Эксперт оценил возможность влияния санкций США на СЛО «Россия» и перемещения Путина

Новые санкции Министерства торговли США в отношении специального летного отряда (СЛО) «Россия», который перевозит президента РФ, не повлияют на перемещение Владимира Путина. Об этом в беседе с ФАН сообщил ведущий эксперт института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко.

«Сами по себе санкции в отношении летного отряда, задача которого — просто летать, на полеты никак не повлияют. Насколько я понимаю, они же не занимаются коммерческим взаимодействием по обеспечению своих собственных полетов. Те же аэропортовые сборы за рубежом оплачивает управление делами президента», — сказал он.

Эксперт уточнил, на чем именно основана его точка зрения.

«Санкции — это, в общем-то, запрет на бизнес-взаимодействие. Они работают против субъектов, которые сами ведут какую-то предпринимательскую деятельность — заключают контракты на покупку или продажу», — пояснил собеседник ФАН.

Он поделился предположением о теоретически возможных негативных последствиях.

«Решение Минторга США может в некоторой степени ударить по поставщикам комплектующих, так как у СЛО есть самолеты иностранного производства», — подытожил Крамаренко.

Ранее сообщалось о том, что Министерство торговли США вводит санкции в отношении десятков российских организаций. В список вошли в том числе «Ростех», Росатом, «Адмиралтейские верфи», «Вертолеты России», специальный летный отряд «Россия», который перевозит президента Российской Федерации, и другие структуры.