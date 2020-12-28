«Ирландская республиканская армия»: как появилась группировка, наводившая ужас на Британию

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Когда мы говорим о современном терроризме невольно приходят на ум группировки, возникшие на почве радикального исламизма и фундаментализма в последние 30 лет. Это обусловлено в первую очередь становлением и развитием международных террористических организаций, которые действовали повсеместно в любой точке земного шара – такие как «Аль-Каида»1 или ИГИЛ1. Однако мы забываем, что еще 30 лет назад «точкой сборки» всех радикальных тенденций была Европа и возникшие на ее почве локальные террористические, сепаратистские или ирредентистские группировки.

Одной из наиболее представительных сил в пантеоне европейского терроризма была «Ирландская республиканская армия» (ИРА). Созданная изначально под знаменем борьбы с английской короной на острове Ирландия, к 1970-м годам ИРА переключилась на тактику массового городского террора, который наводил ужас на британских обывателей. К 2010-м годам от былого величия ИРА не осталось и следа: постоянные расколы и скандалы привели к полному разложению группировки. Однако новые события на Британских островах заставляют вспомнить кошмар 40-летней давности.

О том, как создавалась ИРА и как ее боевики развязали гражданскую войну на улицах Дублина, Белфаста и Лондона, в статье для проекта «Антитеррор» рассказывает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Пока все просвещенное человечество обсуждало Brexit – выход Великобритании из состава ЕС – в Северной Ирландии, находящейся под управлением британской короны, вновь раздались взрывы. В ночь на 20 января 2019 года в Лондондерри (католическое большинство называет город просто Дерри) неизвестные взорвали машину у здания городского суда на Бишоп-стрит. Камеры наблюдения зафиксировали, что водитель, припарковавший ее, убежал с места предполагаемого преступления.

В результате взрыва никто не пострадал: полицейские сообщили о том, что террористы предупредили их по телефону о готовящемся преступлении с тем, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Эта «фишка» принадлежала все последние 50 лет боевикам «Ирландской республиканской армии» – сепаратистской группировке, поставившей себе целью оторвать Северную Ирландию от власти Ее Величества.

Появление террористов, наводивших ужас на Лондон и Белфаст, заставило британскую полицию принимать высочайшие меры предосторожности. На следующий день правоохранителям пришлось вывозить из жилых домов престарелых местных жителей из-за автомобиля, припаркованного в районе Нортленд-Роуд – фургон, брошенный в городе, полицейские уничтожили. Также был предотвращен угон пассажирского автобуса на Мосс-Роуд, который пытались совершить четверо вооруженных неизвестных.

Спустя три месяца ирландский террор вновь перекинулся на всю Великобританию. 6 марта 2019 года в университете Глазго в Шотландии полиция обнаружила подозрительную посылку. Внутри оказалось самодельное взрывное устройство, которое также было уничтожено в результате контролируемого подрыва. Еще две такие же посылки в тот же день были обезврежены в аэропорту Хитроу и на вокзале Ватерлоо.

В апреле 2019 года в Дерри вновь зазвучали выстрелы. В одном из заречных районов города произошли столкновения между католиками и протестантами – между ирландцами и лояльными Великобритании членами организации «Оранжевая Лига Ольстера». Когда на место прибыла полиция, ее машины стали забрасывать «коктейлями Молотова». Правоохранители попытались разогнать протестующих слезоточивым газом, но в ответ из толпы открыли беглый огонь. В результате стрельбы погибла 29-летняя журналистка Лира МакКи, стоявшая за ограничительной линией.

Ответственность за убийство на себя взяла группировка Saoradh, левое крыло «Новой Ирландской Республиканской Армии» – очередной инкарнации ИРА. По их словам, причиной трагической смерти Лиры МакКи стала оккупация Северной Ирландии британцами и повсеместное применение «военного и полицейского принуждения».

«Доброволец армии освобождения защищал склад оружия и ирландский народ от армии Короны. К сожалению, погибла невинная журналистка», – написали террористы.

Все эти события приводят к печальным выводам: конфликт в Северной Ирландии, унесший в свое время жизни порядка 3,5 тысячи человек, может вновь разгореться на фоне противостояния между католиками и протестантами, злополучного «Брекзита» и натянутых отношений между Ирландией и британским правительством. И в авангарде противостояния, как и 50 лет назад, может вновь встать полузабытая «Ирландская республиканская армия».

Когда мы говорим о Великобритании, мы чаще всего представляем Соединенное Королевство неким единым образованием, расположенным на Британских островах. Однако реальность не совпадает с этими представлениями: между собой жители отдельных частей страны сильно отличаются. Особенно это касается Северной Ирландии: несмотря на то, что данный регион с 1801 года входит в состав единой Британии вместе с Англией, Шотландией и Уэльсом, в своей основе он остается исконной частью острова Ирландия, на юго-западе которого располагается Республика Ирландия. И ситуация, сложившаяся в Северной Ирландии с течением лет – самый характерный показатель внутренней разобщенности Королевства.

