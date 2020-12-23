Почему американские летчики бегут из ВВС

В прошлом году Военно-воздушные силы США сообщили о растущей нехватке летчиков. Для выполнения задач, определенных Стратегией национальной обороны, требуется 21000 пилотов, но на службе находилось только 18900. Начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун считает, что превосходство ВВС над потенциальными противниками слабеет. Telegram-канал «Крылья войны» рассказывает о том, что происходит с кадрами в Военно-воздушных силах США.

Нехватка летчиков

Некоторые военнослужащие ВВС США считают, что проблему нехватки военных летчиков удастся преодолеть, благодаря спаду в гражданской авиации, вызванного пандемией COVID-19. Найм пилотов авиакомпаниями и увольнение со службы военных летчиков тесно взаимосвязаны. А из-за спада в отрасли сегодня летчики ВВС реже уходят со службы ради работы коммерческим пилотом.

Военно-воздушные силы за последнее время не реализовали никаких свежих идей для удержания летчиков в своих рядах. Последняя попытка была предпринята в 2018 году, но быстро сошла на нет. Вместо поддержки и мотивации имеющихся кадров, руководство сосредоточилось на подготовке большего количества пилотов, чтобы заменить уходящих. Конечно, служба военного летчика — это не обязательно занятие на всю жизнь, но если бы руководство предложило больше карьерных возможностей, то многие военнослужащие задумались бы.

Когда экономика приходит в упадок, одной из первых страдает сфера путешествий. Именно авиация является самым востребованным транспортом для преодоления дальних расстояний, а в кризисных ситуациях перевозки приостанавливаются. Останавливается и прием новых авиационных специалистов на работу. В прошлом, когда экономика Соединенных Штатов испытывала кризис, военные летчики столкнулись с отсутствием вакансий для них в гражданской авиации. Последний крупный кризис с кадрами ВВС испытывали с 1990 по 2001 годы.

В этот период авиакомпании нанимали с каждым годом все больше и больше военных летчиков. Закончился кризис рецессией, во многом связанной с событиями 11 сентября 2001 года. После этого Военно-воздушные силы имели нормальные показатели текучести кадров более десяти лет.

Когда разразилась пандемия COVID-19, нанесшая сильнейший удар по авиаперевозкам и мировой экономике, казалось, что проблемы Военно-воздушных сил быстро закончатся. Ведь без вакансий в гражданской авиации больше пилотов останется в армии, чтобы переждать трудное время. Да, спрос в гражданской авиации на военных летчиков сейчас низок, но, как только ситуация в мире стабилизируется, он снова возрастет.

Многие авиакомпании имеют довольно возрастные экипажи, которые необходимо будет заменить в ближайшее время. В 2014 году, когда авиакомпании начали увеличивать набор пилотов, а количество военных летчиков начало сокращаться, в гражданской авиации было 15733 пилота в возрасте 60 лет (это на 5 лет меньше федерального лимита в 65 лет). В 2019 году количество пилотов предпенсионного возраста возросло до 21292 человек.

Федеральное управление гражданской авиации США осложнило ситуацию в 2013 году, повысив требования для желающих стать пилотами коммерческих авиакомпаний с 250 летных часов до 1500. Требование в отношении военных летчиков было снижено до 750 часов, что легко достижимо, и это делает их еще более привлекательными кандидатами для авиакомпаний.

Считается, что авиаперелеты не вернутся к докоронавирусному уровню в течение многих лет. Однако такой сценарий маловероятен. В настоящее время проводится 45 клинических испытаний вакцин, а недавние исследования Министерства обороны США показывают, что авиаперелеты могут осуществляться с низким риском заражения COVID-19. У ВВС есть около трех лет на улучшение условий для своих летчиков, прежде чем авиакомпании возобновят набор коммерческих пилотов.

Как удержать военнослужащих?

Полковник ВВС США в отставке Тобиас Свитцер видит следующие пути по удержанию военных на службе.

Теоретически, командиры эскадрилий находятся в самом выгодном положении — они являются связующим звеном между высшим руководством и летчиками. То есть, могли бы вынести на обсуждение своему командованию план по удержанию военнослужащих. Но, к сожалению, сейчас, командиры эскадрилий исключены из этого процесса.

Предоставление бонусов на ранних этапах карьеры без изменения суммы контракта значительно увеличит привлекательность службы для многих начинающих летчиков. Если Конгресс отменит временные ограничения по выплатам премий, то ВВС могли бы предложить финансовую помощь молодым специалистам и заранее зафиксировать их дальнейшие обязательства по службе.

