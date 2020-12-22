Елочные базары 2020: где в РФ самые дорогие и самые дешевые елки, как срубить самому

Приближается Новый год, и по традиции в российских городах с 20 декабря начали работать елочные базары. ФАН решил оценить, во сколько обойдется в 2020 году пушистая красавица — натуральная елка с запахом хвои, мода на которую не проходит даже из-за засилья искусственных аналогов.

Ранее мы рассказали об истории новогодней елки в России и о том, какие альтернативы есть для тех, кто не хочет покупать срубленную ель, а мечтает о чем-то необычном.

Отметим, елочные базары в РФ начали работать всего два дня назад, ажиотажа особого нет, и сказать, какими будут цены на елки на пике спроса, пока сложно. Из неполных данных, которые есть к этому моменту, можно сделать вывод, что дешевле всего елка обойдется жителям Пензы, дороже всего — жителям Подмосковья и Хабаровска. А в Петербурге есть опция на совершенно законных основаниях самостоятельно срубить себе лесную красавицу, не заплатив за это ни копейки.

Москва

В столице 20 декабря открылись 207 елочных базаров, сообщает московский департамент торговли. Средняя цена на отечественные ели (в основном привезенные из Пермского края) в Москве в этом году составляет от 1 тысячи рублей за метр. Импортные ели (в основном привезенные из Дании) стоят 3-4 тысячи рублей за метр.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили, что елку до 120 см можно провезти бесплатно в наземном транспорте, до 150 см — в метро и МЦК. На МЦД разрешено бесплатно провезти ель до 180 см. Деревья должны быть правильно упакованы.

Подмосковье

В Московской области в те же сроки начали работать почти 400 елочных базаров, сообщает пресс-служба правительства региона. Елки в Подмосковье разрешено реализовывать только при наличии специального сертификата и разрешения на продажу, а также документов, подтверждающих качество товара. 70% продаваемых в Подмосковье елок имеют российское происхождение, 22% — импортные, остальные — искусственные. Сообщается, что цены пока сохраняются на прошлогоднем уровне: отечественные елки стоят от 1 тысячи до 1,2 тысячи рублей за один метр, импортные — дороже.

Петербург

Новогодние елочные базары открылись в Северной столице 20 декабря более чем в 70 точках. Работать они будут до 31 декабря, сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Ценообразование в городе регулируют рынок и продавцы. Все зависит от внешнего вида деревца и от места, откуда оно привезено. Пока в среднем метр отечественной елки обойдется петербуржцу в 700–900 рублей. Сосна стоит от 1200 рублей. Еловые ветки идут за цену от 200 рублей.

При этом опытные горожане знают, что 31 декабря елки будут раздавать почти даром, после боя курантов этот товар уже никому не нужен. Кстати, в Петербурге настоящую лесную елку можно получить даром — оформив специальное разрешение и получив в лесничестве порубочный билет. Впрочем, самостоятельная поездка за пушистой красавицей в любом случае дело непростое, и расходы (хотя бы на бензин) обязательно будут. Узнать, как самостоятельно срубить себе новогоднюю елку, можно в комитете по природным ресурсам Ленинградской области.

Хабаровск

В Хабаровске 20 декабря начали работать 125 елочных базаров. Стоимость новогоднего дерева составляет от 2 тысяч до 7 тысяч рублей, цены пока на уровне прошлого года. Цена метра елки — примерно 1,5 тысячи рублей. В администрации Хабаровска заявили, что спрос в этом году на елки пока невысокий, ниже, чем в аналогичный период прошлого года. За искусственные елки хабаровчане в среднем платят 2,2 тысячи рублей, это на 10% меньше, чем в 2019 году.

Пенза

В Пензе начали работать 70 елочных базаров. В городской мэрии рассказали, что цена одной ели составляет от 400 рублей за метр, сосна идет по цене от 350 рублей за метр. Пока это самое дешевое предложение, что будет ближе к Новому году, еще неясно.

Искусственные ели в Пензе тоже вполне по карману: 70-сантиметровую елочку можно купить всего за 77 рублей. Более интересный вариант искусственной елки обойдется в пределах от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Наборы новогодних шаров в Пензе можно приобрести всего за 200–250 рублей.

Воронеж

В Воронеже спрос на ели, как натуральные, так и искусственные, по сравнению с прошлым годом вырос. Средняя цена на натуральные ели пока на уровне 1400 рублей, искусственное деревцо можно приобрести в среднем за 1600 рублей.

Цены в Интернете

Сервис Avito подсчитал, что средняя цена одной живой ели, купленной через Интернет, пока составляет 300 рублей, искусственной — 1500 рублей. В компании рассказали, что натуральные ели в этом году в среднем продают дешевле на 14%, а искусственные, напротив, подорожали примерно на 16%.

Подорожали и елочные игрушки, рост цен составил примерно 14%, а средний чек за новогодний набор — 400 рублей. Рождественская звезда на елку продается в среднем за 500 рублей, популярные рождественские венки — по 1 тысяче рублей. Гирлянду на Avito можно купить в среднем за 650 рублей, это на 6% дешевле, чем в прошлом году.

Сервис отмечает значительный по сравнению с прошлым годом рост объявлений о продаже живых и искусственных елей. Искусственных елок в ноябре предлагали на 88% больше, чем в тот же месяц прошлого года.

В компании также подсчитали, что покупка через Интернет живой ели и новогодних украшений обойдется россиянину в среднем в 3350 рублей, искусственная ель с убранством в среднем приобретается за 4550 рублей.

Украина

Данных по елочной торговле на Украине в 2020 году пока нет. Украинские источники сообщают, что местные предприниматели планируют продать в стране более 500 тысяч елок. Среднюю цену на елки в этом году обещают в 75 гривен (около 200 рублей). Популярностью у украинцев пользуются: сосна обыкновенная, сосна крымская, ель европейская, а также пихта.

Польза от живой ели

Живая новогодняя ель в доме принесет не только радость, но и здоровье, в том числе тем, кто страдает легочными заболеваниями, что особенно актуально на фоне пандемии COVID-19. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

«Эфирные масла хвои, сосновая и еловая живица обладают мощным бактерицидным эффектом, который сохраняется до месяца, — отметил врач. — Поэтому в течение месяца ель будет защищать ваш дом от болезнетворных микробов, а также от вирусов».

Натуральные ели советуют ставить в доме и тем, кто страдает аллергиями, поскольку искусственные деревца могут выделять вредные химические вещества.