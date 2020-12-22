Политолог нашел сходство в методах борьбы с оппозицией у Пашиняна и Лукашенко

В борьбе с оппозицией премьер-министр Армении Никол Пашинян может использовать только силу своего терпения. Об этом в интервью ФАН заявил главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

Ранее СМИ стало известно об очередных акциях оппозиции в Ереване. Протестующие перекрыли две межгородские автотрассы и уже окружают здание правительства страны. Участники требуют отставки Пашиняна, подписавшего, по их мнению, «позорное» соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Также появилась информация, что ряд оппозиционных сил прочат на пост главы правительства человека, который ранее его занимал, — Вазгена Манукяна, руководившего республикой еще во времена СССР.

«Забастовка на предприятиях Армении началась еще 16 декабря, — заметил Рожин. — Сейчас же мы видим, что работа многих из них полностью остановилась, а сотрудники идут на протестные акции в центр Еревана. По сути, перед нами разворачивается примерно та же ситуация, которая привела к власти самого Пашиняна — в таком же ключе был свергнут его предшественник Серж Саргсян».

По словам политолога, чтобы ускорить процесс падения главы армянского правительства, оппозиция производит информационные вбросы, что тот якобы собирается подавать в отставку после Нового года или уже это сделал.

«Однако на официальном уровне никаких подобных заявлений сделано не было, — подчеркнул эксперт. — Никакому условному Вазгену Манукяну Пашинян власть передавать не собирается. В целом, чтобы выйти из назревшего политического кризиса, стране необходимы досрочные парламентские выборы, но я уверен, что премьер-министр Армении дистанцируется и от этого варианта: очевидно, что ничего хорошего ему на них не светит».

Собеседник ФАН предположил, что стратегия Пашиняна заключается в том, чтобы «просто отсидеться» и подождать, пока протесты не утихнут сами собой.

«Этот путь всем понятен: примерно по такой же схеме действовал и Александр Лукашенко — причем, как становится сейчас понятно, довольно успешно, — сказал Рожин. — Пересидел протесты «желтых жилетов» и Эммануэль Макрон, так что у премьера Армении есть сразу несколько удачных примеров сохранения власти путем обычного терпения. К тому же его противников в стране поддерживает отнюдь не большая часть населения: к лидерам оппозиции также есть серьезные претензии».

По словам политолога, у народа Армении довольно неприятная дилемма: с одной стороны — ему противен дискредитировавший себя Пашинян, но с другой — менять «шило на мыло» он тоже не хочет.