Остров Ирландия начинает свою историю примерно с III века до нашей эры, когда на его территорию прибывают кельты. Уже в V веке нашей эры на острове распространяется христианство (нам хорошо известен подвижник, который привел остров к вере – Святой Патрик), начинают активно строиться католические церкви. Образуются четыре так называемых «древних королевства» – ныне исторические области Ирландии: Ленстер, Манстер, Коннахт и Ольстер. Запомните последнее название – в истории ИРА оно станет ключевым для понимания происходящих событий.

Размеренную жизнь древней Ирландии, к тому времени объединенной под властью верховных правителей, прерывает английский король Генрих II Плантагенет (отец Ричарда I Львиное Сердце), который вторгается в Ирландию в 1171 году. С тех пор Англия претендует на часть территориальных владений острова и настаивает на его подчинении. После похода Генриха II на острове создается Манор (Лордство) Ирландия – классическое феодальное владение английского короля, находившееся под полным контролем Лондона.

Впрочем, ирландцы (читай: кельты) не хотят сидеть без дела, угнетаемые английским (читай: англо-саксонским и норманнским) владычеством. После того, как в соседней Шотландии разгорелся мятеж короля Роберта I Брюса, ирландцы предлагают ему союз и коронуют его брата Эдуарда. Однако трехлетняя война и эпидемия «Черной смерти» приводят остров к полному разорению. Во время Войн Роз Ирландия в основном держала сторону династии Йорков, однако в большую междоусобицу двух ветвей королевской семьи не вступала. Наконец, в 1541 году Генрих VIII Тюдор провозглашает себя королем Ирландии и дает начало открытым вторжениям англичан на остров.

Колонизация Ирландии сопровождалась конфискацией земли, принадлежавшей коренным жителям, и передачей ее колонистам из Англии. Запомните и это тоже, когда мы будем говорить об ИРА.

Начиная с 1600-х годов, местные силы вновь пытаются давать отпор оккупантам. Апогеем этих возмущений стало Ирландское восстание 1641 года: начавшееся как бунт в католической общине, оно вскоре охватило всю территорию острова. К 1642 году – на фоне смуты в Англии, вызванной гражданской войной и противостоянием короля Карла I Стюарта и парламента, восстание привело к созданию католической Конфедеративной Ирландии (она же «Конфедерация Килкенни»).

Единственная попытка создать собственное государство у ирландцев закончилась провалом: в 1649 году, спустя полгода после казни короля Карла I, на остров высаживается Оливер Кромвель с 30 тысячами солдат. Завоевание, резня в Дроэде и Уэксфорде и последовавшая оккупация Ирландии были столь жестокими, что Кромвеля до сих пор там ненавидят.

Целью лорда-протектора Англии было положить конец беспорядкам на острове, и он привел Ирландию к покорности, вытеснив с насиженных земель католиков, которые принуждены были или покинуть страну, или перебраться на запад, в Коннахт. Оставшиеся после переселения земли раздавались также английским колонистам – в основном, среди солдат армии Кромвеля.

Оценки потерь среди ирландского населения по итогам завоеваний варьируются от 15-25 процентов до радикальных оценок в 50 и даже 56 процентов. Достоверно известно лишь то, что в 1641 году в Ирландии проживало более 1,5 млн человек, а после окончания резни, учиненной Кромвелем, на острове осталось лишь 850 тысяч человек.

Восстания ирландцев заставляют Англию вмешаться и во внутриполитические дела страны. На острове происходит распространение протестантизма, смешение религий двух государств. Одновременно идет вытеснение ирландского языка английским. Наконец, в 1801 году, после очередной попытки восстания, король Георг III решает включить Ирландию в состав Великобритании, о чем свидетельствует Акт об унии и разгон местного парламента.

С этого момента Ирландия была уже не самобытной территорией, а частью ненавистной для нее Англии.

На протяжении всего XIX века Ирландия требовала, как минимум, пересмотра унии с Англией и возвращения прав и свобод. Параллельно с этим на острове развивались серьезные антианглийские настроения – почвой для них стали волны эпидемий в первой половине XIX века и голод 1845-1849 годов, вызванный отменой пошлин на ввозимое зерно и болезнями аграрных культур, прежде всего картофеля. Предпринимались попытки борьбы за «гомруль» (Home Rule) – автономию Ирландии с собственным правительством, в котором находились бы граждане страны.

