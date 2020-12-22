Депутат Рыжак предложил действенный метод борьбы с фейками на YouTube

Депутат Государственной думы РФ Николай Рыжак заявил ФАН, что для противодействия западным интернет-площадкам, публикующим фейк-ньюс, необходимо вести в стране мощную агитационно-пропагандистскую воспитательную работу.

Заместитель председателя думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в эксклюзивном интервью рассказал, что одними только запретительными мерами искоренить поток лжи со стороны видеосервиса YouTube и ему подобных не удастся.

«Сказать, что ничего не делается в этом направлении, неправильно, — отметил Рыжак. — В той или иной степени, на разной стадии, разработан ряд проектов и законодательных актов, которые как раз и направлены на то, чтобы навести порядок в этом информационном поле».

По словам члена фракции «Справедливой России», вскоре в России будет принят закон об ответственности за клевету — в том числе, при отягчающих обстоятельствах, уголовной.

«Это должно находить поддержку не только среди законодателей, — уверен собеседник ФАН. — Но запретительные меры — это лишь одна часть мер. В нашей стране должна вестись очень мощная агитационно-пропагандистская воспитательная работа. Вот ее-то как раз и нет».

Когда на телевидении регулярно смакуются всякие подробности из жизни так называемых звезд, мы сами тем самым приучаем людей к сенсационным моментам, привел пример Рыжак.

«Вот народ и идет по этому пути, — посетовал он. — Надо просвещать людей и уходить от мелкотравчатого восприятия любой информации. Нужно думать о высоком, о державном, о чем-то чистом, понимаете? Надо пересматривать всю информационную политику, и лично я — глубокий сторонник такого подхода. Одними только запретительными мерами проблему не решишь».

Ранее в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заявили, что лидером среди зарубежных интернет-платформ по количеству фейков в уходящем году стал видеосервис YouTube. При этом 60% фейков касаются темы пандемии новой коронавирусной инфекции и всего того, что с ней связано.

Кроме того, в Роскомнадзоре добавили, что иностранные интернет-площадки практически не реагируют на требования удалить дезинформацию или вовсе не удаляют такой контент. В то же время у отечественных интернет-площадок на удаление фейковых новостей уходит «от нескольких минут до нескольких часов».

После этого другой депутат Госдумы, Евгений Федоров, предложил не накладывать штрафы на YouTube и ему подобные площадки, так как это, по его мнению, бесполезно, а конфисковывать их «в пользу общества и государства».

Напомним, что в ноябре нынешнего года группой депутатов и сенаторов был внесен в Госдуму законопроект «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» — о санкциях вплоть до блокировки интернет-порталов за ограничение доступа к материалам российских средств массовой информации. Во вторник, 22 декабря, законопроект о противодействии интернет-цензуре на иностранных платформах прошел второе чтение.

Авторы документа предлагают ввести в законодательство статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России». Предполагается, что чиновники будут вести список таких нарушителей. Кроме того, Роскомнадзор сможет вводить полное или частичное ограничение доступа к таким ресурсам с помощью специальной аппаратуры на сетях операторов связи.