Федеральное агентство новостей связалось с военным экспертом Виктором Огневым и попросило его прокомментировать обстановку в Центральноафриканской Республике и курсирующие в иноязычных СМИ слухи о «русском следе» в раскачивании ситуации перед выборами.

Вопросы об участии россиян в боестолкновениях в ЦАР естественны, но довольно забавны. Во-первых, полноценных боестолкновений в Центральноафриканской Республике на данный момент нет. Никаких танков, артиллерии, наступлений там нет — да чтобы просто вести общевойсковой бой, в ЦАР просто ни оружия, ни людей. Про ЧВК «Вагнера» совсем смешно слышать.

Да, там находятся русские инструкторы, которые, по сообщениям местных, даже не используют оружие: да, они консультируют, помогают, понятно, что находятся со своими подопечными на передовой. Тем более что власти ЦАР обратились за помощью к России и, вроде, Руанде. Богданов сегодня только сказал, что вопрос прорабатывается.

Говорить о каких-то вертолетах, самолетах — ну вы сами подумайте, если бы такое произошло, то в ЦАР давно бы уже всё закончилось. Но даже если предположить, что русские инструкторы там стреляют, защищают властей — нужно помнить об одной вещи. Когда пару лет назад Россия только вошла в ЦАР и там появились эти самые инструкторы, в пригородах и столице перестали стрелять. Французы Бог знает сколько времени были в ЦАР, ООНовцы там были, но почему-то все прекратилось только после прихода русских. И уже два года была тишина.

Если же взять сегодняшние слухи о несправедливо отстраненном от выборов Бозизе. Это же ЦАР! Самая бедная и опасная страна! Опаснее Сирии и Ливии. То, что в этой стране в принципе проходят какие-никакие, но демократические, по африканским, конечно, понятиям, выборы — это уже успех. А Бозизе в 2014 году слетел с должности за свои грешки — при французской-то поддержке.

Сейчас этот же самый Бозизе рвется к власти — собрал сторонников и пошел толпой грабить Банги, объясняя это сорванными выборами. Только это разве «оппозиция»? Это ж натуральные бандиты — из Чада подтянулись искатели лучшей жизни, выходцы из похитителей детей «Боко Харам»1 (связана с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1)), местные голодранцы собрались. Опять же недобитые ИГиловцы и боевики «Аль-Каиды»1(запрещена в РФ).

А их все оппозицией именуют с подачи французских СМИ — Парижу ведь нужно легализовать своего кандидата.

Но посмотрим, что с поддержкой действующего президента Туадеры. Его уже поддержал Абдуллай Хиссен, один из лидеров группировок, подписавших Хартумские соглашения. Интересно, поддержат ли его другие подписавшиеся — например, Нуреддин Аддам и Али Дарасс. Потому что тут вопрос тонкий — за Бозизе ведь исламисты выступают.

Сообщаем, что Федеральное агентство новостей направляет свою команду в Центральноафриканскую Республику и приглашает коллег из других СМИ принять участие в экспедиции, чтобы своими глазами увидеть, что происходит в стране и какая там обстановка в преддверии выборов 27 декабря, а также как работают российские инструкторы. Кстати, они направляются в тот же район, куда непонятно зачем отправил журналистов на верную гибель Михаил Ходорковский, который также, как и французская пресса, искал несуществующих бойцов российских ЧВК.

1 Организация запрещена на территории РФ.