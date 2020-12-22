Бекмамбетов и Куценко выпустят новогодний фильм-игру

Москва, 22 декабря. Режиссер Тимур Бекмамбетов и актер Гоша Куценко объявили о выходе новогодней комедии «Игрок». Премьера фильма состоится 29 декабря в онлайн-формате, передает корреспондент ФАН.

Фильм рассказывает о непутевом преподавателе университета Андрее, который хочет в последний день уходящего года лишь одного — наладить отношения в семье и улучшить финансовое положение.

Главный герой остается перед Новым годом без работы и не знает, как сообщить об этом своей жене. Его брак также находится на грани развода.

Андрею кажется, что ему могут помочь только удача и крупный выигрыш, поэтому он идет на крайние меры и начинает играть в покер. Ступив на этот путь, Андрей быстро понимает, что на кону — больше, чем деньги: отношения c женой, карьера лучшего друга, будущее сына и даже бизнес незнакомого человека.

В новой новогодней комедии снялись Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Робак, звезда сериала «Новенький» Глеб Калюжный и ведущий популярного шоу «Орел и решка» Коля Серга.

«Игрок» снят в уникальном формате screenlife, когда все действие разворачивается на экране компьютера. В фильме нет привычных декораций — зрители будут наблюдать за развитием сюжета, не отрываясь от экрана главного героя Гоши Куценко. Изобретатель формата screenlife Тимур Бекмамбетов и сам Куценко были авторами идеи и продюсерами проекта. Комедия выйдет онлайн на специальной интерактивной платформе, где зрители смогут сыграть вместе с главными героями.

Создатели фильма рассказали об идее комедии.

«Под Новый год мы ищем ответ на извечные русские вопросы: как стать счастливым и где взять много денег? — поведал Куценко. — Мне кажется, мы сняли очень веселый и очень честный ответ на эти вопросы. Мы исследуем все радости и неудачи русского человека в погоне за легкими деньгами и показываем, чему самому главному нас может научить уходящий 2020 год».

Сопродюсер проекта Тимур Бекмамбетов подчеркнул, что комедия «Игрок» — это больше, чем просто продолжение традиций народного новогоднего кино, заложенных серией «Елок».

«Наш фильм — необычный: он снят в формате screenlife и сделан по-настоящему интерактивным. Мы заложили разные игровые механики внутри кино, — подчеркнул режиссер. — Мы хотим отрефлексировать все перемены, которые принес нам этот год, и оставить надежду, что под конец года всем нам может повезти».

Как и во всех играх, принимая то или иное решение, мы должны сделать правильный выбор, оценив, что стоит на кону, добавил Бекмамбетов.

«Иногда наша главная удача уже нашла нас. Надеюсь, наши зрители знают, в чем им везет больше — в игре или в любви, поэтому ставки на Новый год они сделают обдуманно», — резюмировал режиссер.

«Игрок» не первый фильм, снятый в формате screenlife. Ранее Тимур Бекмамбетов спродюсировал фильм «Убрать из друзей», в котором действие полностью происходило на экранах компьютеров героев. Другой фильм режиссера, screenlife-триллер «Поиск», получил две награды на американском кинофестивале Sundance.