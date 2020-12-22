2020-й, безусловно, перевернул наши жизни с ног на голову буквально во всех сферах. Привычный уклад жизни многих людей по всему миру изменился до неузнаваемости.

Несколько месяцев мы, привыкшие к полной свободе передвижения, командировкам, путешествиям, шумным вечеринкам и посиделкам в ресторанах, оказались в прямом смысле запертыми в четырех стенах — без возможности общаться с родными и друзьями. Казалось порой, что наша динамичная жизнь замерла в страхе перед неизвестностью. Однако, как бы ни было тревожно и трудно, а нужно продолжать двигаться вперед.

Бизнесу пришлось подстраиваться под изменившиеся условия, и работодатели, чтобы иметь возможность заниматься своим делом, вынуждены были активно предлагать своим сотрудникам работу на дому — для того, чтобы соблюсти карантинные меры. Одним такие перемены пришлись по душе благодаря отсутствию дополнительных трат на транспорт и обеды, другие и по сей день относятся к дистанционке с большой долей скептицизма, для третьих вообще мало что поменялось, поскольку их род деятельности и раньше вполне допускал возможность трудиться, грубо говоря, не вставая с кровати.

Поскольку в существующих реалиях с невероятной скоростью меняется трудовая деятельность, а люди получают новые возможности для развития своих способностей и карьерного роста, вполне предсказуемо возникает необходимость во внесении изменений в трудовое законодательство, которое должно подстраиваться под новые условия рынка и соответствовать им.

Мы поговорили с опытным юристом Юлией Холодионовой об отличиях дистанционной работы от фриланса, а также узнали у нее о плюсах и минусах работы на удаленке для работника и о его правах.

Фриланс и удаленка: в чем отличия

О временной дистанционной работе широко заговорили после того, как власти объявили так называемый режим повышенной готовности для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции. Главной задачей было сделать так, чтобы люди как можно меньше контактировали друг с другом в общественном транспорте и на своих рабочих местах. Поскольку полная остановка рабочего процесса грозила окончательной гибелью бизнеса, которому и без того приходилось нелегко, руководством многих компаний было принято решение, чтобы сотрудники, где это возможно, продолжали выполнять все те же функции, что и прежде, но не выходя из дома. Многие компании работают в том же режиме и по сей день и к нему вполне успешно адаптировались, однако в самом начале такая инициатива начальства пугала.

Работники просто не понимали, как будут работать на удаленке, как будут реализованы их права на дистанционке, как изменится привычный график труда и отдыха, что будет с отпусками. Многие решили, что теперь они окажутся в положении фрилансеров, которым не нужно ежедневно присутствовать на рабочем месте, а все процессы проходят через электронные средства связи.

Юрист Юлия Холодионова поясняет, что при некоторой схожести этих двух форм организации труда между ними есть существенные отличия. Будем разбираться, какие именно.

У дистанционного работника, в отличие от фрилансера, есть конкретный работодатель. Человек на «удаленке» получает стабильную заработную плату, состоящую, например, из фиксированного оклада и премии, в то время как фрилансеры в большинстве своем имеют сдельную оплату, которая напрямую зависит от объема выполненных работ. Отправляя сотрудника на удаленку, работодатель обязан создать ему необходимые условия для обеспечения нормальной трудовой деятельности: обеспечить его техническими средствами, оборудованием и компенсировать понесенные затраты, например, на оплату связи или Интернета. Фрилансер за все эти «удовольствия» платит из своего кармана. Если человек, находящийся на дистанционной работе, не выходит на связь в течение двух рабочих дней и более, не известив об этом руководителя заранее, или же переезжает, не согласовав заблаговременно свои намерения, то он может быть уволен. А вот фрилансер наделен большей свободой.

Права работника на дистанционной работе

Наш эксперт рассказывает, что, несмотря на расхожее заблуждение, удаленка, по сути своей, мало чем отличается от работы в офисе.

Многие считают, что рабочий день дистанционного сотрудника длится практически бесконечно. На самом деле это совсем не так. Существует четко определенное время, которое он обязан быть на связи и быть готовым отвечать руководителю в мессенджерах или по электронной почте. В остальные часы сотрудник имеет полное право не выходить на связь. Если же от человека требуют оставаться в Сети постоянно и без перерыва отвечать на сообщения, то это может быть расценено как принуждение к сверхурочной работе, что должно оплачиваться дополнительно.

