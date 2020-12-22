Музыкант Андрей Державин раскрыл секрет семейного счастья

Москва, 22 декабря. Музыкант, певец и бывший лидер группы «Сталкер» Андрей Державин откровенно рассказал, как ему удалось сохранить брак с женой уже на протяжении нескольких десятков лет. Секрет семейного счастья он раскрыл в интервью изданию «АиФ».

Артист уже 38 лет живет вместе с одной женщиной — супругой Еленой. Семья воспитывает двоих детей — сына Владислава и дочь Анну. Державин объяснил, как ему это удалось.

«Она меня держит в черном теле, никуда не отпускает, иначе я бы, конечно, крылья-то расправил и лыжи навострил. Мне просто очень повезло с Леной. Не представляю, что бы я делал без своей прекрасной девочки, которая для меня таковой и осталась», — разоткровенничался Андрей Державин.

Музыкант признался, что однажды специально сформировал группу, чтобы сыграть у любимой девушки на выпускном в школе. За Еленой бегали все молодые люди, добавил Андрей Державин. По словам певица, все же ему удалось завоевать сердце возлюбленной. В этом ему помогла музыка.

Заслуженный артист России, актер труппы БДТ в Петербурге Андрей Шарков ранее раскрыл секрет семейного счастья. По его словам, секретов в этом вопросе и нет. Все дело в порядочности и уважении к друг другу.