Некоторая часть все же доказывала свои слова силой оружия. Так, в 1858 году было создано «Ирландское республиканское братство» (ИРБ), участники которого называли себя фениями (от древнеирландского fíann — военная дружина). Их основной целью было создание независимой Ирландской республики путем тайно подготовленного вооруженного восстания.

Организации ИРБ возникли в 1860-1870-х годах в Ирландии, Великобритании, а также среди ирландских эмигрантов в США, Канаде, Австралии и в других странах. Однако разрозненные бунты, поднятые фениями в различных графствах Ирландии, неизменно терпели поражение.

В ходе восстания фениев, боевики ирландских ячеек отработали все те ключевые навыки, что впоследствии взяла на вооружение «Ирландская республиканская армия». Так, 18 сентября 1867 года в Манчестере боевики ИРБ напали на тюремную карету, в которой сидели ирландские политзаключенные. В ходе столкновения был убит полицейский, арестанты освобождены, но впоследствии двадцать три человека были задержаны, а трое нападавших осуждены королевским судом и повешены.

В ответ на казнь фении сделали попытку взорвать стену Клэркенвильской тюрьмы в Лондоне, где содержались два члена организации. В результате погибли невинные люди – было убито двенадцать человек, больше ста ранено, обрушилось несколько соседних домов.

Взрыв в Лондоне быстро испортил репутацию фениев, которых до этого представляли исключительно как «борцов за свободу», и в результате в 1870-1880-х годах ирландские боевики все более втягивались в террористическую деятельность. Так, 6 мая 1882 года в Дублине был убит новый наместник Ирландии лорд Фредерик Кавендиш. Один из его карателей, некто Джеймс Кэри, сдался властям и дал показания против других фениев – за что и был убит своими соратниками в 1883 году.

Параллельно с терактами в Ирландии, военные дружинники продолжили террор и в основной части Великобритании. Несколько взрывов прогремели в Глазго и в некоторых других городах Шотландии и Англии, кроме того, фении устроили несколько покушений на чиновников полиции и администрации. На протяжении почти 10 лет аресты и теракты в Ирландии происходили почти ежедневно. Однако с конца 1880-х годов фении отказались от насильственной борьбы, перейдя к бойкотированию деятельности англичан в Ирландии.

На пороге Первой мировой войны Англия, после долгих споров, все-таки обязалась принять закон об автономии Ирландии, чтобы мотивировать ее жителей вступать в свою армию. Однако он должен был быть принят только после войны. Кроме того, британское правительство поставило условием вступления в силу этого акта разрешение призыва ирландских солдат. Такое положение не нашло понимания у местных жителей, которые начали стремительно вооружаться самостоятельно.

25 ноября 1913 года «Ирландское республиканское братство» (ИРБ) воспользовалось возможностью создать свою собственную вооруженную организацию «Ирландских добровольцев», целью которой, как заявлялось, было «обеспечить соблюдение прав и свобод, общих для всего ирландского народа». Помимо фениев, в добровольческие силы вошли также представители интеллигенции, придерживавшиеся левонационалистических идей – в их числе организация «Шинн Фейн» (ирл. «Мы сами»), созданная журналистом Артуром Гриффитом.

Воспользовавшись участием Великобритании в Первой мировой войне, ирландские подпольщики решили первыми нанести массированный удар. На следующий день после празднования Пасхи, 24 апреля 1916 года 1200 членов «Добровольцев» захватили несколько ключевых зданий в центре Дублина – в частности Либерти-холл, Здание Четырех судов и Главпочтампт. Лидеры восставших во главе с поэтом Патриком Пирсом зачитали Прокламацию о создании Ирландской Республики.

Британские военные силы оказались абсолютно не готовы к восстанию, поэтому в первый день их отпор был довольно хаотичным. Однако в последующие дни королевская армия начала поливать позиции повстанцев артиллерийским огнем, избегая прямых столкновений. После нескольких дней артобстрела восставшие были вынуждены покинуть Главпочтамт из-за пожара. Повстанцы пробили туннель через стену соседнего здания, чтобы эвакуироваться и занять новые позиции. 29 апреля, поняв, что дальнейшее сопротивление повлечет за собой еще большие жертвы среди мирного населения, Пирс приказал всем подразделениям сдаться.

«Пасхальное восстание» 1916 года, обернувшееся провалом и казнями лидеров ирландского сопротивления, стало первой ласточкой будущего большого конфликта. На следующий год обнаружилось, что в Ирландии стремительно растет популярность новой политической силы – партии «Шинн Фейн», которая на словах поддержала восставших в Дублине. Именно эта организация встала у истоков нового освободительного движения за независимость острова.

