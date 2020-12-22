Киевлянка раскрыла неприятные подробности жизни на Украине

Киев, 22 декабря. Колумнист Марина Реброва, которая пишет материалы под названием «Записки киевлянки», поделилась новыми подробностями жизни в столице Украины. Свежая публикация появилась на страницах издания Kp.Ru.

Киевлянка рассказала неприятную правду о жизни на Украине. Она поделилась своим мнением насчет того, в каком направлении движется страна и как решения официального Киева сказываются на простых гражданах страны. Пандемия COVID-19 стала одной из главных проблем государства. В данном случае речь идет и о экономической, и о социальных сферах. Справиться с непростой ситуацией Киеву не удается: ввод карантина и объявление о возможном введении локдауна привели к крайне неприятным последствиям для властей Украины.

Большая нагрузка в сложившейся ситуации, безусловно, ложится на плечи малого и среднего бизнеса, однако Киев не нашел другого выхода, как ввести новые налоги и обязать привыкших к серым схемам предпринимателей устанавливать кассовые аппараты. Естественно, бизнес негативно отреагировал на это, что привело к столкновениям с правоохранительными органами.

Также важно обратить внимание на то, что в Верховной раде Украины сейчас принимают бюджет, который не предполагает повышения зарплат для медиков и учителей. Хотя во всем мире бушует коронавирус, с которым борются, в первую очередь, врачи. Правда, у чиновников и политиков проблем с доходами не предвидится. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявил, что страна превратилась в страну «правового беспредела».

Неприятную ситуацию, сложившуюся на Украине, прокомментировала Марина Реброва в «Записках киевлянки».

«А мне недавно написали, что «прорыв» в Россию для тех, кто не имеет там прямых родственников, стоит уже 800 долларов! И люди все равно едут, в надежде попасть в Россию на праздники. И киевляне, родственники которых живут в Донецке, тоже едут к родным через границу России», — подчеркнула она.

Автор материала с негодованием и возмущение отозвалась о политике действующего президента Украины Владимира Зеленского, который «умудрился превратить свой карт-бланш с поддержкой 70% населения в полный ноль».

«Он угрожает санкциями России и играет в пинг-понг с сотрудниками посольства США. А митингующим «коммерсам» и медикам шлет ролики с обещаниями всего хорошего. Хорошая игра — настольный теннис. Только вот сам президент все больше напоминает пустой шарик, скачущий между ракетками», — констатировала Марина Реброва.

Депутат Верховной рады Илья Кива ранее заявил, что Запад высасывает из Украины ресурсы. Он предупредили, что страну превратят в «европейский могильник».