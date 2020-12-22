Планируя поездку в Крым, редкий турист обратит свое внимание на восточную часть полуострова. В понимании многих: крымские курорты — это исключительно ЮБК и Севастополь. Но есть в Крыму и другие не менее интересные города, и один из них — Керчь. Зачем сюда ехать туристу? Что посмотреть в Керчи и ее окрестностях за один-два дня самостоятельно? И где стоит побывать обязательно летом и зимой?

Журналист ФАН задал эти вопросы генеральному директору Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяне Умрихиной. А заодно прогулялся по городу и сделал массу интересных открытий.

Керчь — курорт с некурортным характером

При первом знакомстве с этим городом возникает ощущение, что он не такой, как большинство в Крыму. Здесь все иначе. Улицы и дороги значительно шире, чем в Ялте и Алуште. Здесь можно спокойно ездить на машине, не боясь «встречки» в узком переулке.

На городской Набережной даже летом не встретишь толпы туристов в купальниках. Купаться на Набережной, в отличие от большинства приморских городов, здесь не принято. Набережная — скорее, место прогулок и семейного отдыха, где можно пройтись вечерком, наслаждаясь потрясающим морским воздухом, посидеть в одном из многочисленных кафе и понаблюдать, как резвится ребятня на батутах и в игровых городках.

Море здесь повсюду. Город тянется вдоль береговой линии на долгие 50 км, а потому собственные пляжи есть в каждом районе. «Черепашка», «Институт», «Горпляж» — популярные места отдыха летом. Но редкий керчанин, разве что без своего автомобиля, отправиться сюда. Привыкшие к просторным, спокойным, уединенным пляжам местные жители выезжают за город.

Если хочется цивилизации — тогда в поселок Героевское. Он постепенно превращается в местный «Малибу». Это курортный городок с обилием пансионатов, кафешек и с благоустроенными пляжами.

Если хочется видеть как можно меньше людей вокруг — тогда в Новоотрадное или Золотое, где пляжи настолько большие, что даже множество отдыхающих рассредотачиваются здесь абсолютно свободно.

А если хочется совсем уж диких мест — тогда в Пресноводное, на Генеральские пляжи или на мыс Опук. Сюда отправляются на несколько дней с палатками и в полной уверенности, что, кроме вас и моря, там не будет почти никого.

«У Керчи уникальное географическое положение, — комментирует генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина. — Город стоит на берегах Керченского пролива и двух морей — Черного и Азовского. Тем более удивительно, что это город не курортный. Туристическая сфера здесь достаточно молодая — ей не более 20 лет. И даже эти годы нельзя назвать планомерным и целенаправленным развитием отрасли гостеприимства. Поэтому пока город еще не имеет курортной «гламурности». У него другой характер».

Другой он еще и потому, что Керчь — город древний, самый древний в России. Ему более 26 веков, а это значит, что он ровесник Рима, Стамбула и Неаполя. Он начинался как Пантикапей — столица античного Боспорского царства, и следы давних эпох до сих пор сохранились здесь в многочисленных памятниках старины.

Другая причина его особого характера — в героическом прошлом. Наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Севастополем Керчь входит в когорту городов-героев. Память о военных годах и народном подвиге здесь чтут свято.

Все эти особенности делают Керчь удивительным по насыщенности впечатлениями местом отдыха.

«Нет другого города в Крыму, где на один квадратный километр было бы сосредоточено так много культурно-исторических и природных памятников, — продолжает Татьяна Умрихина. — Скучно здесь не будет точно. А для семей с детьми будет еще и очень познавательно».

Как добраться в Керчь

Крымский мост, перекинувшийся через Керченский пролив, соединил полуостров с материковой Россией. А первой точкой на туристической карте после проезда по Крымскому мосту и становится Керчь. Чтобы не проехать мимо, нужно смотреть на указатели: стрелка в керченском направлении укажет направо. Отсюда до города рукой подать — не более пяти минут на автомобиле.

Можно приехать поездом — в крымском направлении из Москвы, Санкт-Петербурга есть регулярные рейсы. Ориентир — железнодорожная станция Багерово, откуда до города придется добираться на такси минут 20-30. Если предпочитаете лететь самолетом — без пересадок не обойтись. Авиарейсы принимают ближайшие аэропорты в Симферополе и Анапе.