21 января 1919 года в Дублине 73 депутата от «Шинн Фейн», избранные в британский парламент, объявили себя полномочным ирландским парламентом (Дойл Эрен) и провозгласили создание Республики. Ее президентом был избран лидер партии Имон де Валера, а все силы ирландских националистов были объединены в новую структуру – «Ирландскую республиканскую армию» (ИРА) под командованием «Шинн Фейн».

После провозглашения независимости ИРА провела ряд терактов по отношению к представителям английских властей в Ирландии и начала активные боевые действия. 26 ноября 1919 года вспыхнуло антианглийское вооруженное восстание в Дублине, после которого началась партизанская война. Параллельно начались столкновения в Северной Ирландии, где против «Шинн Фейн» и ИРА выступили проанглийские силы юнионистов (то есть сторонников союза Ирландии и Великобритании).

Несмотря на то, что «Ирландская республиканская армия» к 1920 году имела в своем активе 100 тысяч человек, из них только 15 тысяч принимали непосредственное участие в боях, а постоянно под ружьем стояли только 3 тысячи боевиков. Этого не хватало для полноценных сражений, и ИРА перешла от «конвенциональной» тактики военных действий к террору и городской партизанской войне. Боевики ИРА – сами они себя традиционно с тех пор называют «волонтерами» – убивали полицейских и их информаторов, похищали и убивали британских чиновников, уничтожали административные здания, а после совершения теракта растворялись среди мирных жителей – за что их особенно ненавидели английские войска. За весь период Войны за независимость английские силовики совершили 38 720 рейдов, арестовали 4 982 подозреваемых, организовали 1604 вооруженных нападения на места скопления боевиков ИРА и убили 77 гражданских, включая женщин и детей.

Масла в огонь подлил и кровавый инцидент на стадионе Кроук-Парк в Дублине 21 ноября 1920 года. После атаки членов ИРА на английских полицейских, пытавшихся внедриться в их ряды, вооруженные силы Британии оцепили стадион, где должен был проходить матч между командами Дублина и графства Типперэри. В результате вмешательства проанглийских ополченцев и сил полиции на стадионе началась стрельба, в ходе которой 12 человек погибли, 11 получили серьезные ранения, еще около 50 – легкие.

Ирландская сторона сильно мифологизировала «Кровавое воскресенье» в Дублине: одна из версий, попавшая в художественный фильм «Майкл Коллинз», гласила, что на стадион якобы ворвался британский броневик «Пирлесс», который открыл беспорядочный огонь по трибунам. На самом деле, броневик действительно принимал участие в бойне на стадионе, но стрелял только в воздух, что в гуще события было принято за целенаправленный расстрел.

6 декабря 1921 года Война за независимость была окончена. Великобритания заключила с Ирландией компромиссный Англо-ирландский договор 1921 года, в котором признала Ирландию как английский доминион под названием Ирландское свободное государство. Впоследствии, в 1949 году в ходе распада Британской империи доминион станет суверенным государством – Республикой Ирландия.

Но была одна существенная проблема – остров Ирландия по сути раскололся на две неравные части. По условиям, навязанным британским правительством, Северная Ирландия осталась в составе Великобритании, тем самым сохранив нестабильное положение на островах на следующие сто лет.

Среди четырех исторических провинций Ирландии, северный Ольстер был наиболее подвержен влиянию извне и английской колонизации, которая сопровождалась конфискацией земли, принадлежавшей ирландцам и передачей ее колонистам из Англии. Этот процесс начался в царствование Генриха VIII и продолжался при Елизавете I, Якове I и Карле I.

Сильно насолил Ольстеру король Яков I Стюарт: согласно его закону, ирландскую землю должны были по максимуму заселить колонисты. В результате, к концу правления Якова во владении ирландцев осталось только 10% земель, за которые они были обязаны платить двойную ренту новым колонистам – остальная часть Ольстера принадлежала англичанам.

При том, что основное население Ирландии сохранило католицизм, английские колонисты чаще всего исповедовали протестантизм, приведший еще к одному расколу Ирландии – конфессиональному. В результате к XIX веку возникла незримая граница между Севером и Югом острова: при том, что католики притеснялись по всей Ирландии, в целом им удалось удержать за собой главенствующее положение везде – кроме шести графств Ольстера.

В XIX веке Ольстер стал самой богатой и процветающей провинцией Ирландии, а Белфаст обогнал Дублин по количеству населения. На протяжении Войны за независимость Ольстер оставался прибежищем юнионистов – союзников британской короны. Во многом именно появление вооруженных добровольцев на стороне Лондона сыграло свою роль в нагнетании обстановки на острове.

Англо-ирландский договор 1921 года довел проблему Ольстера до пиковой точки. Согласно тексту соглашения, шесть графств провинции Ольстер – Антрим, Арма, Даун, Фермана, Лондондерри и Тирон – должны были остаться в составе Великобритании. Это привело к расколу уже в стане победителей в Дублине и короткой, но кровопролитной гражданской войне в Ирландии.

