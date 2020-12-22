Нарколог призвал проработать реализацию закона о вытрезвителях

В России восстановят систему вытрезвителей, соответствующий закон Госдума приняла во вторник, 22 декабря. Президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог и эксперт Общественной палаты Руслан Исаев в комментарии ФАН назвал восстановление системы вытрезвителей позитивным шагом, который требует тщательной доработки.

Суть закона

Согласно закону, российские регионы с 1 января 2021 года получат право открывать платные медицинские вытрезвители на государственно-частной основе. Создание таких учреждений не будет обязательным.

В пояснительной записке к закону отмечается, что в большинстве случаев пьяным людям не требуется квалифицированная медицинская помощь, им достаточно наблюдения. Сейчас это создает дополнительную нагрузку на больницы.

Авторы закона приводят следующую статистику: ежегодно в стране гибнет около 50 тысяч человек по причине алкогольного опьянения, около восьми-десяти тысяч из них — из-за переохлаждения. Кроме того, нередко люди в состоянии алкогольного опьянения становятся жертвами противоправных действий.

Позитивный шаг

Руслан Исаев считает, что вопрос вытрезвителей в России уже давно «назрел и перезрел». Нарколог назвал принятый Госдумой закон позитивным шагом.

«Несмотря на то, что уровень алкоголизации у нас остается примерно одинаковым последние пять-шесть лет или даже несколько снижается, в зимний период каждый раз эта проблема обостряется. Таких пациентов везут в обычные больницы, им там помощь не оказывают, но они мешают помогать действительно больным пациентам. Мы приветствуем такие законодательные изменения, безусловно, это позитивный шаг», — заявил эксперт.

Однако Исаев отметил, что головокружения от успеха этой инициативы ожидать не приходится. Врач предупредил, что система вытрезвителей в России не заработает по щелчку пальцев, поскольку закон носит характер разрешения. Собеседник ФАН подчеркнул, что для его реализации нужно тщательно проработать механизм функционирования системы.

«Этот законодательный акт дает шанс, носит характер разрешения регионам это реализовывать. Но как они будут осуществлять, надо еще посмотреть, потому что есть очень много узких мест», — обратил внимание он.

Прежде всего, вытрезвители будут платными. Исаев отметил, что клиенты этих учреждений в большинстве своем не готовы платить за услуги.

«Если мы говорим про государственно-частное партнерство, то это будет нерентабельно, не будет окупаться. Надо быть гениальным бизнесменом, чтобы заработала эта система. От регионов должны быть дополнительные субсидии. Без бюджета, только за счет средств этих граждан это все неокупаемо и нежизнеспособно. Над этим надо будет много-много работать, брать пилотные проекты, исследовать, шлифовать, а потом выстраивать систему», — отметил врач.

Работа над образом

Исаев также поддержал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского переименовать вытрезвители, например, в «приюты для уставших». Однако это лишь первый шаг, чтобы изменить негативный образ этих учреждений.

«Дело не только в названии. Чтобы из дурного образа сделать что-то хорошее, надо менять именно качество. Для этого нужна заинтересованность, в том числе бизнеса. При нынешних условиях никакой бизнес на это не пойдет. Реализацию нужно доводить до ума», — подытожил эксперт.

Ранее актер Андрей Ургант в беседе с ФАН отреагировал на законопроект о возобновлении в России работы вытрезвителей.