Байден сломает стену Трампа и откроет границу для мигрантов. Колонка Евгения Беня

В то время, как очередной караван беженцев из Гондураса движется к южной границе США, The Washington Post со ссылкой на оценки инженерного корпуса армии США пишет, что у американского правительства есть возможность уменьшить затраты, свернув строительство стены с Мексикой. Если вновь избранный президент Джо Байден остановит проект, США сэкономят около 2,6 млрд долларов. В таком случае к концу января 2021 года на счетах проекта останется около 3,3 млрд долларов неиспользованных средств. Инженерный корпус также рассказал Байдену о возможности заморозить строительство новых секций, но завершить работу над уже построенными.

В ходе предвыборной кампании летом 2020 года Байден дал понять, что не станет строить новые секции пограничной стены, если станет президентом:

«Строительство стены мало что даст для отпугивания преступников и картелей, стремящихся использовать наши границы. Вместо того чтобы воровать ресурсы, нужно направить их на разумные меры по охране границ».

В настоящее время, утверждает The Washington Post, уже идут переговоры по поводу того, как можно расторгнуть контракты. Газета уточняет, что при расторжении или изменении договоров строительные фирмы смогут выставить властям счета за вывод бригад, вывоз материалов и оборудования. Такие расходы могут достичь 700 млн долларов, а это, кстати, рентабельнее, нежели достраивать стену.

Дональд Трамп обещал воздвигнуть стену на границе между США и Мексикой во время своей предвыборной кампании в 2016 году. Позднее он всячески убеждал сторонников в том, что оградительное сооружение должно защищать американцев от наркоторговцев и экстремистов, а заплатит, дескать, за проект мексиканское правительство.

Однако к решению о строительстве заграждений власти Мексики отнеслись прохладно и поспешили заявить, что ни за какую стену они платить не собираются. В штабе же Демократической партии США не раз указывали, что возведение стены противоречит американским ценностям. Согласно опросам, более половины (58%) американцев негативно относятся к выделению бюджетных денег на указанное строительство.

В октябре 2017 года американский президент объявил о пяти прототипах стены на границе с Мексикой. Он вводил режим ЧП на территории страны, чтобы перераспределить средства из других проектов. Летом 2019 года Верховный суд одобрил дополнительное выделение 2,5 млрд долларов из фондов Пентагона на «стену Трампа».

Министерство внутренней безопасности США в конце октября этого года заявило о возведении 400 миль (около 640 километров) стены. К концу 2020-го в ведомстве обещали достроить 450 миль (около 720 километров). По первоначальному же замыслу Трампа, стена, закрыв бреши, должна была протянуться на 1609 километров границы между Штатами и Мексикой при ее общей протяженности в 3111 километров.

Между тем ураганы «Эта» и «Йота», вызвавшие разрушения по всей Центральной Америке, вынудили десятки тысяч жителей Гондураса покинуть свои дома. Многие из них в этом декабре сформировали новый караван беженцев, направляющийся в США. На призывы в социальных сетях откликнулись в основном лишившиеся крова женщины с детьми и молодежь.

Как передает Reuters, это первый крупный караван с тех пор, как 46-м президентом США был избран Джо Байден, декларировавший более гуманную миграционную политику по сравнению с предшественником. Следом власти Гватемалы предупредили мигрантов из Гондураса, которые должны проследовать через территорию их страны, что им необходимо иметь на руках отрицательные анализы на коронавирус и паспорта.

Еще 1 октября 2020 года очередной гондурасский караван мигрантов численностью более 3 тыс. человек незаконно пересек границу между Гондурасом и Гватемалой в районе пограничного пункта Эль-Коринто. При этом из-за тяжелых дорожных условий большая часть участников каравана отказалась от намерения продолжать путь. Тем не менее общее количество мигрантов из Гондураса в США ныне уже составляет более миллиона человек.

Участники караванов мигрантов из разных стран Центральной и Южной Америки систематически, начиная с 2017 года, собираются вместе для того, чтобы добраться до США и просить убежища в этой стране. Они бегут, спасаясь от нищеты, безработицы и криминальных банд. Некоторые из караванов добирались до границы Штатов с Мексикой, но американские власти с весьма переменным успехом пресекали попытки мигрантов попасть в их страну.

Нелегалы воспользовались удивительным ноу-хау — прорываться в США организованными группами (их прозвали «крестными ходами»). Идея оказалась достаточно эффективной: с организованной большой группой мексиканские пограничники и полицейские предпочитают не связываться, на караваны боятся нападать бандиты, а «крестные ходы» привлекают сочувственное внимание прессы. Чтобы мигранты не разбредались, терроризируя местность, власти Мексики даже строили для них временные лагеря и подкидывали еду.

В 2018 году собственный корреспондент британского СМИ The Independent Эндрю Банкомб в репортаже из мексиканского Пихихьяпана описывал состав одной из таких колонн:

«Семьи везут малышей в колясках. Группа худых молодых людей, которые говорят, что в их стране нет работы. Молодой женщине из Гватемалы на обочине помогают медики, она вывихнула лодыжку, которая опухла после шести дней ходьбы».

Реакция 45-го президента США на «караванщиков» отличалась нервозной экспрессивностью. Трамп заявлял, что американские военные готовы встретить преступников и «плохих парней», которые направляются в страну вместе с мигрантами. И во время его президентства зафиксированы случаи, когда погранохрана США на границе с Мексикой противодействовала прорывающимся нелегалам с помощью слезоточивого газа.

Однако стремление полностью завершить строительство стены с Мексикой за один президентский срок изначально все-таки было утопией, а нынешние, отличные от предшествующих, попытки защитить Соединенные Штаты от нелегальных мигрантов новыми, очевидно, не очень-то определенными «разумными» мерами по охране мексиканской границы вкупе с недостроенной стеной, судя по всему, в известной мере граничат с блефом.