Подписание договора вызвало продолжительные дебаты в ирландском парламенте. Практически сразу образовались две фракции — сторонников и противников данного соглашения. Первую возглавили те, кто подписывал договор — Майкл Коллинз и Артур Гриффит. Во главе второй встали спикер ирландского Дойла Имон де Валера и министр обороны Кахал Бру, которые не признали отторжение Северной Ирландии в пользу Великобритании.

Дебаты по ратификации договора начались 14 декабря 1921 года и продолжались вплоть до 6 января 1922 года. За день до голосования де Валера признал, что вопрос о придании юридической силы документу вызвал глубокий раскол, как среди депутатов Дойла, так и среди министров временного правительства. В итоге 7 января соглашение было официально ратифицировано 64 голосами против 57.

После голосования Имон де Валера в знак протеста отказался от всех постов в новом Свободном государстве и начал готовиться к вооруженному противостоянию, привлекая на свою сторону лояльных последователей из «Ирландской республиканской армии». Тем же занялись и сторонники договора: на базе Дублинской бригады ИРА и других частей создается ядро Национальной армии Ирландии – полноценных регулярных войск доминиона.

К апрелю 1922 года численность Национальной армии составила 3500 человек. К ней также присоединилась часть командиров ИРА – помимо Майкла Коллинза, ставшего премьером Свободного государства, новые посты получили Ричард Мулкахи, Оуэн О’Даффи и другие. Однако большинство сил ИРА встало в оппозицию к правительству. В марте 1922 года мятежниками был сформирован Армейский исполнительный совет, объявленный «законным правительством» Ирландии. Части ИРА не подчинялись властям Свободного государства, а продолжали вербовку и обучение волонтеров.

Активные боевые действия разразились в апреле 1922 года, ареной кровопролитных сражений снова стал Дублин. 14 апреля 1922 года отряд из 200 боевиков ИРА под командованием Рори О’Коннора захватил здание Четырех Судов в надежде на то, что эта акция втянет Великобританию в новую войну и позволит Ирландии снова объединиться. Поначалу Коллинз отказался разгонять боевиков, опасаясь спровоцировать гражданскую войну. Однако к лету того же года, когда значительная часть страны фактически вышла из подчинения правительству, Свободное государство попыталось подчинить себе мятежные отряды ИРА.

Последней каплей стало убийство отставного британского фельдмаршала Генри Уилсона боевиками ИРА в Лондоне 22 июня. После теракта сэр Уинстон Черчилль (на тот момент – министр по делам колоний Великобритании) заявил Коллинзу, что если Национальная армия не предпримет никаких действий в отношении засевших в здании Четырех Судов боевиков О’Коннора – то это сделают британские войска с использованием танков, авиации и артиллерии.

После того, как ИРА отказались покинуть здание, Национальная армия начала обстрел Четырех Судов из двух восемнадцатифунтовых орудий. 29 июня 1922 года правительственные войска начали штурм восточного крыла здания, потеряв при этом трех человек убитыми и 14 ранеными, но захватив 33 человека в плен. Тем временем части Дублинской бригады ИРА заняли позиции в районе О'Коннелл-стрит, пытаясь отвлечь на себя внимание правительственных войск.

30 июня мощные взрывы потрясли западное крыло здания Четырех Судов. По мнению ИРА, их причиной были пожары, начавшиеся после бомбардировки. По утверждению же представителей войск Ирландского свободного государства, крыло было заминировано боевиками. Вскоре после взрывов ИРА приказала своим людям сдать оружие, а правительственные силы параллельно подавили позиции боевиков в районе О'Коннелл-стрит артиллерийским огнем. Среди погибших был и Кахал Бру — один из лидеров оппозиции.

Всего же в ходе боев за Дублин погибло 65 бойцов с обеих сторон.

Отойдя в горные районы страны, отряды ИРА пытались продолжить борьбу, но не смогли привлечь на свою сторону население и потерпели поражение, так как не имели четкой политической и социально-экономической программы. Перезимовав, 27 апреля 1923 года, Имон де Валера выдвинул правительству условия прекращения гражданской войны. Администрация Дублина приняла его требования, и уже 30 апреля 1923 года де Валера отдал приказ о прекращении вооруженной борьбы. Мятежные отряды ИРА поначалу продолжали по инерции свои операции, однако уже 24 мая 1923 года штаб группировки отдал приказ сложить оружие.

Несмотря на победу Национальной армии и поражение ИРА, результаты гражданской войны в Ирландии оказались плачевными и разорительными. Правительственные войска выбили ИРА из Дублина, Лимерика и Корка – центра республиканцев на юге Ирландии, заставив боевиков уйти в подполье. Имон де Валера впоследствии создал либеральную партию «Фианна Файл» и к вооруженной борьбе больше не возвращался.

