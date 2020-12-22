На Украине планируют «окончательно победить» Деда Мороза и Снегурочку

Власти нескольких украинских регионов объявили о намерении ввести полный запрет на «пропаганду российской новогодней культуры». Согласно официальной информации, «вне закона» на территории от Ивано-Франковска до Сум окажутся Дед Мороз, его внучка Снегурочка, а также добровольный помощник этих сказочных героев — Снеговик. Авторы нововведения, утверждающие, что «Украина богата собственными персонажами», настоятельно рекомендуют привлекать к сезонным массовым гуляниям Санта-Клауса, эльфов, гномов и даже гоблинов. Что ждет нарушителей запрета, выяснял корреспондент ФАН.

Бывшему театральному актеру из Сумской области Андрею Т. и его супруге Ольге в местной администрации заявили следующее: «Никаких сепаратистских дедов морозов и его любовниц на детских мероприятиях быть не должно. Переодевайтесь, например, в Казака и Русалку». Напрасно Андрей, который до этого в течение десяти лет исполнял роль Волшебного Дедушки на утренниках в школах и детских садах, пытался доказать чиновникам, что заезженный образ Казака не ассоциируется с Новым годом. И так же напрасно Ольга пыталась объяснить специальной комиссии, что Снегурочка приходится внучкой Деду Морозу, а Русалка не появится на празднике из-за отсутствия проруби на обледенелом водоеме. Доводы не сработали — супругов Т. временно отстранили от участия в детских мероприятиях.

Не менее показательная история произошла и в небольшом городке в Черниговской области. Там родителей учеников местной школы предупредили о недопустимости приглашения на праздник «каких-то чуждых русских дедов». В районных государственных структурах предложили позвать на утренник одновременно Святого Николая и Санта-Клауса. Альтернативой Снегурочке почему-то стал гендерно нейтральный эльф. «Деда Мороза будете звать к себе домой», — многозначительно резюмировали главе родительского комитета, которая лишь заикнулась о том, что «сказочного Дедушку пригласить намного проще и дешевле».

Любопытно, что так называемые предварительные запреты на деятельность Деда Мороза и Снегурочки уже действуют на Прикарпатье, Волыни, а также северо-востоке Украины.

«Сегодня мы ведем войну в Донбассе против страны-агрессора (имеется в виду Российская Федерация. — Прим. ФАН), — заявляют сотрудники украинского Института национальной памяти. — Согласитесь, было бы глупо воспитывать детей на вражеских сказках. Наша задача — победить [хотя бы] дедов морозов и снегурочек».

С последним заявлением согласны далеко не все.

«Идет очередной процесс стирания из умов украинцев любой ассоциации с Россией, — констатировал в комментарии Федеральному агентству новостей психолог Антон Галан. — При этом старшее поколение на Украине по-прежнему смотрит российские и советские фильмы, а также слушает музыку времен СССР. Сейчас националисты переключились на детей — многие местные детсадовцы и школьники имеют смутное представление о новогодних персонажах, на которых выросли их родители. Именно на эту аудиторию сегодня и рассчитывают новые украинские чиновники, подстрекаемые крайне правыми элементами».

Впрочем, по словам эксперта, цель очередной акции частично достигнута: в условиях пандемии коронавируса число массовых детских мероприятий по всей Украине сведено к минимуму, а большинство сотрудников детских и учебных заведений явно предпочтут не ссориться с чиновниками.

«Детей обеспечат Санта-Клаусами и гоблинами», — сказал он.

Любопытно, что украинские националисты, помимо прочего, предлагают «декоммунизировать и дерусифицировать» Новый год в целом.

«Следует праздновать Рождество, а не смену дат, которую когда-то предложил московский царь (имеется в виду Петр I, изменивший в 1699 году летоисчисление. — Прим. ФАН)», — говорится в агитационном листке крупной радикальной структуры.

Тем временем в местном сегменте Интернета все чаще появляются материалы, где местные «историки» и «культурологи» утверждают, что Дед Мороз имеет «сатанинское происхождение», а детям и их родителям, которые будут встречать Новый год в его компании, гарантируют «крупные неприятности».