Но лучше все же отправляться сюда на отдых на автомобиле. Тогда вы сможете охватить все интересные места в Керчи, познакомиться с местными пляжами и достопримечательностями.

Достопримечательности города Керчь, которые стоит посетить

Если на знакомство с городом у вас один-два дня, смело начинайте с центральной части. Ориентируйтесь на площадь Ленина, в одну сторону от которой уходит центральная городская улица, тоже имени Ленина. А по другую сторону находится Набережная — в центре города все расположено очень компактно.

Но не рассчитывайте на спокойное времяпровождение. Чтобы увидеть все-все, придется походить. Начните осмотр местных достопримечательностей с храма Ионна Предтечи. Он входит в топ-7 древнейших православных храмов России, так как был построен более 1000 лет назад. Храм действующий, можно зайти внутрь, познакомиться с его убранством. А можно просто почтительно обойти его древние стены и удивиться хорошо сохранившейся старинной архитектуре.

Затем отправляйтесь в городскую Картинную галерею, которая находится буквально 50 метрах от храма, на улице Театральной. Экспозиция Картинной галереи интересная и регулярно обновляется новыми выставками. Постоянно действующих несколько, среди них — выставка картин художника Николая Бута, посвященная героизму защитников Аджимушкайских каменоломен. И «Крымский мост», где наряду с уменьшенной копией самого моста выставлена коллекция артефактов, обнаруженных мостостроителями в Керченском проливе.

Картинная галерея расположена у подножия Большой митридатской лестницы, которая в 2020 году пережила масштабную реконструкцию. Нельзя приехать в Керчь и не подняться по ее ступеням до самой верхней точки. Гора Митридат — одно из главных туристических мест в городе. Именно здесь более 26 веков назад были возведены крепостные стены древнего Пантикапея, руины которых остаются на Митридате до настоящего времени. Визитной карточкой города стали колонны Пританея, на фоне которых каждое лето в Керчи проходит международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны».

Гора Митридат интересна еще и тем, что античность здесь соседствует с памятниками, посвященными героическому прошлому города. Здесь стоит Обелиск славы — единственный монумент, воздвигнутый Приморской армией не после войны, а в разгар Великой Отечественной, в 1944 году, в память о солдатах, погибших при освобождении Керчи. Здесь же горит вечный огонь и выполнена великолепная смотровая площадка, с которой можно вволю полюбоваться этим потрясающим городом.

Спустившись с Митридата, отправляйтесь в сторону Набережной. Здесь можно отдохнуть и перекусить в одном из кафе. А потом посетите городской Музей древностей, который находится совсем рядом, на улице Свердлова. Керчи есть, чем удивить даже взыскательного туриста: в экспозиции Музея древностей несколько тысяч экспонатов возрастом в несколько веков. А настоящая жемчужина музея — «Золотая кладовая», в которой выставлены древние золотые украшения и монеты, обнаруженные в городе и его окрестностях.

«В Керчи есть несколько объектов, которые, к сожалению, находятся в стороне от привычных туристических маршрутов, — комментирует Татьяна Умрихина. — Но их тоже нужно посмотреть при малейшей возможности. Это Музей каменных древностей Лапидарий, в котором собрана вторая по значению и количеству экспонатов лапидарная коллекция в мире. Также нужно посетить крепость Керчь, Царский курган и мемориал Аджимушкай».

Что посмотреть в Керчи летом и зимой

В курортный сезон город привлекает, конечно же, морем. Лето здесь длится долго — с мая по октябрь, а потому времени, чтобы отдохнуть на местных пляжах и пройтись по самым интересным и красивым местам в Керчи, точно хватит.

Поездку на великолепный пляж в поселке Героевское можно совместить с посещением музея истории Эльтигенского десанта и античного городища Нимфей. Первый расскажет о военном прошлом города, второй — об его античном периоде.

