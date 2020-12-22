Эксперт объяснил, чем может обернуться регулирование цен на нефтепродукты в России

Во время встречи с вице-премьером Александром Новаком Владимир Путин заявил о необходимости регулировать цены на нефтепродукты.

Встреча главы государства с вице-премьером Алекандром Новаком состоялась во вторник 22 декабря. Российский лидер при этом подчеркнул, что необходимо строгое регулирование центр на нефтепродукты. Новак заверил главу государства, что ценовая политика в нефтяном секторе находится под контролем – это касается бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Он пообещал, что и впредь цены на нефтепродукты будут на полном государственном контроле.

Корреспондент ФАН поинтересовался у представителей топливной отрасли, что они ждут от такого решения. Первый вице-премьер «Российского топливного союза» Олег Борисович Ашихмин высказался на этот счет неоднозначно.

«Вообще-то мы всегда говорили о том, что мы строим рыночные отношения, для этого запустили в работу биржу. Надеялись, что биржевой механизм выполнит те функции, для которых он и предназначен, то есть, для определения биржевых цен, — отметил он. — Но кризисные моменты показали, что все эти механизмы не работают. У нас получается так, что розничный рынок, цены на автозаправочных станциях у нас регулируются, как это называется, вручную, а вот оптовый рынок и мелкооптовый живёт своей жизнью, не привязан к рознице. И отсюда у нас возникали ситуации, когда продажа на АЗС нефтепродуктов была убыточной».

Такая ситуация уже случилась в 2018 году. Судя по всему, правительство хочет этого избежать, и рассматривает полное регулирование как один из вариантов решения вопроса, предположил Олег Ашихмин.

«При этом, если будет регулирование, должна сохраняться маржа и прибыль у автозаправочных станций, у независимых топливных операторов. Тогда это будет воспринято положительно. Иначе это вызовет волну негодования. Я знаю, что Федеральная антимонопольная служба тоже рассматривала уже этот вопрос и выступала с таким предложением регулирования рынка нефтепродуктов. Пока я, честно говоря, не вижу механизма, как это все урегулировать, но если Министерство предложит механизм, который устроит рынок, то почему бы и нет, — заявил он ».

Основная проблема, отметил Олег Ахимшин, состоит в очень высокой волатильности на оптовых биржах. Это приводит к ситуации, когда из-за резкого взлета оптовых цен частники вынуждены продавать бензин на АЗС себе в убыток.

«Поэтому здесь должна речь идти о биржевых ценах, именно об опте – как вот это выровнять, как этот сегмент отрегулировать, чтобы он был понятен и един, чтобы не было ценовых скачков. Тогда и розница выйдет на свою рентабельность в 15-20%. После этого цены фиксируются. А если опт будет гулять, то и розница должна гулять за оптом, тогда в стране у производителей просто паника начнется», — сказал Олег Ахимшин.

Между тем, Александр Новак сообщил президенту, что рост цен на дизельное топливо с начала года не превысил 1,7%. Сдерживать их удается в том числе за счет бюджетных компенсаций нефтекомпаниям. Во время повышения цен на нефть и нефтепродукты демпфер выплачивается из бюджета, а при понижении цен компания доплачивает в бюджет. Уровень нулевого баланса находится на отметке примерно 50-55 долларов на баррель. Новак подчеркнул, что правительство будет строго следить за тем, чтобы цены на нефтепродукты не становились выше инфляции. Владимир Путин при этом отметил, что отрасль не должна страдать, но и хулиганство с потребителями недопустимо.