единой России» конституционное большинство в Госдуме-2021

Москва, 22 декабря. На выборах депутатов Госдумы восьмого созыва «Единая Россия» может сделать ставку на восприятие партии как платформы мобилизации путинского большинства. Об этом говорится в докладе, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Документ есть в распоряжении ФАН.

В документе выделено несколько значимых аспектов образа партии в 2020 году. Так, усилилось восприятие «Единой России» как платформы мобилизации большинства граждан страны, поддерживающих президента России Владимира Путина. На это, по мнению экспертов, будет сделана основная ставка в ходе думской кампании-2021.

«Сохранение «Единой Россией» общего контроля над следующим созывом Госдумы рассматривается как наиболее вероятный путь развития ситуации, — указывается в документе. — Возможность получения партией конституционного большинства на парламентских выборах 2021 года воспринимается экспертами и медиа как основной и вполне реалистичный сценарий».

В АПЭК убеждены, что тренд на вступление в партию и избрание губернаторов секретарями ее отделений не помешало усилить позиционирование как полюса поддержки объединений общественных активистов и социально ориентированных НКО. При этом эксперты предупреждают, что единороссам следует предпринимать дополнительные усилия, чтобы их работа с антибюрократической повесткой воспринималась не только ее традиционными сторонниками, но и более широкой аудиторией.

«Партия эффективно отреагировала на рост патерналистских ожиданий на фоне пандемии и экономического кризиса, активизировав работу как с социальной, так и с региональной повесткой», — отмечается в документе.

Как утверждают политологи, ключевые шаги президента Путина в 2020 году отвечали общественному запросу на формирование обновленной, подотчетной гражданам и при этом социально ответственной элиты.

Вероятно, в 2021 году «Единая Россия» будет ориентирована на ведение парламентской кампании с заметной социальной, антибюрократической и, вероятно, антикоррупционной составляющей. Также будет взят курс на расширение кадровой базы за счет общественных активистов.