Еще один значимый объект для знакомства — мемориальный комплекс Аджимушкай, расположенный в одноименном поселке. Он находится в Аджимушкайских каменоломнях, где в годы Великой Отечественной войны вынуждены были выживать и сражаться с фашистами местные жители. О трагедии каменоломен красноречиво рассказывает музейная экспозиция: холод пещер, операционный «блок» и детское кладбище пробирают до дрожи.

Недалеко от поселка Аджимушкай находится Царский курган — древняя усыпальница одного из правителей Боспорского царства. Курган был разграблен еще в античные времена, но сам хорошо сохранился. Туристы любят фотографироваться у входа в дромос — это коридор, по форме напоминающий кипарисовое дерево. Он выложен из камня ракушечника и создает необычную иллюзию: снаружи он кажется коротким, а изнутри – в два раза длиннее. Как говорили древние, «путь туда короток, а обратного пути нет».

«Отдельного дня и внимания заслуживает крепость Керчь, — уточняет Татьяна Умрихина. — Это единственное целостное фортификационное сооружение, которое наряду Кронштадтом и Плевной спроектировал и построил знаменитый русский генерал, военный инженер Эдуард Тотлебен. Часть крепости сейчас реставрируется и к летнему сезону будет доступна в своей обновленной красоте».

Большинство керченских музеев работают и зимой. А потому провести в Керчи время с пользой и удовольствием можно не только в «высокий» сезон. Как и познакомиться с городскими окрестностями, где немало уникальных мест. Грязевые вулканы, заповедник Опук, озеро Чокрак с его целебной грязью и рапой, Караларская степь, античное городище Полянка… Удивительные памятники природы завораживают своей красотой и уединенностью. Путешествуя здесь, можно забыть о цивилизации на день-другой и лишь наслаждаться потрясающими пейзажами.

10 вещей, которые нужно сделать в Керчи

Остановиться на въезде в город и сфотографироваться на фоне крылатых грифонов. А потом долго гадать, птица это или лев? Или какой другой чудесный зверь? Подняться по ступеням Большой митридатской лестницы, напевая песню Ляписа Трубецкого, и пытаясь не смотреть наверх: уж больно длинной кажется лестница с нижнего ракурса. Добраться до смотровой площадки на Митридате и окинуть город восхищенным взором. А потом вволю нафотографироваться на фоне моря. Красота! Поплясать с девами в античных хитонах и поаплодировать театральным артистам, которые выступают прямо под открытым небом на фестивале «Боспорские агоны». Пройтись по Набережной, рассмотреть во всей красе Крымский мост и сфотографироваться на его фоне. Покормить на Набережной чаек, лебедей и уток, если приехали в Керчь зимой. Или послушать веселые напевы заезжих музыкантов, если отдыхаете здесь летом. Рвануть на местный рынок и накупить хамсы, пеленгаса и керченской селедки, лов которых начинается с первыми холодами. Или свежей клубники, ароматных персиков и абрикосов — если летние месяцы. Побывать в Героевке, чтобы искупаться в Керченском проливе. Потом съездить на Опук, чтобы окунуться в Черном море. И рвануть в Юркино, Золотое или Новоотрадное, чтобы наплаваться в Азовском море. А потом решить для себя, какое море все-таки лучше. Измазаться грязью озера Чокрак и даже набрать с собой немного. А потом понять, что смыть ее с тела очень сложно. Решить, что привести из Керчи. Можно накупить привычных магнитиков и поделок из ракушек, которых всегда в изобилии в сувенирных лавках на Ленинской и Набережной. А можно выбрать действительно тематические сувениры в Музее древностей: глиняную посуду в виде античных амфор и тарелок, которую делают и расписывают в традиционных черно-коричневых тонах местные мастера.

«О месте размещения в Керчи нужно позаботиться заблаговременно, — советует Татьяна Умрихина. — Номерной фонд керченских гостиниц и пансионатов не так обширен, как хотелось бы».

Если снять номер в гостинице или пансионате не получилось, присмотритесь к частному сектору. В Интернете можно найти массу объявлений о сдаче квартир посуточно или на неделю-месяц. Другой вариант — аренда лодочного гаража. Полноценные двухэтажные летние домики, стоящие прямо на берегу моря, станут выгодным и удобным решением для отдыха большой семьи.