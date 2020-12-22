Украинский политик предрек возобновление войны в Донбассе

Киевские власти намерены перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу, поэтому и тормозят процесс выполнения Минских соглашений. Об этом в интервью ФАН рассказал известный украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук прокомментировал слова президента России Владимира Путина об урегулировании ситуации на линии фронта. Российский лидер заявил, что Киев ничего не сделал для разрешения конфликта.

Как утверждает Кравчук, представители Украины поднимают в контактной группе насущные проблемы, такие как транспорт или социальные вопросы, а переговорщики от России и ДНР и ЛНР уходят от обсуждения и связывают решение этих задач с вопросом политического статуса Донбасса.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей пояснил, зачем Леонид Кравчук перекладывает ответственность на Россию и Донбасс, хотя это именно Украина должна провести конституционную реформу, предоставить ЛНР и ДНР особый статус, а ополченцам амнистию. По его словам, представитель Киева в ТКГ выполняет указания, которые поступают из-за границы.

«У Кравчука есть определенная миссия, которая продиктована США и Евросоюзом. Ему поставлена задача максимально затягивать процесс реализации Минских соглашений, переложив всю полноту ответственности на Донбасс и Россию. Кроме того, Кравчук должен сделать так, чтобы в невыполнении «Минска-2» обвиняли российскую сторону и республики Донбасса. Также киевским властям необходимо создать в украинской общественности врага в лице РФ. Видно невооруженным глазом, что, как только Кравчук возглавил ТКГ, работа по выполнению договоренностей фактически остановилась. Он хитрый лис, которого я называю предателем своего народа. Замечу, какие бы ему предложения ни выдвигались на переговорах в Минске, Кравчук их отвергает. Он лишь делает вид, что чем-то занят», — сказал собеседник ФАН.

Журавко утверждает, что киевские власти намерены перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу войны, поэтому и тормозят процесс выполнения Минских соглашений.

«По действиям Зеленского, Верховной рады и переговорщиков в ТКГ видно, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения. В данный момент все указывает на то, что будет новый конфликт в Донбассе, который спровоцирует именно Украина», — резюмировал эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Вооруженные силы Украины вновь нарушили режим прекращения огня в Донбассе, нанеся удар по населенному пункту Золотое-5. Киевские силовики при обстреле применили ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.