В то же время погибли видные лидеры ирландского сопротивления: в августе от инсульта умирает президент Артур Гриффит, 22 августа 1923 года в перестрелке погиб Майкл Коллинз. Со стороны мятежников, помимо Кахала Бру, погиб начальник штаба ИРА Лиам Линч. В целом, со стороны правительственных сил погибли 800-900 человек, боевики ИРА потеряли до 500 убитыми, еще 12 000 волонтеров были взяты в плен.

Что же касается гражданского населения – до сих пор неизвестно сколько мирных жителей погибло в первую и единственную гражданскую войну в Ирландии. Приблизительные оценки экспертов – от 300-400 до трех-четырех тысяч человек.

Тем не менее, террористы ИРА не собирались складывать оружие полностью. На протяжении пятнадцати лет ирландские боевики ждали удобного момента, чтобы возобновить свою борьбу с королевской армией. Один из таких случаев представился им в годы Второй мировой войны.

В 1938 году ведущий волонтер ИРА, специалист по взрывчатым веществам Шеймус О’Донован разработал «План саботирования» (The S Plan), который должен был стать основной парадигмой террористической деятельности группировки против Британии на фоне грядущей большой войны на континенте. Боевики должны были нанести выверенные удары по британской инфраструктуре – электростанциям, электросетям и насосным станциям. В результате хаоса, в который погрузились бы Британские острова в случае реализации плана, экономика Соединенного Королевства оказалась бы на грани коллапса, а Ирландия «под шумок» забрала себе Ольстер.

Глава ИРА Шон Рассел, воодушевившись планом О’Донована, смог заручиться некоторой поддержкой в Берлине. Деятели Третьего Рейха смотрели на ирландских боевиков свысока, скупо снабжая их оружием и деньгами. Кроме того, небольшая горстка сил ИРА не могла долго вести «войну на истощение» – поскольку для этого потребовались бы силы официального Дублина, а назначенный премьер-министром Имон де Валера не решался начать новую большую войну на островах, да и к нацистам относился с нескрываемой ненавистью.

Тем не менее, несколько терактов ирландцам все же удалось совершить. В январе 1939 года Военный совет ИРА объявил войну Великобритании, и через несколько дней началась диверсионная кампания. С 16 по 19 января 1939 года в Лондоне и Манчестере прогремела серия из 14 взрывов на подстанциях и линиях электропередач. Ответ Скотланд-Ярда оказался еще более быстрым – спустя две недели 18 боевиков ИРА, причастных к взрывам, были пойманы и осуждены, а английские полицейские начали облавы среди представителей ирландской диаспоры.

Попытки ИРА расширить террор привели к еще большему коллапсу: после того, как бомбы стали рваться в общественных местах, на вокзалах и оживленных улицах, британцы окончательно взбесились. В обществе стали возникать антиирландские и антикатолические настроения – если нацистская Германия представлялась основным внешним врагом, то ирландцы рассматривались как «пятая колонна». Мирные жители начали активно пополнять ряды добровольных полицейских осведомителей.

После того, как 25 августа 1939 года боевики ИРА привели в действие СВУ мощностью 2 кг в тротиловом эквиваленте на ярмарке в Ковентри, сотрудники Абвера потребовали от террористов переключиться на исполнение основного плана – нанесение сопутствующего ущерба, однако ирландцы террор не останавливали. Мешало лишь отсутствие боеприпасов, необходимых для полноценной войны с британцами.

23 декабря 1939 года боевики ИРА совершили нападение на арсенал сухопутных сил Ирландии – форт Магазин в Дублине. В результате атаки было украдено более миллиона единиц боеприпасов, однако правительство республики в этот раз не стало закрывать глаза на действия боевиков. По стране прокатились массовые аресты волонтеров ИРА и конфискации их имущества, в результате чего удалось вернуть до 75% похищенного.

«Рождественский рейд» в Дублине осложнил положение ИРА в глазах ирландского правительства. Министр юстиции Джеральд Боланд потребовал ввести смертную казнь и восстановить военный трибунал для боевиков ИРА. В августе 1940 года Берлин окончательно отказался от контакта с подпольем, хотя взаимодействовать было уже практически не с кем: уже к апрелю теракты сошли на нет, а британское правосудие арестовало или выслало в Ирландию более тысячи человек, связанных с ИРА.

Печальная участь постигла и тех, кто затеял эту опасную авантюру. Шеймус О’Донован попытался сделать политическую карьеру, однако связи с нацистами ему не простили – он умер в Дублине в 1979 году. Шон Рассел, уйдя от Скотланд-Ярда и ФБР, через Соединенные Штаты бежал в Италию, а затем и в Германию, чтобы пройти подготовку в рядах Абвера. Однако в ходе операции «Голубь» при скрытной транспортировке ирландских боевиков силами Кригсмарине, Рассел умер на борту подлодки U-65 и был похоронен в море.

