Дагестанский дуб признан одним из самых старых деревьев в России

Махачкала, 22 декабря. Дагестанский дуб признан одним из самых великовозрастных деревьев в России, став пятым в соответствующем рейтинге. Однако, как выяснил ФАН, в республике сохранились деревья, которым может быть и тысяча лет.

Рейтинг был составлен Центром древесных экспертиз «Здоровый лес» в рамках всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы». Для этого специалисты центра уже десять лет выезжают в регионы и обследуют уникальные деревья.

По итогам исследований эксперты составили рейтинг пяти самых старых деревьев в стране, возраст которых уже установлен. В него попал также дуб из Дагестана.

«В топ-5 самых старых деревьев России вошли лиственница и сосна из Иркутской области, сосна из Хакасии, дубы из Псковской области и Дагестана», – говорится в сообщении на официальном сайте всероссийской программы.

Специалисты установили, что самым возрастным деревом в стране можно считать иркутскую лиственницу, которой 777 лет. На пятое место в рейтинге они поставили 508-летний дагестанский крупнопыльниковый дуб.

ФАН выяснил, что он растет в Рутульском районе республики в селе Нижний Катрух. Его исследование проводилось в 2012 году. Тогда его высота составляла 26 метров, диаметр ствола достигал почти 1,3 метра. В том же году дуб был признан памятником живой природы.

Как рассказал ФАН уроженец села Нижний Катрух Аятхан Султанов, дерево удалось сохранить, во многом, благодаря системе правления, которая была распространена в отдельных частях Дагестана в XVII веке. Тогда село входило в состав Казикумухского ханства и лес, в котором растет великовозрастный дуб, принадлежал лично хану. Это означало, что местные жители не имели права без его разрешения вырубать в нем деревья.

«Свидетельством ханской власти в этих местах является лес, который существует и сегодня. Его называют «ханский лес», и тогда никто из местных не имел права использовать его без ханского разрешения. Возможно, это и способствовало сохранению отдельных деревьев, которые стали памятником природы», – рассказал Султанов.

В Даглесхозе не смогли оперативно прокомментировать вхождение крупнопыльникового дуба в пятерку самых возрастных деревьев страны. Однако на официальном сайте ведомства говорится, что в Национальный реестр старовозрастных деревьев накануне был включен еще один дуб из Дагестана – на этот раз из Ахтынского района.

«Многовековой дуб из Ахтынского района включен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России», – говорится в сообщении.

По данным упомянутого реестра, исследование этого черешчатого дуба еще не проведено, но его возраст оценивается в тысячу лет.

Всего за десять лет работы всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» на участие в ней было подано более тысячи заявок. В Национальный реестр старовозрастных деревьев вошли 548 из них и лишь 216 получили статус памятника живой природы. Республика Дагестан в реестре представлена шестью деревьями.

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