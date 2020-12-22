«Вакцина? Лишь бы не из России!» Альгис Микульскис о лакействе Зеленского перед США

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз засвидетельствовал свое почтение Западу. На этот раз — в беседе с корреспондентом The New York Times Эндрю Крамером. В хитросплетениях «высокой» украинской политики разбирался спецкор ФАН Альгис Микульскис.

Воцарение Джозефа Байдена на американском политическом Олимпе подействовало на президента Украины вполне ожидаемым образом. Зеленский, видимо, пополнил запасы вдохновения, изрядно растраченные во времена правления Дональда Трампа, и с жаром взялся за перевод американо-украинских отношений на еще более верноподданнические рельсы.

Как же иначе, если новоизбранный глава США — далеко не чужой Киеву человек? Да и сын его, Хантер, тоже. Причем, Байден-младший — не чужой настолько, что это отметили даже в американском Минюсте и в прокуратуре штата Делавэр.

Впрочем, речь сейчас — не о финансовых «приключениях» президентского сына, а об отношении к США лидера номинально суверенной Украины. Предлагаю вчитаться в то, о чем «маэстро фортепианных импровизаций» поведал журналисту почтенного ежедневного издания:

«Украина выбрала себе стратегических партнеров: ЕС, НАТО, США. Это наши важные партнеры, которые поддерживают нас и в санкционной политике против российской агрессии в Донбассе. (Вопрос о том, взаимное ли это партнерство, пока открыт.) Я хочу поблагодарить США в целом за постоянную двухпартийную поддержку, а также за поддержку и Сената, и Конгресса. Мы — стратегические партнеры. Мне кажется, что отношение США к Украине — это так же, как отношение США к демократии. Независимо от того, какой президент, он всегда будет уважать демократию и точно так же, независимо от того, какой президент, всегда будет такое отношение к Украине. По крайней мере мне так кажется».

Кажется, Владимир Александрович! Как есть — кажется! Но изложено красиво, уважительно, с прицелом на будущее. И куда направлен этот прицел, сомнений ни у кого нет. Да вы и не скрываете:

«Я считаю, что однозначно не обойтись без Соединенных Штатов Америки в вопросе Крыма, потому что вопрос Крыма и его деоккупации не находится на повестке дня «нормандского формата» и Минских соглашений».

Как США гипотетически могут «деоккупировать» Крым? Дипломатические усилия тут, пожалуй, бесполезны — никакие переговоры не помогут спустить российский флаг на полуострове. Усилия военных? Кто-то всерьез думает, что Украина — настолько стратегический партнер Америки, что последняя ввяжется за нее в вооруженный конфликт с ядерной Россией?

В общем, вся эта пафосная риторика не нова, она многажды высмеяна в Сети и становится неинтересной даже тем, к кому обращена. Есть ли что-то новенькое? Есть, конечно!

Например, вакцина «Спутник V», невозможность применения которой на территории Украины Владимир Зеленский никак не может обосновать перед собственными согражданами, о чем искренне сожалеет:

«Конечно же, объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России, — любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно», — признается пан президент.

А ведь Америка-то вакцину действительно не дает. Ведь тот же Трамп еще в начале декабря подписал указ о том, что американские фармацевтические компании приоритетное внимание обязаны уделять, почему-то, не Украине, а собственной стране.

При этом мощности для производства «Спутника V» имеются, например, в Харькове: Российский фонд прямых инвестиций готов подать заявку на завоз в город сырья и начало массового производства вакцины на оборудовании предприятии «Биолек». Вот только украинский Минздрав вряд ли теперь пойдет против воли Зеленского, проявленной им в интервью американской газете.

Сгорел сарай, гори и хата? Похоже на то… Какая уж тут российская вакцина, когда вокруг — «гибридная война», бушующая в головах украинских политиков и огромного числа простых обывателей? Не таковы гордые наследники Запорожской Сечи и гетмана Мазепы, чтобы склонять «оселедцы» перед русскими лекарствами. Да и пан президент сказал:

«Все умрут здесь, но независимость нашей страны никто не отдаст».

Все это напоминало бы цирк и детский сад «в одном флаконе», если бы результаты были не так страшны. Непонимание того, что лозунги «Америка поможет!» и «Вакцина? Лишь бы не из России!» уже не работают, может принести совершенно неожиданные плоды. Уже приносит…

Дружба-то дружбой, но вакцина, как выяснилось, — врозь. А люди заражаются и умирают каждый день. И продолжат заражаться и умирать — до тех пор, пока Украина не станет суверенной не номинально, а на деле.

Что для этого нужно? Люди, которые знают правильные рецепты, существуют, просто на берегах Днепра их мало кто слышит, предпочитая надеяться на кого-то, кто придет издалека и все исправит. Как в цитате:

«Понимание новым президентом США реальности в России, на Украине, в Европе даст большую возможность решения всех конфликтных задач».

Не даст, шановнi панове! Как не сохранили для вас Крым. Как не помогли вам в «котлах». Как не дают вакцину. Просто вы им интересны исключительно в одной роли — в роли врагов России, а вовсе не друзей Америки.