Организация была разгромлена и снова затаилась – до более удобного момента. Ждать пришлось еще без малого 10 лет.

В начале 1950-х годов Ирландия перестала быть формальным доминионом Великобритании и превратилась в независимое государство, а роль мирового гегемона на себя примерили США. В этих условиях ИРА вновь набирает силы и сторонников – при том, что Дублин смотрел на действия боевиков сквозь пальцы: лишь бы признавали верховенство правительства Ирландии и не поворачивались против него, как в гражданскую войну.

Более того, к середине десятилетия ИРА существенно перевооружилась. Это было достигнуто с помощью вооруженных рейдов в 1951-1954 годах на британские военные базы в Северной Ирландии и Англии. Оружие брали из Дерри, Омы, Эссекса, Беркшира и Армы. К примеру, налет на казармы Гоф в Арме в июне 1954 года принес боевикам ИРА 250 винтовок Ли-Энфилда, 37 автоматов, девять пулеметов Брена и 40 учебных винтовок.

К 1955 году в ИРА произошло несколько расколов, поскольку отдельные группы радикалов не желали сидеть в подполье и начали свои собственные атаки в Северной Ирландии. Один из таких активистов Лиам Келли основал группу Saor Uladh («Свободный Ольстер») и в ноябре 1955 года напал на казармы королевской Ольстерской полиции в деревне Росслея графства Фермана. В результате инцидента был тяжело ранен один полицейский и убит республиканский боец. В августе следующего года Келли и еще один волонтер ИРА Джо Кристл сожгли несколько таможенных постов на границе.

В ноябре 1956 года ИРА наконец начала свою собственную пограничную кампанию. Отчасти они были мотивированы желанием предотвратить новые расколы в своей организации, а также воодушевлены результатами всеобщих выборов в Великобритании 1955 года. В то время кандидаты «Шинн Фейн» (с 1949 года в основном преобладали члены ИРА) были избраны депутатами парламента от избирательных округов среднего Ольстера, Фермана и Южного Тирона в Северной Ирландии, набрав в общей сложности 152 310 голосов. Это, по-видимому, показывало, что в Северной Ирландии существовала значительная база поддержки ирландских республиканцев.

В ночь на 12 декабря 1956 года отряды ИРА общей численностью около 150 человек взорвали различные объекты в районе границы между двумя частями Ирландии. Под лозунгом сопротивления британской оккупации шести графств Ольстера, боевики, собранные в быстрые и маневренные «летучие отряды» по 50 человек, провели по меньшей мере 600 вооруженных налетов и терактов с 1956 по 1959 годы. Ответами юнионистского правительства Северной Ирландии стало интернирование и репрессии в адрес республиканцев и членов «Шинн Фейн».

Одним из ведущих лидеров «пограничной кампании» стал волонтер ИРА Шон Гарланд. Будучи идейным марксистом, он проявил себя как «исключительный и талантливый» организатор террористической деятельности. В частности, для сбора данных и проведения рейдов на склады британской армии, Гарланд пошел добровольцем на службу Ее Величеству, что позволило ИРА заполучить большие партии оружия. Даже после рейдов Гарланд не был раскрыт и спокойно ушел в отставку, чтобы возглавить «летучие отряды» ИРА в графствах Арма и Фермана.

В этот момент ирредентистский терроризм ИРА оказывается в поле зрения Соединенных Штатов Америки. На протяжении последних 50 лет многочисленная ирландская диаспора в США тайно, либо явно помогала как в становлении независимой Ирландии, так и в борьбе ИРА против Британии. Заинтересованные круги в Вашингтоне поставляли волонтерам ИРА оружие и боеприпасы времен Второй мировой – кстати, выкупленные в том числе и у Великобритании:

винтовки M1 Garand и Lee-Enfield

пистолеты-пулеметы MP-40

автоматы Томпсона

пулеметы BREN

пистолеты Webley

К началу большой террористической войны в 70-х XX столетия «американский груз» оказывался зачастую в крайне плачевном состоянии. Впрочем, это не мешало боевикам ИРА обстреливать британские патрули из старых «Гарандов» и «Ли-Энфилдов». Более того, когда в 2005 году боевики в очередной раз провели массовое разоружение, руководитель независимой международной комиссии генерал Джон де Честелейн удивился тому, что некоторые успешно применяемые образцы были созданы еще до 1939 года.