Сейчас выплата бонусов и премий доступна только после года службы, когда летчики выполнят свои первоначальные обязательства. Чем раньше пилоты смогут взять на себя расширенные обязательства, тем большей стабильностью будут обладать ВВС. Пользуясь своим информационным преимуществом, Военно-воздушные силы могли бы расширить предложения по бонусам до того, как их военнослужащие заинтересуются предложениями от коммерческих авиакомпаний Delta, United и American Airlines.

Мероприятия по стимулированию летчиков оставаться на службе должны начинаться как можно раньше. В идеале — с самого старта карьеры офицера. Ведь карьерный путь во многом зависит от того, на каком самолете, на какой авиабазе и в каких миссиях осуществляется подготовка пилота. Например, дополнительные возможности летчику дает участие в спасательных операциях, спецоперациях, миссиях на территории других стран и т.д. Вместо того, чтобы концентрироваться на удержании недовольных пилотов, ВВС должны дать широкие возможности карьерного роста своим курсантам, которые хотят остаться на службе дольше. Почти каждый будущий летчик имеет представление о том, чего он хочет: кто-то мечтает о сверхзвуковых полетах на F-16, а кто-то хочет летать на тяжелом C-17. Это же касается и мест службы — Япония и Германия так же привлекательны для одних, как близость к дому в Соединенных Штатах для других.

Для определения места первого назначения курсанта ВВС применяют систему рангов. Летчик с самым высоким рангом получает наиболее желаемое назначение из тех, что доступны, пилот со вторым рангом — наиболее предпочтительное назначение из тех, что остались, и так далее. Такой процесс является надежным, потому что он стимулирует курсантов усердно учиться и прилагать больше усилий при подготовке.

Существует одна проблема — количество желающих служить в определенной базе на определенном самолете может превышать возможности. Например, действительно мотивированный и квалифицированный курсант хочет летать на F-35, но он не был допущен к этому классу или его получил более высокий по рейтингу сокурсник. Но что, если бы этот вдохновленный курсант был готов отслужить дополнительно 3-5 лет сверх тех 10 лет по контракту? Летчики, которые хотят получить назначение и готовы служить дополнительные годы для получения более высокого уровня, дают Военно-воздушным силам стабильность. Также это позволит снизить размер инвестиций в развитие боеспособного летчика.

На первый взгляд эта идея может показаться странной, но армия США уже имеет подобный опыт. В 2005 году, в ответ на чудовищные показатели текучести кадров среди младших офицеров, армия изменила способ подбора курсантов, создав новые пути для их карьерного роста. Программа «Удовлетворенность карьерным ростом» (Career Satisfaction Program) предлагает стимулирующий набор для учащихся: трехлетние контракты на службу в армии в обмен на выбор места службы (а до 2014 года они также могли выбрать возможность обучения в будущем в аспирантуре). Учитывая этот опыт, вероятнее всего, значительная часть курсантов ВВС возьмет на себя обязательство в дополнение к своим 10-летним контактам ради приоритета в выборе первого назначения. Военно-воздушные силы должны изучить механизм распределения назначений в армии, чтобы выяснить, как сохранить мотивацию летчиков при их подготовке и предложить больший контроль над карьерой тем, кто хочет этого больше всего.

Вывод

Спад, вызванный пандемией, не устранил проблему с удержанием пилотов в ВВС, а лишь замаскировал ее. В обозримом будущем авиаперевозки наладятся и авиакомпании с радостью бросятся нанимать военных летчиков. Но ВВС на самом деле имеют больше влияния, чем они думают. Чтобы изменить решения летчиков и мотивировать их служить дольше, необходимо поменять некоторые унаследованные процессы: сосредоточить программу премий вокруг командира эскадрильи, предложить контракты с бонусами на ранних этапах карьеры и расширить карьерные возможности молодых специалистов.

Хорошая новость в том, что эти шаги не потребуют дополнительного финансирования. ВВС могут легко выполнять эти рекомендации без координации с Конгрессом или Министерством обороны. Такие реформы укрепили бы отношения между летчиками и высшим руководством и наглядно показали бы их ценность для Военно-воздушных сил страны.

Напрашивается вопрос, как с подобной проблемой обстоят дела в российских ВКС? Обязательно расскажем об этом в будущих статьях.

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