Немецкие аналитики объяснили, почему СССР продолжает оставаться проблемой для США

Москва, 22 декабря. Журналисты издания Business Insider назвали советские авианосцы главной проблемой для США. Эксклюзивный материал публикует издание «ПолитРоссия».

Советского Союза нет, однако авианосцы, созданные в то время, продолжают беспокоить Вашингтон, обратил внимание немецкий журналист Бенджамин Бримелоу. По его словам, после Второй мировой войны считалось, что авианосцы были доминирующим военно-морским активом. Автор материала также обратил внимание на то, что в советском флоте в период с 1967 по 1991 год служили семь авианосцев трех различных классов.

Главное отличие советских авианосцев от западных заключалось в том, что они не были предназначены для поддержки дальних наступательных операций. Все-таки эти боевые корабли лучше справлялись с оборонительными наземными действиями. Их преимуществом считались массивные ракетные запасы, а не авиация.

Кроме того, Бенджамин Бримелоу особое внимание обратил на то, что у советских авианосцев, которые обладали массивными ракетными арсеналами, были меньшие воздушные силы, нежели у НАТО. К примеру, тяжелый авианосец, один из самых известных крейсеров флота Советского Союза, «Адмирал Кузнецов» имел на вооружении 12 противокорабельных крылатых ракет Р-700 «Гранит». Только он не был выведен из эксплуатации в отличие от всех других.

«Это оружие полностью вписывалось в оборонительную доктрину советского флота, которая должна была уничтожить американские надводные корабли — особенно авианосцы — в ходе боевых действий в советских внутренних водах. Ракеты также позволяли Советскому Союзу отправлять свои носители на операции за границу», — подчеркнул немецкий аналитик.

В 2004 году советский «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» был продан Индии. Спустя несколько лет после проведения работ по капитальному ремонту, эта техника была введена в эксплуатацию ВМС Индии как INS Vikramaditya. В 1998 году Китай купил «Варяга», в 2012 году он был введен в эксплуатацию в китайском военно-морском флоте как «Ляонин».

С точки зрения автора материала, только российский авианосец «Адмирал Кузнецов» можно назвать проблемой для флота Соединенных Штатов. Сейчас этот тяжелый авианосец переоборудуют, что позволит продлить его срок службы еще лет на 20.

«Советского Союза уже давно нет, однако его авианосцы все еще оказывают серьезное влияние на баланс военно-морских сил в мире. Таким образом, СССР, несмотря на свой распад, продолжает оставаться проблемой для США и их союзников», — резюмировал аналитик из Германии.

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