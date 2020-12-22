Военный эксперт объяснил, почему украинская система «Нептун» не угрожает России

Украина за время независимости полностью разрушила своей военно-промышленный комплекс, поэтому и не может реализовать ни один военный проект. Таким мнением в интервью ФАН поделился известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

У расхваленной украинской ракетной системы «Нептун», которая якобы должны была доставать до самых отдаленных участков территории России, нет перспектив. Об этом заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут. По его словам, компания, которая производила тягачи для комплекса, – отечественный КрАЗ, прекратила свое существование, а ее замена на чешскую Tata займет слишком много времени. Кроме того, в перспективу системы «Нептун» не верят даже сами украинские военные.

«В следующем году «Нептуна» не будет – КрАЗ закрылся, нужно новое шасси, будет Tata. Это значит, что нужно переделать исследовательскую батарею, пройти полный цикл испытаний. Плюс, сами военные говорят, что комплекс сырой. Он принят на вооружение, это очередное популистское решение. Но, непонятно, что с ним делать дальше», — заявил он.

«Советская система ВПК, которая досталась Украине в наследство от СССР, сегодня угроблена. Ее уже невозможно восстановить. Ранее в Николаеве производились различные военные корабли, а сейчас они долгое время не могли поднять танкер в Одессе. Украина славилась своей авиацией и танками. Напомню, что украинские специалисты ничего своего придумать не смогли, а всего лишь превратили советскую ракету Х-35 в свою систему «Нептун». Киев думал, что «Нептун» выручит и полетит. Они хотели поставить эти ракеты на американские и английские катера, чтобы бить по России и Крымскому мосту. Но у Киева так ничего и не получилось», — сказал собеседник ФАН.

По словам военного эксперта, он был уверен в том, что у военно-промышленного комплекса Украины не получится создать систему «Нептун».

«Я, честно говоря, ждал известия о том, что с системой «Нептун» не все в порядке. А все из-за того, что для реализации таких проектов должно быть все порядке с ВПК, государством и так далее. У страны, которая одержима русофобскими идеями, никогда ничего не получится», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что российские пользователи социальных сетей прокомментировали заявление украинского политолога Зиновия Свереды о готовности «взорвать Крымский мост». Пользователи российского сегмента Сети пообещали устроить Украине вторую Хиросиму.