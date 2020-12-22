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Глава «Трезвой России» назвал главную цель возвращения системы вытрезвителей

Глава «Трезвой России» назвал главную цель возвращения системы вытрезвителей

Москва, 22 декабря. Член Общественной палаты РФ, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев заявил ФАН, что система вытрезвителей заработает в регионах через год и будет выполнять медицинскую, а не карательную функцию.

Госдума во вторник приняла в итоговом, третьем чтении законопроекты о восстановлении в России региональных систем вытрезвителей. Принятые документы позволяют субъектам РФ создавать медицинские и немедицинские вытрезвители на основе государственно-частного партнерства, а сотрудникам полиции — доставлять в них граждан в состоянии опьянения.

К реализации закона субъекты России приступят в конце 2021 года.

«Инициатива восстановления системы вытрезвителей пошла шесть лет назад из Татарстана. В те годы с улиц Казани забирали 12–14 тысяч человек. И вот тогда задумались над решением вопроса — поняли, что нужно менять законодательство», — рассказал ФАН Хамзаев.

Глава «Трезвой России» обратил внимание, что вытрезвители будут выполнять функцию медицинскую, а не карательную, как раньше, когда о каждом случае доставки гражданина в учреждение сообщалось по месту его работы.

«Работая над законопроектом от Общественной палаты, мы изначально рассматривали модель социально-транзитных центров. Если нужна медицинская помощь, ее окажут. При случайном стечении обстоятельств гражданину бывает нужно просто отоспаться», — объяснил Хамзаев.

Для реализации закона правительству предстоит разработать дополнительные нормативные акты, считает эксперт. В них будут прописаны правила работы специализированных организаций.

Султан Хамзаев напомнил, что сегодня в России за нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф 5 тысяч рублей. Этих средств могло бы хватить на содержание гражданина в вытрезвителе, отметил член Общественной палаты.

Глава «Трезвой России» назвал главную цель возвращения системы вытрезвителей

«Считаем, что эти деньги могут стать компенсацией за нахождение в специализированном учреждении», — продолжил эксперт.

При этом за пребывание в вытрезвителе малообеспеченного гражданина или бездомного должно платить государство, считают в Общественной палате РФ.

«Конституцией РФ закреплено право каждого гражданина на бесплатную медицинскую помощь. Что касается алкоголизма, то это тяжелейшее заболевание, — пояснил Хамзаев. — Человек в состоянии алкогольного опьянения возвращается домой, и зачастую эти истории заканчиваются плачевно для семьи».

Таким образом, система вытрезвителей снизит количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, полагает общественник. В целом закон о восстановлении в России региональных систем вытрезвителей будет одобрен Советом Федерации, выразил уверенность собеседник ФАН.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в ряде субъектов Российской Федерации уже есть медицинские вытрезвители, однако процесс их организации находился вне рамок законодательства.

На законопроект о возобновлении в России работы вытрезвителей в беседе с ФАН отреагировал актер Андрей Ургант.

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