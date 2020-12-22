Дмитрий Пучков о YouTube: Можем посмотреть на Беларусь. Как там, телевизор справился?

Россия не контролирует информационную политику американского СМИ — YouTube — на территории нашей страны и не имеет своего успешного аналога данной платформы. Об этом в беседе с ФАН сообщил писатель, публицист, переводчик, блогер Дмитрий Пучков.

Собеседника не удивило сообщение Роскомнадзора о том, что в 2020 году YouTube стал главным распространителем фейков.

«YouTube — это самое большое СМИ на планете Земля. При этом данная площадка предоставляется любому идиоту, который может нести полную ахинею, за исключением терроризма, войн, массовых убийств. Это там пресекается. Однако, чушь про прививки может нести кто угодно», — рассказал блогер.

Он обозначил главную проблему, связанную с данной платформой.

«Ничего прикрыть и прекратить физически невозможно. Это чужое СМИ, американское, а не российское. Нет никакого воздействия. Российская Федерация может только дернуть рубильник и запретить YouTube вещать на нашей территории», — отметил писатель.

Переводчик поделился мнением, какой пример государственной политики можно считать правильным.

«Есть умные люди. Например, коммунистическая партия Китая, которая изначально никакие «Ютубы и Гуглы» к себе не пускала никогда, а создала свои собственные площадки, где китайское правительство контролирует все, что ему необходимо, и вещает, что ему нужно и полезно для их страны. У нас ничего подобного нет. Были какие-то робкие попытки организовать RuTube, но «не взлетело». Все пользуются YouTube», — пояснил публицист.

Собеседник обратил внимание на ключевое значение подобных СМИ и возможности их влияния на население.

«Сегодня дело в том, что это нужно оседлать и возглавить. Считать, что достаточно одного лишь телевидения — жестокое заблуждение. Можем посмотреть на Беларусь. Как там, телевизор справился?! Нет! А у нас ни своего YouTube нет, ни в чужом мы никаких позиций не держим», — сообщил эксперт.

В завершение, он допустил возможность того, что платформа YouTube могла быть использована для дискредитации российской вакцины от коронавируса.

«Все, что угодно может быть. В том числе и это. Безусловно. Продажа вакцин — это деньги. В медицинской отрасли вращаются чудовищные финансовые потоки. Естественно, каждый отстаивает свои бизнес-интересы. Ничего удивительного в этом нет. Было бы удивительно, если бы американцы похвалили нашу вакцину. А так, Штаты должны говорить, что все — дрянь, и только их страна — светоч разума на земном шаре. Чем они, собственно, все время и занимаются», — подытожил Дмитрий Пучков.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что YouTube стал главным распространителем фейков в 2020 году. Порядка 60 % недостоверных материалов посвящены теме коронавируса.