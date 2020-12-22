Топ-10 антипохмельных коктейлей, чтобы избавиться от последствий Нового года

Последствия празднования Нового года порой доставляют массу неудобств на следующее утро. Чтобы быстро избавиться от похмельного синдрома, ФАН подобрал топ-10 самых действенных коктейлей, которые помогут справиться с головной болью и придадут сил. Сохраните этот список, он будет актуален и после других торжеств, к примеру свадьбы или дня рождения.

«Красный глаз»

Именно с такими глазами просыпаются многие после бурного новогоднего застолья. Выпить это «зелье» на первый взгляд просто не представляется возможным. Но, как говорится, цель оправдывает средства. Напиток имеет все необходимое для организма в момент похмелья.

Вам понадобится:

200 мл качественного томатного сока

200–250 мл светлого пива

1 яичный желток

Как готовить:

В бокал следует налить 200 мл холодного хорошего томатного сока, сюда же добавить 200–250 мл светлого пива и сдобрить все это дело яичным желтком. Рецепт допускает использование специй, соли, перца, соусов табаско или вустерского. Принимать такое «лекарство» следует не перемешивая и залпом.

«Устрица прерий»

На вкус коктейль получается жгуче острым. Кому-то это будет самое то, а для кого-то это слишком экстремально. Настоящий антисептик. Напиток будет полезен для пищеварительного тракта и нормализации его работы.

Вам понадобится:

30 мл водки или коньяка

1 яйцо

2 мл кисло-сладкого вустерского соуса

Как готовить:

В основу коктейля входит желток, поэтому отделяем его от белка и кладем в стопку, добавляем соус, по вкусу добавляем специи, соль и перец. Сверху как бы выкладываем водку ложечкой. Ингредиенты перемешивать не нужно. Пить необходимо залпом, максимально быстро, чтобы не успеть понять, что именно попало в глотку. Можно выдохнуть.

«Утро понедельника» или вариант для 2021 года — «Пятничное утро»

Одна порция такого коктейля способна поднять на ноги кого угодно. Он не содержит алкоголя, как его предшественники, но доверху наполнен витаминами и необходимыми элементами для восстановления организма после бурной ночи.

Вам понадобится:

150 мл кефира

50 г свежего огурца

1 чайная ложка нарубленного свежего укропа

3 чайные ложки сахара

Как готовить:

На дно удлиненного цилиндрического стакана — хайбола — кладем сахар, наливаем кефир, добавляем огурец и укроп. По вкусу добавляем специи, соль, перец. Все измельчить в блендере. Можно пробовать и набираться сил.

«Заячья радость»

Еще один мегавитаминный коктейль. Его название выбрано неслучайно. В составе любимые заячьи лакомства — капуста и морковь, а вот алкоголя нет совсем. Это настоящий ураган витаминов, который наполнит энергией и прибавит сил.

Вам понадобится:

100 мл капустного рассола

100 мл морковного сока

1 чайная ложка рубленого свежего укропа

1 долька чеснока

Как готовить:

Берем высокий стакан (хайбол), на дно кладем порубленный укроп и чеснок, заливаем ингредиенты морковным соком, затем доливаем капустный рассол. По вкусу добавляем соль, перец и другие специи. Пока витаминная сила не иссякла, очень быстро выпиваем живительную жидкость. Сначала вкус может показаться не очень приятным, но потом привыкаешь, и становится очень даже неплохо.

«Промывка для мозгов»

Легкий антипохмельный коктейль готовится по старинному французскому рецепту. Напиток способен не только избавить гуляк от страданий, но и взбодрить тело и освежить мысли. Кроме того, он очень богат витамином С, который просто необходим организму после алкогольных вечеринок.

Вам понадобится:

150 мл белого сухого вина

150 мл газированной минеральной воды

50 мл лимонного сока

3 капли биттера

Как готовить:

Берем все тот же охлажденный хайбол и наливаем в него лимонный сок, затем вино и воду. Добавляем несколько капель горькой настойки. Украсить напиток можно долькой лимона.

«Рассольный»

Без рассола никуда, именно он входит в основу коктейля с одноименным названием. Готовится напиток просто и быстро, к тому же включает в себя не так много ингредиентов, как предыдущие «спасительные» смеси.

Вам понадобится:

150 мл капустного рассола

3 чайные ложки оливкового масла

Как готовить:

Берем низкий, широкий стакан с толстым дном для виски (рокс) и до половины наливаем рассол. Теперь на свой вкус можно добавить перца. Затем аккуратно чайной ложечкой сверху кладем оливковое масло, чтобы тонкая пленочка покрыла поверхность напитка. Для любителей креатива украсить напиток можно целым соленым огурцом, который выступит в качестве отличной закуски и также сыграет особую роль в борьбе с похмельем.

«Соня»

Настоящий кладезь витамина С. Придется по вкусу любителям цитрусовых. Такой коктейль мгновенно способен поднять настроение и зарядить энергией.

Вам понадобится:

150 мл апельсинового сока

50 мл меда

1 лимон

Как готовить:

На дно стакана выливаем мед, затем наливаем сок. Лимон вместе с кожурой порезать кружочками и закинуть несколько в хайбол. Содержимое стакана помещаем в блендер и перемешиваем. Напиток готов оздоровлять и восстанавливать силы.

«Под холодец»

Коктейль, который отлично справится с похмельным синдромом и станет идеальным дополнением традиционного новогоднего блюда — холодца. На вкус получается довольно ядреным за счет большого содержания хрена.

Вам понадобится:

20 мл водки или коньяка

20 мл томатного сока

3 г хрена

соль

В стопку наливаем сок, добавляем соль и хрен. Затем аккуратно выкладываем (можно чайной ложечкой) горячительный напиток. Пьем залпом, в качестве закуски используем холодец. Кроме того, что это вкусно, так это еще и сразу приносит облегчение с похмелья.

«Аустер»

Этот коктейль пришел к нам из Германии. Антипохмельный эффект достигается за счет компонентов, входящих в его состав. На родине этих напитков их подают между приемом крепкого алкоголя либо после гуляний.

Вам понадобится:

20 мл любого крепкого алкоголя (водка, коньяк, джин, светлый ром)

1 яйцо

растительное масло

Как приготовить:

Широкую стопку или небольшой рокс необходимо оросить несколькими каплями масла для образования тоненькой пленочки. Затем нужно добавить яичный желток и перемешать его с выбранным горячительным напитком. На свой вкус можно добавить специи, соль, перец, вустерский соус, хрен, натертый с уксусом, или зелень. Пить следует залпом.

«Страдающий ублюдок»

Поговаривают, что этот противопохмельный напиток нередко заказывал себе сам писатель Марк Твен. Это одно из самых суровых средств из всех вышеперечисленных, так как состоит почти из одних крепких напитков. И польза от него будет только в том случае, если выпить такое «лекарство» однократно.

Вам понадобится:

40 мл коньяка или бренди

40 мл джина

40 мл лимонного сока

1-2 капли биттера

Как готовить:

Прежде чем приступить к приготовлению, необходимо охладить бокал — хайбол — или добавить льда. Ингредиенты не требуют строгой очередности добавления в коктейль, а размешать «зелье» можно ложкой. По желанию в напиток можно добавить минералки. Главное, не пренебрегать основным правилом — употребить можно такой коктейль однократно, иначе есть риск вновь сильно напиться.

Теперь можно не бояться за похмелье после новогодней ночи, но лучше не злоупотреблять алкогольными напитками. Все должно быть в меру. Берегите себя и свое здоровье.