На какое-то время ИРА удается привлечь внимание к проблеме раскола страны, поднять свой престиж и заручиться поддержкой населения. На парламентских выборах 1957 года «Шинн Фейн» получила 66 тысяч голосов. Но у партии не было конкретной программы политических социальных реформ, а вооруженные акции не приближали к заветной цели. На выборах 1961 года число избирателей, голосующих за «Шинн Фейн», сократилось вдвое. Тем не менее, благодаря «Пограничной кампании» (также именуемой «Кампанией сопротивления» или операцией «Урожай») 1956-1962 годов, «Ирландская республиканская армия» быстро завоевала симпатию среди населения «блудных» шести графств Ольстера.

Почему же Северная Ирландия вновь стала симпатизировать «ирландскому пути» и боевикам ИРА? Ответ кроется в резком ухудшении социально-политической обстановки на отторгнутой территории под властью британской королевы (в 1952 году на смену королю Георгу VI на трон взошла Ее Величество Елизавета II). В то время, как независимая Ирландия успешно вставала на ноги самостоятельно в рамках общего европейского развития, в Северной Ирландии начались противоположные тенденции.

Во-первых, растеряв все значимые колонии и сузившись вновь до Британских островов и некоторой части зон влияния, Соединенное Королевство переживало острый экономический и социальный перелом. После Суэцкого кризиса 1956 года, который явился для Британии болезненным геополитическим поражением, страна окончательно перестала играть самостоятельную роль в международных отношениях как великая держава. Это, в свою очередь, отразилось в социальной сфере и вылилось в рост ультраправых и националистических тенденций среди жителей Северной Ирландии.

Во-вторых, в XX веке в Северной Ирландии наблюдался рост самосознания не только ирландцев и англичан, но и католиков и протестантов. В связи с этим большую популярность у местного населения обрели соответствующие правые партии и военизированные организации: со стороны католиков – ИРА и «Шинн Фейн», а со стороны протестантов – «Добровольческие силы Ольстера» (UVF) и «Ассоциация обороны Ольстера» (UDA).

В-третьих, в Северной Ирландии на фоне милитаризации и радикализации общества, постепенно начались репрессии и гонения в отношении католического меньшинства. В частности, католикам отказывали как в трудоустройстве, так и в решении жилищных вопросов. С 1963 года в Северной Ирландии продолжали действовать чрезвычайные законы, предусматривающие активные действия королевской полиции и вооруженных сил против ИРА и других бандформирований. Однако на практике они выливались в террор, устраиваемый полицейскими (в основном – протестантами) против католического меньшинства.

В ответ на начавшиеся притеснения в 1967 году была основана Ассоциация борьбы за гражданские права, участники которой требовали ликвидации дискриминации в отношении католического населения Северной Ирландии. Ассоциация организовывала демонстрации и митинги, однако ответной реакцией стали жесткие разгоны демонстрантов и погромы католических кварталов.

Пришедшие к власти в «Шинн Фейн» лидеры прокоммунистического крыла считали, что линия фронта лежит не между протестантами и католиками, а в рамках классовой борьбы между капиталистами и пролетариатом, и поэтому объявили о том, что намерены добиваться своих целей мирными средствами. Наибольшую популярность идеи новых руководителей партии получили на юге страны, в независимой Ирландии, в то время как члены ИРА в Северной Ирландии сочли такой поворот предательством.

В 1969 году на съезде ИРА и «Шинн Фейн» организация выступила с очередным «историческим заявлением». Она объявляла о бессрочном прекращении огня и заявляла о намерении заняться политикой. В ответ волонтеры Северного командования «Ирландской республиканской армии» взялись за оружие, объявив своим приоритетом обеспечение защиты католических анклавов в Северной Ирландии от протестантских погромщиков, а конечной целью — отделение Северной Ирландии от Соединенного Королевства.

Чтобы хоть как-то отличаться от «официальных» (то есть сложивших оружие) ИРА и «Шинн Фейн», боевики взяли себе название «Временная ИРА» (англ. Provisional Irish Republican Army, PIRA или The Provos). Именно ее действия и стали основой будущих кровавых столкновений в Ольстере, и когда мы говорим о действиях ИРА – чаще всего вспоминаются теракты, которые совершала PIRA.

Символично, кстати, что «официальная» ИРА быстро прекратила свое существование, равно как и «официальное» крыло «Шинн Фейн»: собрав под своей эгидой «Ирландский национальный фронт освобождения» (Irish National Liberation Front, INLF), эта часть партии официально превратилась в коммунистически настроенную «Рабочую партию Ирландии». Что, впрочем, не спасло ее от преследований со стороны британских силовиков в годы массового террора ИРА.

О том, как Британию захлестнула ирландская «Смута» и боевики «Ирландской республиканской армии» стали главным злом для Лондона на 30 лет, расскажем во второй части статьи.

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