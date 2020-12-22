Клинцевич предрек судьбу украинских горе-мечтателей о «новом Перл-Харборе» для России

Российский политик и военный эксперт, экс-сенатор Франц Клинцевич уверен, что звучащие с Украины высказывания о «новом Перл-Харборе» для России не останутся безнаказанными. С подобным смелым заявлением ранее выступил украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда в эфире телеканала «Прямой». По мнению Свереды, Киеву пора разработать стратегию военного «освобождения» Крыма и Донбасса, приобщив к переговорному процессу США и Великобританию в обход «нормандского формата».

Среди конкретных мер «стратегии атаки», за создание которой ратует Свереда, украинский политолог предлагает взорвать Крымский мост и устроить российскому флоту «новый Перл-Харбор». Кроме того, доктор социальной экономики не исключил, что Украине пора озаботиться созданием собственных космических войск.

Клинцевич, комментируя поток сознания украинского политолога, отметил, что, несмотря на абсурдность всех этих заявлений, в них, в частности в разговорах о «подрыве» Крымского моста, имеется совершенно конкретный состав преступления.

«Эти бредни, которые звучат в украинских СМИ, от кого бы они ни исходили, по российским законам являются уголовно наказуемым деянием, — отметил Клинцевич в комментарии ФАН. — Думаю, по всем этим заявлениям о «новом Перл-Харборе» для России должно быть возбуждено уголовное дело. Даже несмотря на всю несерьезность подобных популистских заявлений, которые делаются только ради получения политических дивидендов. Но те, кто позволяет себе экстремистские призывы, не должны забывать, что скоро их время закончится и надо будет подводить итоги. Придет время вспомнить не только, кто что делал, но и кто что говорил. Особенно это относится к тем, кто не скрывает, что жизнь людей русских для них — ничто».

Политик напомнил, как кое-кто на Украине радовался, когда взрывали опоры линий электропередач на границе с Крымом, когда прекратили подачу воды на полуостров, когда в России происходили катаклизмы с человеческими жертвами.

«Мы помним, как некоторые «существа» на Украине искренне радовались, что погибли русские люди. С политической точки зрения это комментировать бессмысленно, потому что ни в одной стране мира, в том числе на Украине, такие люди не бывают в большинстве. Но пусть все эти «существа» не забывают: подобные заявления являются экстремистскими, разжигающими рознь, а это наказуемо. И этому будет дана правовая оценка. Рано или поздно такой горе-мечтатель поймет, что наболтал языком на пять-семь лет тюремного заключения, я в этом уверен», — предупредил Франц Клинцевич.

Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года по результатам референдума. Россия неоднократно подчеркивала, что это произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Вооруженный конфликт на востоке Украины тянется с весны 2014 года. Киев отказывается признать право на самоопределение граждан Донецкой и Луганский народных республик и пытается сломить их вооруженным путем, отказываясь соблюдать Минские соглашения.