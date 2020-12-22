Баранец потребовал от Рогозина «не вытирать сопли» и выгнать американцев с МКС

Американцы должны ощутить на себе всю силу гнева Москвы: напав на «наш космос», они покусились на святое. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал санкции Соединенных Штатов против предприятий российской ракетно-космической отрасли «незаконными и глупыми». Речь идет о центре «Прогресс» и головном научном институте госкорпорации ЦНИИмаш, в составе которого находится Центр управления полетами Международной космической станции (МКС), которой пользуются, в том числе, специалисты NASA (американского космического ведомства). Рогозин подчеркнул, что эти предприятия не имели ничего общего с военно-промышленным комплексом нашей страны и, соответственно, не могли нанести ущерб безопасности США.

«Американские санкции являются частью кампании NASA, направленной против «Роскосмоса», — убежден Баранец. — Это наглый, вероломный и даже мошеннический прием в российско-американской космической конкуренции. Меня удивляет только одно: США вытирают ноги об «наш космос» и в то же время участвуют с нами в совместных проектах!».

Реакцию же Рогозина на санкции (гендиректор «Роскосмоса» назвал их, ко всему прочему, несправедливыми и бессмысленными) военный обозреватель «Комсомольской правды» считает объективной, но не до конца соответствующей масштабам нанесенного оскорбления.

«Я удивляюсь, почему он не послал их прямым текстом куда подальше, — позавидовал терпению главы госкорпорации эксперт. — В ту же минуту, когда Вашингтон объявил о своих санкциях, Дмитрий Олегович должен был заявить о грядущем изгнании американских астронавтов с МКС! Вы понимаете? «Роскосмос» должен послать США к чертям собачьим! А то получается смешно: об нас вытирают ноги, а мы вытираем себе сопли!».

Собеседник ФАН заявил, что время для словесных парирований прошло: государство и его представители должны отвечать на вопиющее хамство действиями, а не разговорами.