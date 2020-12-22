Адвокат рассказала, чего боится Федосеева-Шукшина перед судом с Алибасовым

Последнее судебное заседание по разводу продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной состоится 24 декабря, в 15:00. Адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник рассказала, чего боится ее подзащитная перед судом с супругом.

«Мы последний год проживаем в состоянии непрерывной готовности ко все новым и новым сюрпризам от Бари Каримовича», — говорит она.

И это неудивительно. Сначала супруг актрисы долгое время не выходил на связь и прятался за своими представителями. Когда речь зашла о разделе имущества, грозился подать в суд на Федосееву-Шукшину за клевету. А потом и вовсе в Сети появилась информация о том, что Бари Алибасов готовится снова стать отцом.

Вместе с тем адвокат актрисы ожидает, что финальное судебное заседание пройдет «ровно». Юлия Вербицкая-Линник полагает, что против расторжения брака Алибасов не будет возражать в свете последних событий.

«Мы уже запутались считать его пассий, нам кажется, что его личная жизнь очень насыщенна, и Лидия Николаевна выражает одно единственное намерение: чтобы эта жизнь никак больше не была связана с ней и была как можно дальше от ее имени и всей семьи Шукшиных», — отметила юрист.

Хотя продюсер еще не развелся с Федосеевой-Шукшиной, он уже успел найти новую избранницу, ею стала молодая помощница 73-летнего Алибасова. Актрису оскорбило, что ее муж объявил о беременности своей пассии еще до развода с ней.

«Мы выражаем сдержанную надежду, что брак, который сложно назвать хорошим словом, будет расторгнут», — добавила Вербицкая-Линник.

Ранее сын основателя группы «На-На» Бари Алибасов — младший развелся с женой Виолеттой Гришиной из-за отсутствия экспериментов в постели.