Друг Джигарханяна рассказал о решении Цымбалюк-Романовской по поводу ее долга

Москва, 22 декабря. Близкий друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна, который скончался в ноябре на 86-ом году жизни, Юрий Растегин в беседе с корреспондентом издания «Собеседник» рассказал о решении Цымбалюк-Романовской по поводу ее многомиллионного долга.

Он указал, что экс-супруга актера, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская полностью погасила перед ним долги. По словам друга Джигарханяна Юрия Растегина, который занимается ресторанным, гостиничным и издательским бизнесом, после вступления в силу решения Цымбалюк-Романовская перевела ему деньги. Он признался, что для него это стало приятной неожиданностью.

«Думал, что своих денег не увижу еще долго. Это очень хороший и правильный шаг, после которого к ней можно относиться уважительно. Этот поступок сделал ей честь!» — сообщил Юрий Растегин.

Напомним, несколько лет назад Цымбалюк-Романовская, будучи замужем за Джигарханяном, взяла у Растегина деньги на ремонт квартиры. Деньги бизнесмен дал авансом в счет половины недвижимости, которую позже выкупил у супруга Виталины. Она подписала долговую расписку. Друзья народного артиста СССР заявили о недостаче по сделке с Растегиным в размере двух миллионов рублей и потребовали эти деньги с бизнесмена, а тот — с Цымбалюк-Романовской.

Армен Джигарханян ушел из жизни в 85 лет, его похоронили на Ваганьковском кладбище. Как ранее сообщал ФАН, причиной смерти артиста является остановка сердца, которая произошла из-за нарушений функции почек и общего отека организма.