Помимо нормированного рабочего дня дистанционный работник имеет следующие права:

право на перерыв в течение рабочего дня, продолжительность которого зависит от графика и продолжительности трудового дня;

право на ежегодный оплачиваемый отпуск, причем важно знать, что в этот период работодатель не в праве беспокоить сотрудника по рабочим делам. Ему положены отпускные, а сам он должен заранее уведомить руководство о своих планах. При возвращении к своим трудовым обязанностям необходимо сообщить об этом через корпоративную почту или мессенджеры;

работа «дистанционщика» ровно так же, как и его коллег в офисе, засчитывается в трудовой стаж;

работа на дому требует определенных затрат, например на Интернет и электроэнергию. Дистанционный работник имеет право потребовать компенсацию понесенных расходов. Для работодателя это означает появление некоторых новых денежных трат, однако это может оказаться даже выгоднее, нежели, например, закупать форму или оплачивать обеды.

Желательно, чтобы эти пункты были прописаны в локальном нормативном акте, а затем и в дополнительном соглашении к трудовому договору. Если изначально подразумевается, что удаленная трудовая деятельность будет носить временный характер, то все права и льготы должны быть закреплены в трудовом соглашении.

Если говорить о том, как оформить весь процесс с юридической точки зрения, то Юлия Холодионова рассказывает, что работодатель обязан ознакомить дистанционщика со всеми документами посредством электронных видов связи. Для данного вида коммуникации принято два специальных термина

Документ в электронном виде, который печатается на компьютере и оформляется в текстовом редакторе соответствующим образом, а затем отправляется для ознакомления заинтересованному лицу. Электронный образец документа представляет собой вариант, отсканированный с бумажного носителя и заверенный электронной цифровой подписью.

Для того, чтобы подписать трудовое соглашение или договор о материальной ответственности, либо внести в них какие-либо изменения, необязательно ехать в офис. Все необходимые бумаги можно подписать, не выходя из дома, при помощи усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной цифровой подписи. Обе разновидности равноценны собственноручно поставленному «автографу». Также возможно применение иных способов взаимодействия, если таковые прописаны в коллективном договоре, локальном нормативном акте или дополнительном соглашении к трудовому договору.

Плюсы и минусы удаленной работы

Итак, мы выяснили, что притеснять сотрудников, которые по решению руководства были переведены на удаленку, трудовой кодекс не позволит и за ними закреплены все те же права, что и у офисных работников, и к тому же положены некоторые компенсационные выплаты.

Теперь пришла пора поговорить о достоинствах и недостатках такой формы организации труда.

Наш эксперт говорит, что чаша весов может склоняться в ту или другую сторону сообразно уровню мотивированности человека и в зависимости от особенностей его психики.

Среди очевидных плюсов Юлия Холодионова выделяет следующие:

у вас не будет нужды в ежедневных визитах в офис;

с большой долей вероятности удастся сэкономить на покупке деловых костюмов и туфель;

съесть комплексный обед теперь можно на любимой кухне, не потратив на него несколько сотен рублей;

ваш домашний Интернет и даже какую-то часть электроэнергии теперь будет оплачивать работодатель;

теперь вам не придется тратить два-три, а то и больше часов из жизни на толкотню в переполненном транспорте;

на дистанционке гораздо проще избегать конфликтов в коллективе. Если ваши отношения с коллегами трудно назвать теплыми, то этот вариант для вас идеален.

Но, конечно, есть и свои минусы:

довольно скоро вы можете ощутить, что вам не хватает обратной связи с руководством и коллегами;

ваши старания на удаленке оценить сложнее;

вполне вероятно, у вас могут возникнуть сложности с овладением новыми компетенциями;

не всем хватает самодисциплины, чтобы не отвлекаться на телевизор или Интернет, в итоге выполнение привычных обязанностей занимает больше времени;

продуктивно трудиться могут помешать перебои с домашним Интернетом или неполадки с техникой — айтишника-то рядом нет;

могут возникать проблемы с получением той или иной срочной информации.

Как найти «удаленку» мечты: советы эксперта

Если вы хорошенько взвесили все «за» и «против» и точно решили, что готовы работать дистанционно, то вам наверняка пригодятся некоторые рекомендации от нашего эксперта Юлии Холодионовой:

когда просматриваете вакансии, убедитесь в том, что в описании указаны не только требования к потенциальному кандидату, но и положенные ему компенсации;

не пугайтесь собеседования в онлайн-формате. Напротив — такое интервью дает вам отличную возможность продемонстрировать, что вы готовы к такого рода сотрудничеству, и видеоконференция для вас — обычное дело. При личном общении обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции;

При личном общении обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции; заранее почитайте отзывы о своем потенциальном работодателе, в том числе ознакомьтесь со списком нарушителей трудовых прав сотрудников;

если удалось договориться, при трудоустройстве следите за тем, чтобы все ваши права были обозначены в трудовом договоре.

Удачи!