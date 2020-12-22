Глава «Трезвой России» назвал главную цель возвращения системы вытрезвителей

Москва, 22 декабря. Член Общественной палаты РФ, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев заявил ФАН, что система вытрезвителей заработает в регионах через год и будет выполнять медицинскую, а не карательную функцию.

Госдума во вторник приняла в итоговом, третьем чтении законопроекты о восстановлении в России региональных систем вытрезвителей. Принятые документы позволяют субъектам РФ создавать медицинские и немедицинские вытрезвители на основе государственно-частного партнерства, а сотрудникам полиции — доставлять в них граждан в состоянии опьянения.

К реализации закона субъекты России приступят в конце 2021 года.

«Инициатива восстановления системы вытрезвителей пошла шесть лет назад из Татарстана. В те годы с улиц Казани забирали 12–14 тысяч человек. И вот тогда задумались над решением вопроса — поняли, что нужно менять законодательство», — рассказал ФАН Хамзаев.

Глава «Трезвой России» обратил внимание, что вытрезвители будут выполнять функцию медицинскую, а не карательную, как раньше, когда о каждом случае доставки гражданина в учреждение сообщалось по месту его работы.

«Работая над законопроектом от Общественной палаты, мы изначально рассматривали модель социально-транзитных центров. Если нужна медицинская помощь, ее окажут. При случайном стечении обстоятельств гражданину бывает нужно просто отоспаться», — объяснил Хамзаев.

Для реализации закона правительству предстоит разработать дополнительные нормативные акты, считает эксперт. В них будут прописаны правила работы специализированных организаций.

Султан Хамзаев напомнил, что сегодня в России за нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф 5 тысяч рублей. Этих средств могло бы хватить на содержание гражданина в вытрезвителе, отметил член Общественной палаты.

«Считаем, что эти деньги могут стать компенсацией за нахождение в специализированном учреждении», — продолжил эксперт.

При этом за пребывание в вытрезвителе малообеспеченного гражданина или бездомного должно платить государство, считают в Общественной палате РФ.

«Конституцией РФ закреплено право каждого гражданина на бесплатную медицинскую помощь. Что касается алкоголизма, то это тяжелейшее заболевание, — пояснил Хамзаев. — Человек в состоянии алкогольного опьянения возвращается домой, и зачастую эти истории заканчиваются плачевно для семьи».

Таким образом, система вытрезвителей снизит количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, полагает общественник. В целом закон о восстановлении в России региональных систем вытрезвителей будет одобрен Советом Федерации, выразил уверенность собеседник ФАН.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в ряде субъектов Российской Федерации уже есть медицинские вытрезвители, однако процесс их организации находился вне рамок законодательства.

На законопроект о возобновлении в России работы вытрезвителей в беседе с ФАН отреагировал актер Андрей Ургант.